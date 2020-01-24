В частности, в которых нет женщин.

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Инвестиционный банк Goldman Sachs с 1 июля 2020 года не будет организовывать IPO для компаний, в совете директоров которых нет хотя бы одного нетипичного кандидата, в частности женщин. Об этом в интервью CNBC сообщил гендиректор банка Дэвид Соломон.

С 1 июля в США и Европе мы не собираемся организовывать первичное размещение компаний, в совете директоров которых нет хотя бы одного нетипичного кандидата, в частности женщин. К 2021 году мы будет требовать, чтобы таких людей в совете директоров было двое. Дэвид Соломон гендиректор Goldman Sachs

По словам Соломона, за последние четыре года показатели IPO были «значительно лучше» у компаний, в совете директоров которых была хотя бы одна женщина. В США и Европе недавно вышли на IPO около 60 компаний с советами директоров, состоящими только из белых мужчин, отметил Соломон.

По его мнению, частично проблема заключается в том, что кандидаты в совет директоров выбираются из тех, кто уже работал гендиректором, финансовым директором или директором публичной компании. При необходимости банк обещает помочь в поиске женщин-кандидатов в совет.