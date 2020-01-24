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оказалась нейронной сетью
В частности, в которых нет женщин.
Инвестиционный банк Goldman Sachs с 1 июля 2020 года не будет организовывать IPO для компаний, в совете директоров которых нет хотя бы одного нетипичного кандидата, в частности женщин. Об этом в интервью CNBC сообщил гендиректор банка Дэвид Соломон.
По словам Соломона, за последние четыре года показатели IPO были «значительно лучше» у компаний, в совете директоров которых была хотя бы одна женщина. В США и Европе недавно вышли на IPO около 60 компаний с советами директоров, состоящими только из белых мужчин, отметил Соломон.
По его мнению, частично проблема заключается в том, что кандидаты в совет директоров выбираются из тех, кто уже работал гендиректором, финансовым директором или директором публичной компании. При необходимости банк обещает помочь в поиске женщин-кандидатов в совет.
В совете директоров Goldman Sachs 11 человек, четыре из них — женщины, добавил гендиректор компании.
Через год они скажут включить в совет трансгендеров, потом генномодифицированных, а потом грянет кризис:)
Кризис грянет, независимо от их решений) Мировой рынок перегрет дешевыми деньгами, а экономика не растёт.
показатели IPO были «значительно лучше»
Достаточно точные данные, спасибо.
недавно вышли на IPO около 60 компаний с советами директоров, состоящими только из белых мужчин
Ну это вообще уже криминал.
Рискну предположить, что в 2031 году они будут требовать, чтобы в составе совета директоров были животные (козлы, например, или собаки. Мотивационная часть может звучать так: "собаки ведь даже с космической миссией справились! Берем их")
Если совет директоров состоит только из женщин, то такой совет должен иметь хотя бы одного мужика?
Вообще, это какое-то прямое оскорбление женщин. Они как бы добиваются равенства, а тут явное указание на то, что они "какие-то не такие, не типичные". Неужели таких нестыковок никто не видит?
не думаю, что это оскорбление. про "нетипичность" они про статистику. Если по статистике вы в чем-то нетипичны, разве это оскорбительно?
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