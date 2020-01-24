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Финансы
Лиана Липанова
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Goldman Sachs откажет в IPO компаниям с однотипными советами директоров Материал редакции

В частности, в которых нет женщин.

14 комментариев
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Инвестиционный банк Goldman Sachs с 1 июля 2020 года не будет организовывать IPO для компаний, в совете директоров которых нет хотя бы одного нетипичного кандидата, в частности женщин. Об этом в интервью CNBC сообщил гендиректор банка Дэвид Соломон.

С 1 июля в США и Европе мы не собираемся организовывать первичное размещение компаний, в совете директоров которых нет хотя бы одного нетипичного кандидата, в частности женщин. К 2021 году мы будет требовать, чтобы таких людей в совете директоров было двое.

Дэвид Соломон
гендиректор Goldman Sachs

По словам Соломона, за последние четыре года показатели IPO были «значительно лучше» у компаний, в совете директоров которых была хотя бы одна женщина. В США и Европе недавно вышли на IPO около 60 компаний с советами директоров, состоящими только из белых мужчин, отметил Соломон.

По его мнению, частично проблема заключается в том, что кандидаты в совет директоров выбираются из тех, кто уже работал гендиректором, финансовым директором или директором публичной компании. При необходимости банк обещает помочь в поиске женщин-кандидатов в совет.

В совете директоров Goldman Sachs 11 человек, четыре из них — женщины, добавил гендиректор компании.

#новость #goldmansachs

Финансы
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14 комментариев
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Nesterov Igor

4

Через год они скажут включить в совет трансгендеров, потом генномодифицированных, а потом грянет кризис:)

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Игорь Рачук

Nesterov
2

Казачий атаман по-любому должен быть!

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Степан Капуста

Nesterov
0

Кризис грянет, независимо от их решений) Мировой рынок перегрет дешевыми деньгами, а экономика не растёт.

Ответить

Lazy Snow

1

показатели IPO были «значительно лучше»

Достаточно точные данные, спасибо.

недавно вышли на IPO около 60 компаний с советами директоров, состоящими только из белых мужчин

Ну это вообще уже криминал.

Ответить

Антон Гранд

0

О, всемогущий Рокфеллер. Что происходит аххаэаэаэ

Ответить

Artemy

0

Соломоново решение

Ответить

Maxim Medvedev

0

Рискну предположить, что в 2031 году они будут требовать, чтобы в составе совета директоров были животные (козлы, например, или собаки. Мотивационная часть может звучать так: "собаки ведь даже с космической миссией справились! Берем их")

Ответить

Lazy Snow

Maxim
0

Хватайте сексиста:D

Ответить

Maxim Medvedev

Lazy
0

Что вы имеете против животных?;)

Ответить

Lazy Snow

Maxim
0

Я не буду играть в эти игры, я тебя поймал, хитрюга.

Ответить

Alexander Klimanskiy

0

Если совет директоров состоит только из женщин, то такой совет должен иметь хотя бы одного мужика?

Ответить

Serj Koss

Alexander
0

Ну, либо мужик - совет...

Ответить

ЯжПрограммист

0

Вообще, это какое-то прямое оскорбление женщин. Они как бы добиваются равенства, а тут явное указание на то, что они "какие-то не такие, не типичные". Неужели таких нестыковок никто не видит? 

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Yuriy Mikaelyan

ЯжПрограммист
0

не думаю, что это оскорбление. про "нетипичность" они про статистику. Если по статистике вы в чем-то нетипичны, разве это оскорбительно?

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