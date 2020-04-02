Сумма сделки оказалась существенно ниже, чем, предположительно, запрашивал продавец.

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Компания Advance, принадлежащая семье Ньюхаус, выкупила компанию-организатора соревнований по триатлону Ironman у китайской Wanda Sports Group, пишет New York Post.

Соинвестором сделки выступила Orkila Capital — управляющий партнёр компании Джесси Дю Бей войдёт в совет директоров Ironman наравне с президентом Ironman Эндрю Мессиком и представителями Advance, сообщила Advance на своём сайте.

Ньюхаусы также владеют журналами Vogue и New Yorker. Эта сделка — попытка диверсифицировать медийный бизнес, который живёт за счёт рекламы, отмечает издание.

Сумма сделки составила $730 млн. Она оказалась существенно ниже $1 млрд, который, предположительно, запрашивал предыдущий владелец, уточняет New York Post. В 2015 году Wanda Sports Gorup, принадлежащая китайскому миллиардеру Вану Цзяньлиню, приобрела Ironman за $650 млн у Providence Equity Partners.

«Мы надеемся, что цена, которую мы заплатили, отражает неопределённость и смятение на рынке и выглядит очень оптимистичной в долгосрочной перспективе», — рассказала New York Post главный специалист по стратегии и развитию Advance Джанин МакГратт Шелффо.

Шелффо отметила, что Ironman, как и другие организаторы мероприятий, отменила соревнования на ближайшую пару месяцев.

Ironman выросла из соревнований по бегу, велоспорту и плаванию на Гавайях, стартовавших в 1970-х годах. Сегодня компания проводит 235 спортивных мероприятий в 50 странах мира, напоминает издание. Главные соревнования — это однодневный триатлон: заплыв на дистанцию 2,4 мили (3,86 км), велогонка протяжённостью 112 миль (более 180 км) и марафон на дистанцию 26,22 мили (42 км).