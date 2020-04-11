Послабление введут для компаний малого и среднего бизнеса в сфере туризма, авиаперевозок, спорта, общественного питания, бытовых услуг и других направлений.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому часть предпринимателей, пострадавших от пандемии Covid-19 освободят от уплаты аренды федерального имущества до 1 июля 2020 года. Распоряжение утверждено 10 апреля 2020 года.

Также 10 апреля правительство расширило список отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии Covid 19 — в него добавили кинотеатры и стоматологические клиники. В отношении этих компаний будет действовать мораторий на банкротство, они смогут рассчитывать на отсрочку платежей по кредитам без начисления штрафов и пени.