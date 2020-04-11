Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Евгений Делюкин
477

Правительство до июля 2020 года освободило от платы за аренду госимущества часть отраслей, пострадавших от пандемии Материал редакции

Послабление введут для компаний малого и среднего бизнеса в сфере туризма, авиаперевозок, спорта, общественного питания, бытовых услуг и других направлений.

2 комментария
В закладки

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому часть предпринимателей, пострадавших от пандемии Covid-19 освободят от уплаты аренды федерального имущества до 1 июля 2020 года. Распоряжение утверждено 10 апреля 2020 года.

Оплату аренды за апрель—июнь отменят для компаний в сфере:

  • авиаперевозок, аэропортовой деятельности и автоперевозок;
  • культуры, досуга и развлечений;
  • общественного питания;
  • оказания бытовых услуг;
  • туризма, гостиничного бизнеса;
  • организации выставок;
  • физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта;
  • организаций дополнительного образования и негосударственных образовательных учреждений.

Также 10 апреля правительство расширило список отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии Covid 19 — в него добавили кинотеатры и стоматологические клиники. В отношении этих компаний будет действовать мораторий на банкротство, они смогут рассчитывать на отсрочку платежей по кредитам без начисления штрафов и пени.

#новость #бизнеснакарантине

Финансы
Подписан
Отписаться
Банк России установил свободный режим использования иностранных брокерских счетов
Банк России принял указание, согласно которому с 16 апреля 2020 года валютным резидентам РФ можно без ограничений зачислять деньги на свои счета (вклады) в иностранных небанковских организациях финансового рынка. Это могут быть:
0
2
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043d\u0430\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0435"], "comments": 2, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 119586, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 11 Apr 2020 22:15:56 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Трибуна
Онлайн-бар DrinkTalk.me
Всем привет, меня зовут Дмитрий, я из Минска, и мы делаем онлайн-бар.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Covid19Quiz/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('covid-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new Covid19Quiz.Special({ css: 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Covid19Quiz/all.min.css?' + ver, container: container, location: 'article', share: { url: '', title: '', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 'a901f64b');
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Viacheslav Semenchuk

0

Интересно узнать размен

Ответить

dmitriy SwiftKey

0

🤔

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Медиалогия
Подписан
Отписаться
«Спасибо врачам»: как российские компании поддерживают врачей во время пандемии
Коронавирус остается главной темой последних недель. В эти дни компании и бренды активно выступают с инициативами, обра…
0
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Доступно об AutoIt
AutoIt — это BASIC’овидный язык программирования, на котором можно создавать боты (имитация действия пользователя) для …
1
Redmadrobot
Подписан
Отписаться
Дизайн-джем #5: изящная типографика и подборка полезных книг для дизайнеров от креативного директора Redmadrobot
В познавательном дайджесте от Redmadrobot Design Lab.
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Антон Мостяев
за день
Как все устали видеть эти новости, где сказано о какой-то помощи в очередной отрасли! Я занимаюсь бизнесом, у меня 12 сотрудников, помещение в аренде, кредиты и долги - помощь только в новостях, а по факту её нет…
Правительство добавило кинотеатры и стоматологические клиники в список отраслей, наиболее пострадавших от Covid-19
NYC GUIDED
за неделю
А затем, чтобы в рассеюшке видели и требовали от государства исполнять свои прямые обязательства, а не только трясти деньги с граждан. Это мне звонят знакомые и родственники и на полном серьезе говорят - в Америке…
Какую помощь от государства и компаний я получил в США в связи с эпидемией

Прямой эфир

Bulat Ziganshin

Как я увлек детей учебой, чтобы…

Олег Ивахнов

Что планируют делать люди после…

Petr Sergeev

Что планируют делать люди после…

Анон Плиз

Яндекс — хороший, плохой, злой…

Виктор Петров

Черное SEO: как нас топят сразу…

Key Lansky

Власти Москвы ограничили работу…

Андрей Солозобов

Как я увлек детей учебой, чтобы…

Борис Новицкий

Какую помощь от государства и…

Олег Ивахнов

Google и Apple объявили о…

Viacheslav Semenchuk

Правительство до июля 2020 года…

Mika

Google и Apple объявили о…

Paul Denisevich

Когда вы в следующий раз будете…

Name

Яндекс — хороший, плохой, злой…

Полет Нормальный

Издательская группа «Альпина…

Пол Финч

Глава «Альфа-банка» о…

Олег Ивахнов

ВТБ позволил россиянам…

John Doe

Глава «Альфа-банка» о…

Олег Ивахнов

ВТБ позволил россиянам…

Лаврентий Рерих

Когда вы в следующий раз будете…

Дмитрий Романов

Отключаем рекламу в музыке ВК