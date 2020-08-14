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Финансы
Лиана Липанова
2785

«Сбербанк» отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводах на карту — теперь услуга стоит 30-60 рублей в месяц Материал редакции

С чем связаны изменения, в банке не объяснили.

  • «Сбербанк» отключил бесплатную рассылку SMS и push-уведомлений о поступившем на карту переводе, сообщили пользователи, получившие соответствующие сообщения от банка. В call-центре подтвердили РБК информацию.
  • Теперь эта услуга платная: 30 рублей в месяц для базовых и социальных карт, 60 рублей для стандартных, но для премиальных и кредитных карт — бесплатно.
  • Изменения вступили в силу в конце июля и начале августа в зависимости от региона, пишет РБК.
  • Представитель «Сбербанка» не ответил изданию, с чем связаны изменения.
  • «Для получения полноценной ленты уведомлений, содержащей информацию о сумме перевода, отправителе и остатке по карте, необходимо подключить услугу "Уведомления по карте"», — добавил он.
Пользователь Banki.ru

#новость #сбербанк

Лиана Липанова
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56 комментариев
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Комментарий удален

Виктор Бежанов

Макс
5

Прикинь , я тоже только хотел это написать 😂

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Аарон Малис

Виктор
3

Официальный ответ Сбербанку от первого канала:

Ответить

Виктор Бежанов

Аарон
0

😂😂😂👍

Ответить

Денис Колокольцев

23

дарю бизнес идею, сделать платной рассылку пушей и смс с кодами подтверждения по операциям, уверен эта услуга станет востребованной.

Ответить

Damir Aysin

Денис
14

Можно круче - каждый вход в приложение - минус рубль.

Ответить

Andrew Stepanov

Damir
2

А за выход - минус десять.

Ответить

M

Damir
1

Каждый выход - минус 2

Ответить

Nesterov Igor

8

Переводил в этом месяце другу деньги со сбера на сбер, за 35000 сняли 350 руб внутри Мск региона.
Пидорасы и говнори.
То есть закон запретил брать за переводы между банками, а за переводы внутри в законе ничего, так как брать за это деньги против здравого смысла, но эти говнори берут

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Арсений Петрович

Nesterov
3

Через Тиньков и новую систему национальных платежей в Сбер можно отправить до 1,5 млн без комиссии. 

Ответить

Nesterov Igor

Арсений
0

Можно, но это не отменяет того факта что они берут за внутренние перводы комиссию как последние говнори.
Эта система кстати и у сбера есть, я ее даже включил, но там по номеру телефона вроде, а мне лень было его искать

Ответить

Arthur Niazyan

Nesterov
1

Они ввели лимит 50000 р. в месяц на такие переводы, дальше проценты берут.

Ответить

Nesterov Igor

Arthur
3

да, об этом и речь. это нормально по вашему, вводить лимит на обновление строчек в одной базе данных и потом делать его платным?

Ответить

Vitaliy Nechaev

Nesterov
0

Перевожу со Сбера на Сбер без комиссии уже несколько месяцев, регионы разные

Ответить

Nesterov Igor

Vitaliy
0

лимит 50000 выше написали

Ответить

Холден Колфилд

6

А за то, чтобы авторизоваться тоже будут скоро брать деньги? Базовый пакет -10 раз в день 100р в месяц

Ответить

Arthur Niazyan

Холден
8

Ещё можно налог на остаток сделать.

Ответить

Даниил Лепетков

4

Все больше подмывает уйти из этого банка

Ответить

Шахруз Элбоев

3

Самый жадный банк🤨

Ответить

Андрей Волхонский

2

Да, буквально на днях столкнулся.
Теперь пуши подключаются только одновременно с услугой "уведомления об операциях", у меня это 60р в месяц стоит.
Всеми силами стараются компенсировать выпавшие доходы от отмены роуминга внутри сети.

Ответить

Артем Болтанов

Андрей
2

Пуши у всех банков уже насколько мне известно бесплатные. Кроме Сбербанка... Во всяком случае из ТОП банков...

Ответить

Spiker Spunreal

Артем
2

В Тинькофф платные. Там нет разделения на пуши и смс. Там просто уведомления. Скорее всего и во многих других банках такая же ситуация.

Ответить

Иван Драго

Артем
0

Пуши как раз бесплатные.
Потому что стоят около 0.
А СМСки - от рубля до трех за штуку. 
Пару месяцев назад сбер добровольно-принудительно загонял всех на пуши как раз... 

Ответить

Денис Дьяченко

Артем
0

У тинька платно. У них нет деления услуги на смс или пуш. Но я как-то уже привык вообще без уведомлений, ничего страшного, просто лишний раз в приложение зайду и гляну.

Ответить

Arthur Niazyan

Андрей
3

Они это уже пятикратно компенсировали. Тут что-то другое.

Ответить

Nesterov Igor

Андрей
1

они его уже многократно компенсировали, как выше написали

Ответить

Ruslan Fatikhov

1

Если что, я вам напомню, что у Альфа Банка уже больше года платные пуш-уведомления.

Ответить

Peter Dmitrienko

Ruslan
1

Пуши как раз бесплатные

Ответить

Andrei Apanasik

Ruslan
0

Не плачу ни за пуши, ни за смс в Альфе. Чяднт?

Ответить

Комментарий удален

Black Jack

1

А разве по закону банки не обязаны информировать об операциях? Было что-то такое.

Ответить

Шурик Власевский

1

Давно перешёл с этого у.. бского банка, который берёт комиссию за всё и вся чему и рад!

Ответить

Vitaliy Nechaev

Шурик
0

Куда перешёл?

Ответить

Анна Григорьева

1

Пора оффать у них карту

Ответить

Артем Болтанов

Анна
0

У них 90+ миллионов клиентов. Можете закрывать все свои счета. Вас даже не заметят.

Ответить

Grizzled Deaf

Артем
0

у мегафона тоже клиентов много, но если спросить у них, как закрыть счёт, то они будут делать всё, чтобы клиент остался. и поверьте, Сбер тоже за это немного напрягается, от них же не один человек в день отказывается, а за год могут и несколько десятков тысяч отказаться от их услуг.
 

Ответить

Михаил Сметанников

1

Скоро будут пакеты минут на обслуживание в отделении

Ответить

Иван Петров

0

Просмотр Баланса 100₽
Оплатить свой телефон 50₽
Зайти в раздел для оплаты жкх 100₽

Скоро вернемся опять к походам в СберКассу😂

Ответить

Артем Болтанов

Иван
1

Талончик электронной очереди в отделении банка 50руб*
Для пенсионеров 10руб

Ответить

Ильяс Салумгереев

0

скоро иконка будет скрываться в телефоне если нет на балансе 30-60 рублей.

Ответить

Холден Колфилд

Ильяс
0

Приложение открываться не будет если нет денег

Ответить

Аарон Малис

Холден
1

Так и сейчас есть, в бизнесе. Не оплатил комиссию, отключили БизнесОнлайн, чтобы заново подключить надо в офис идти. Они ёбнутые там все :)

Ответить

Холден Колфилд

Аарон
0

Я думал сбер топ и Греф тащит

Ответить

Аарон Малис

Холден
1

 Греф тащит

В рот всё, что ни попадя

Ответить

Эмиль Гусейнов

0

Кстати интересовался этим недавно. Т.к. я всегда пользуюсь интернетом, хотел сделать так, чтоб мобильные уведомления в пуш прилетали от приложения. А позже узнал, что некоторые уведы они не организовали, а некоторые организовали, но при этом все равно нужно заплатить. Хотя казалось бы, уведы в пуше... Неудивительно, что сбер сдружился с майлом. 

Ответить

Аарон Малис

Эмиль
0

 Т.к. я всегда пользуюсь интернетом

Ну ничего себе.  А я мобильной связью GSM пользуюсь всегда — могу себе позволить.

Ответить

ЧТО В НУТРИ/детский канал

0

Добро пожаловать в белорусь?

Ответить

Андрей Ивченко

ЧТО
0

Беларусь

Ответить

Игорь Бадибилдер

0

простите, а для кого она была бесплатной?

Ответить

Андрей Волхонский

Игорь
0

Уведомления о поступлениях были бесплатны. 
Теперь для того, чтобы проверить поступления, надо открывать приложение. 

Ответить

Igor

0

У меня отключились смски при том что я плачу 60₽ 👍

Ответить

Vitaliy Nechaev

Igor
0

Это дополнительная услуга, ещё + 60₽

Ответить

Rifat Kayumov

0

Их заставили включиться в сбп, от чего они недополучают бабки, естессна они хотят сейчас дополучить недополученную прибыль. Думаю, что это не последние поборы, которые они включили

Ответить

Baloosha Bla

0

да и пошли они на хуй... ахуевшие совсем ... Мне Тиня карту сегодня уже везет . ... а со сбером вечнром разрываю все отношения, и подписываю заявку о изьятии лич. данных... понятно что как бы хуй они на это клали ... и данные у них остануться... но хотя б менеджеру передам что #НахуйСбер )

Ответить

Андрей Ивченко

0
Ответить

Никита Рымаренко

0

Давайте уже за посещение офиса на входе взымать плату..
За переводы уже снимают, за уведомления тоже начали снимать, давайте уже не стесняйтесь там

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Эм... просто запихнули это в СМС-информирование. У некоторых банков это уже несколько лет. 

Ответить

M

0

Я чет не понял, а это что было бесплатно раньше? Я уже лет 10 за эту опцию плачу. 

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