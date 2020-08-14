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«Сбербанк» отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводах на карту — теперь услуга стоит 30-60 рублей в месяц Материал редакции
С чем связаны изменения, в банке не объяснили.
- «Сбербанк» отключил бесплатную рассылку SMS и push-уведомлений о поступившем на карту переводе, сообщили пользователи, получившие соответствующие сообщения от банка. В call-центре подтвердили РБК информацию.
- Теперь эта услуга платная: 30 рублей в месяц для базовых и социальных карт, 60 рублей для стандартных, но для премиальных и кредитных карт — бесплатно.
- Изменения вступили в силу в конце июля и начале августа в зависимости от региона, пишет РБК.
- Представитель «Сбербанка» не ответил изданию, с чем связаны изменения.
- «Для получения полноценной ленты уведомлений, содержащей информацию о сумме перевода, отправителе и остатке по карте, необходимо подключить услугу "Уведомления по карте"», — добавил он.
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Комментарий удален
Виктор БежановМакс
Прикинь , я тоже только хотел это написать 😂
Аарон МалисВиктор
Официальный ответ Сбербанку от первого канала:
Виктор БежановАарон
😂😂😂👍
Денис Колокольцев
дарю бизнес идею, сделать платной рассылку пушей и смс с кодами подтверждения по операциям, уверен эта услуга станет востребованной.
Damir AysinДенис
Можно круче - каждый вход в приложение - минус рубль.
Andrew StepanovDamir
А за выход - минус десять.
MDamir
Каждый выход - минус 2
Nesterov Igor
Переводил в этом месяце другу деньги со сбера на сбер, за 35000 сняли 350 руб внутри Мск региона.
Пидорасы и говнори.
То есть закон запретил брать за переводы между банками, а за переводы внутри в законе ничего, так как брать за это деньги против здравого смысла, но эти говнори берут
Арсений ПетровичNesterov
Через Тиньков и новую систему национальных платежей в Сбер можно отправить до 1,5 млн без комиссии.
Nesterov IgorАрсений
Можно, но это не отменяет того факта что они берут за внутренние перводы комиссию как последние говнори.
Эта система кстати и у сбера есть, я ее даже включил, но там по номеру телефона вроде, а мне лень было его искать
Arthur NiazyanNesterov
Они ввели лимит 50000 р. в месяц на такие переводы, дальше проценты берут.
Nesterov IgorArthur
да, об этом и речь. это нормально по вашему, вводить лимит на обновление строчек в одной базе данных и потом делать его платным?
Vitaliy NechaevNesterov
Перевожу со Сбера на Сбер без комиссии уже несколько месяцев, регионы разные
Nesterov IgorVitaliy
лимит 50000 выше написали
Холден Колфилд
А за то, чтобы авторизоваться тоже будут скоро брать деньги? Базовый пакет -10 раз в день 100р в месяц
Arthur NiazyanХолден
Ещё можно налог на остаток сделать.
Даниил Лепетков
Все больше подмывает уйти из этого банка
Шахруз Элбоев
Самый жадный банк🤨
Андрей Волхонский
Да, буквально на днях столкнулся.
Теперь пуши подключаются только одновременно с услугой "уведомления об операциях", у меня это 60р в месяц стоит.
Всеми силами стараются компенсировать выпавшие доходы от отмены роуминга внутри сети.
Артем БолтановАндрей
Пуши у всех банков уже насколько мне известно бесплатные. Кроме Сбербанка... Во всяком случае из ТОП банков...
Spiker SpunrealАртем
В Тинькофф платные. Там нет разделения на пуши и смс. Там просто уведомления. Скорее всего и во многих других банках такая же ситуация.
Иван ДрагоАртем
Пуши как раз бесплатные.
Потому что стоят около 0.
А СМСки - от рубля до трех за штуку.
Пару месяцев назад сбер добровольно-принудительно загонял всех на пуши как раз...
Денис ДьяченкоАртем
У тинька платно. У них нет деления услуги на смс или пуш. Но я как-то уже привык вообще без уведомлений, ничего страшного, просто лишний раз в приложение зайду и гляну.
Arthur NiazyanАндрей
Они это уже пятикратно компенсировали. Тут что-то другое.
Nesterov IgorАндрей
они его уже многократно компенсировали, как выше написали
Ruslan Fatikhov
Если что, я вам напомню, что у Альфа Банка уже больше года платные пуш-уведомления.
Peter DmitrienkoRuslan
Пуши как раз бесплатные
Andrei ApanasikRuslan
Не плачу ни за пуши, ни за смс в Альфе. Чяднт?
Комментарий удален
Black Jack
А разве по закону банки не обязаны информировать об операциях? Было что-то такое.
Шурик Власевский
Давно перешёл с этого у.. бского банка, который берёт комиссию за всё и вся чему и рад!
Vitaliy NechaevШурик
Куда перешёл?
Анна Григорьева
Пора оффать у них карту
Артем БолтановАнна
У них 90+ миллионов клиентов. Можете закрывать все свои счета. Вас даже не заметят.
Grizzled DeafАртем
у мегафона тоже клиентов много, но если спросить у них, как закрыть счёт, то они будут делать всё, чтобы клиент остался. и поверьте, Сбер тоже за это немного напрягается, от них же не один человек в день отказывается, а за год могут и несколько десятков тысяч отказаться от их услуг.
Михаил Сметанников
Скоро будут пакеты минут на обслуживание в отделении
Иван Петров
Просмотр Баланса 100₽
Оплатить свой телефон 50₽
Зайти в раздел для оплаты жкх 100₽
Скоро вернемся опять к походам в СберКассу😂
Артем БолтановИван
Талончик электронной очереди в отделении банка 50руб*
Для пенсионеров 10руб
Ильяс Салумгереев
скоро иконка будет скрываться в телефоне если нет на балансе 30-60 рублей.
Холден КолфилдИльяс
Приложение открываться не будет если нет денег
Аарон МалисХолден
Так и сейчас есть, в бизнесе. Не оплатил комиссию, отключили БизнесОнлайн, чтобы заново подключить надо в офис идти. Они ёбнутые там все :)
Холден КолфилдАарон
Я думал сбер топ и Греф тащит
Аарон МалисХолден
Греф тащит
В рот всё, что ни попадя
Эмиль Гусейнов
Кстати интересовался этим недавно. Т.к. я всегда пользуюсь интернетом, хотел сделать так, чтоб мобильные уведомления в пуш прилетали от приложения. А позже узнал, что некоторые уведы они не организовали, а некоторые организовали, но при этом все равно нужно заплатить. Хотя казалось бы, уведы в пуше... Неудивительно, что сбер сдружился с майлом.
Аарон МалисЭмиль
Т.к. я всегда пользуюсь интернетом
Ну ничего себе. А я мобильной связью GSM пользуюсь всегда — могу себе позволить.
ЧТО В НУТРИ/детский канал
Добро пожаловать в белорусь?
Андрей ИвченкоЧТО
Беларусь
Игорь Бадибилдер
простите, а для кого она была бесплатной?
Андрей ВолхонскийИгорь
Уведомления о поступлениях были бесплатны.
Теперь для того, чтобы проверить поступления, надо открывать приложение.
Igor
У меня отключились смски при том что я плачу 60₽ 👍
Vitaliy NechaevIgor
Это дополнительная услуга, ещё + 60₽
Rifat Kayumov
Их заставили включиться в сбп, от чего они недополучают бабки, естессна они хотят сейчас дополучить недополученную прибыль. Думаю, что это не последние поборы, которые они включили
Baloosha Bla
да и пошли они на хуй... ахуевшие совсем ... Мне Тиня карту сегодня уже везет . ... а со сбером вечнром разрываю все отношения, и подписываю заявку о изьятии лич. данных... понятно что как бы хуй они на это клали ... и данные у них остануться... но хотя б менеджеру передам что #НахуйСбер )
Андрей Ивченко
Никита Рымаренко
Давайте уже за посещение офиса на входе взымать плату..
За переводы уже снимают, за уведомления тоже начали снимать, давайте уже не стесняйтесь там
Sergei Timofeyev
Эм... просто запихнули это в СМС-информирование. У некоторых банков это уже несколько лет.
M
Я чет не понял, а это что было бесплатно раньше? Я уже лет 10 за эту опцию плачу.