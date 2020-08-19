Сервис «Деньги Вперёд» для получения зарплаты в любой момент сообщил о привлечении $1 млн инвестиций от Target Global Материал редакции
Это первые внешние инвестиции для стартапа.
Финтех-сервис «Деньги Вперёд» для получения зарплаты в любой момент привлёк $1 млн в раунде А от фонда Target Global, сообщил vc.ru представитель стартапа. В Target Global не ответили на запрос.
Раунд закрыт, но у компании «много интересантов». «Возможно, кто-то присоединится к раунду по текущей или близкой оценке в ближайшее время», — добавил сооснователь и гендиректор проекта Павел Гужиков. Условия и оценку стартап не раскрывает.
Полученные инвестиции компания планирует направить на масштабирование сервиса по всей России — она завершает договорённости с несколькими из крупнейших работодателей и сообщит о партнёрствах позже.
Сейчас среди клиентов стартапа 13 крупных компаний, в том числе «Модульбанк», «Эксцельсиор», «Интеграти» и другие. Количество активных пользователей компания не раскрывает, но по данным на весну 2020 года, общий штат подключенных компаний превысил 13 000 сотрудников.
«Мы уверены, что подобный сервис позитивно влияет на экономику, особенно в посткризисный период. Аналогичные компании за рубежом существенно снижают текучку кадров в компаниях и позволяют работникам пользоваться собственными средствами, а не кредитами и микрозаймами», — приводятся в сообщении слова управляющего партнёра фонда Target Global Михаила Лобанова.
Среди зарубежных аналогичных проектов он называет американские сервисы Dailypay и Earnin, а также Wagestream из Великобритании. В начале июля 2020 года сервис PayDay, с помощью которого можно забрать часть заработка до дня аванса или зарплаты, начала тестировать Mail.ru Group.
Также «Деньги вперёд» привлекли кредит на 1 млрд рублей на обеспечение фонда для выдачи выплат, сообщили в компании. Партнёры, от которых сервис получил кредит, не называются.
Сервис «Деньги Вперёд» запустили основатель сервиса по поиску работы Worki Павел Гужиков и венчурный инвестор Константин Стискин в конце 2019 года. Они вложили в разработку платформы и мобильного приложения $200 тысяч собственных денег.
Для компаний подключение и обслуживание бесплатно. Сервис зарабатывает на комиссии за обработку запроса на перевод через приложение.
Сервис Деньги вперёд потребовал у инвесторов деньги вперёд, а потом работать будут начинать
Ну вот это явно лишнее 😬
Почему?
Наоборот, команда и основатели компании на сайте, это всегда повышает доверие к бизнесу.
13000 это не большие компании. Попробуйте затянуть в этот проект таких монстров как МВД, РЖД ). Не получится. Идея хорошая но не для России. С текучкой кадров будет лучше справляться достойная зарплата а не сроки её выплаты
Полностью согласен! Вот если бы они могли гарантировать достойные выплаты хотя бы от 30 тыс. и выше ситуация поменялась бы по всей стране. Но где достать столько денег, и как компании согласятся повысить зарплаты сотрудникам до такого уровня? Разве что, если бы компания создала свою криптовалюту, могла ее перевыпускать, то есть увеличивать объем, как например Teether, и выплачивать клиентам з.п. в крипте.
Тут с вами согласен, но не на 100%. Сроки тоже играют роль, или мы все забыли как выплачивают по 3 месяца. Пусть и заработная плата хорошая, но когда вам будут выплачивать по квартально то вы не захотите там работать.
Идея в том, чтобы отдалить человека от микрокредитного рабства на месяц? Я не очень хорошо представляю себе пользователя.
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