Это первые внешние инвестиции для стартапа.

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Финтех-сервис «Деньги Вперёд» для получения зарплаты в любой момент привлёк $1 млн в раунде А от фонда Target Global, сообщил vc.ru представитель стартапа. В Target Global не ответили на запрос.

Раунд закрыт, но у компании «много интересантов». «Возможно, кто-то присоединится к раунду по текущей или близкой оценке в ближайшее время», — добавил сооснователь и гендиректор проекта Павел Гужиков. Условия и оценку стартап не раскрывает.

Полученные инвестиции компания планирует направить на масштабирование сервиса по всей России — она завершает договорённости с несколькими из крупнейших работодателей и сообщит о партнёрствах позже.

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Сейчас среди клиентов стартапа 13 крупных компаний, в том числе «Модульбанк», «Эксцельсиор», «Интеграти» и другие. Количество активных пользователей компания не раскрывает, но по данным на весну 2020 года, общий штат подключенных компаний превысил 13 000 сотрудников.

«Мы уверены, что подобный сервис позитивно влияет на экономику, особенно в посткризисный период. Аналогичные компании за рубежом существенно снижают текучку кадров в компаниях и позволяют работникам пользоваться собственными средствами, а не кредитами и микрозаймами», — приводятся в сообщении слова управляющего партнёра фонда Target Global Михаила Лобанова.

Среди зарубежных аналогичных проектов он называет американские сервисы Dailypay и Earnin, а также Wagestream из Великобритании. В начале июля 2020 года сервис PayDay, с помощью которого можно забрать часть заработка до дня аванса или зарплаты, начала тестировать Mail.ru Group.

Также «Деньги вперёд» привлекли кредит на 1 млрд рублей на обеспечение фонда для выдачи выплат, сообщили в компании. Партнёры, от которых сервис получил кредит, не называются.

Сервис «Деньги Вперёд» запустили основатель сервиса по поиску работы Worki Павел Гужиков и венчурный инвестор Константин Стискин в конце 2019 года. Они вложили в разработку платформы и мобильного приложения $200 тысяч собственных денег.