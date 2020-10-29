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Татьяна Боброва
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Правительство России одобрило возможность введения налогового вычета за занятия в фитнес-клубах и спортзалах Материал редакции

Теперь чиновники должны разработать перечень услуг, на которые будет распространяться льгота.

14 комментариев
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Правительство России одобрило изменения в закон о физкультуре и спорте и налоговый кодекс, которые позволят россиянам получать налоговый вычет за занятия в фитнес-клубах и спортзалах. Об этом сообщили в Минспорта.

Ведомство подготовило проект федерального закона, который закрепит понятие «физкультурно-оздоровительная услуга». Максимальный размер вычета (13% от суммы 120 тысяч рублей), подлежащего возврату налогоплательщику, может составить 15,6 тысяч рублей в год, добавили в министерстве.

В Минспорта уточнили, что после принятия закона правительство должно будет утвердить перечень видов «физкультурно-оздоровительных услуг», на которые будет распространяться налоговый вычет.

Поправки к налоговому кодексу о вычете для граждан, занимающихся спортом, правительству в начале 2019 года представил Минфин, напоминает «Коммерсантъ». В 2020 году на фоне пандемии отраслевые союзы предлагали властям активизировать принятие поправок.

Издание отмечает, что подобные налоговые вычеты особенно помогут операторам фитнес-индустрии. В октябре Национальное фитнес-сообщество (объединяет 1700 клубов) предупредило о закрытии 70% участников рынка к февралю из-за действий региональных властей и штрафов.

По подсчётам ассоциации, с апреля из-за ограничений рынок уже потерял более 51 млрд рублей — это почти треть выручки за весь 2019 год.

По данным НФС, которые приводит «Ъ», в России спортом занимается около 7 млн человек. В целом по стране насчитывается 13 тысяч профильных объектов, включая 3,5 тысяч многофункциональных фитнес-клубов.

#новость #налоги #фитне

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14 комментариев
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Аркадий Алексеевич

2

Да хоть сотку, я назло Путину жирным буду

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Sergey Mokeev

Аркадий
8

Бодипозитивно

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Maxim Lialin

4

Чтобы получить вычет нужно будет оплатить только 1 января, картой МИР, находясь в Краснодарском крае=)

Ответить

Михаил Синицын

2

Пояснительную бригаду уже вызвали ?

Ответить

Административный фитиль

2

А можно тоже само человеческим языком?
Что за канцелярщина ((

Ответить

Евгений Вовас

Административный
0

Ну смотри. Ты заработал за год 120000, заплатил из них 13%, то есть 15600 рублей налогов. Теперь ты имеешь право вернуть эти 15600, если заплатишь за фитнес столько или больше. Но если заплатишь меньше, то вернёшь только ту сумму которую заплатил, то есть если заплатил 7000 рублей за год, то даже с налогами на 15600, ты вернёшь 7000 рублей.

Но. Если ты заработаешь больше 120000 рублей за год и заплатишь больше налогов, то тебе все равно вернут 15600. Если заработаешь меньше, то вернёшь только ту сумму налога которую уплатил. Например заработал 100000 рублей за год, тогда вернёшь с фитнеса 13000 рублей.

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Candy Blue

Евгений
0

Не нравится. Нужно просто немного уменьшить налог для всех и всё. Без вычетов и прочего.

Ответить

Candy Blue

0

Зачем постоянно придумывают все эти налоговые вычеты и прочие трюки? Не проще просто уменьшить налог? Меньше всяких бумажек и бухгалтеров нужно будет 

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Dmitry Kiselev

Candy
0

Налог нельзя уменьшить кому-то одному, только всем сразу.

Ответить

Candy Blue

Dmitry
0

Ну так пусть уменьшат налог для всех настолько, чтобы суммы с него = суммам с этими вычетами

Ответить

Stan Chetverikov

Candy
0

Видимо тут фишка в мотивации, возможно мы катастрофически мрем:/

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Артём Палённый

Candy
0

Да ты шутишь что ли. Сколько воспользуется людей этим вычетом в сравнении со всеми налогоплательщиками? По итогу уменьшат всем налог на 0.01%.. Тем более это сделано для мотивирования заниматься спортом, а не просто так.

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Candy Blue

Артём
0

Эти вычеты есть не только для спорта, а для всего подряд

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Al Sark

0

Дурак платит один раз, скупой дважды, а зумеры платят вечно за все.

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