«Сбер» почти в полтора раза увеличил выручку от комиссий за переводы в 2020 году — до рекордных 71,1 млрд рублей Статьи редакции
Причинами стали рост числа безналичных платежей и комиссия за любые переводы на сумму более 50 тысяч рублей в месяц.
- Доходы «Сбера» от комиссий за переводы за год выросли на 48% — до рекордных 71,1 млрд рублей, пишет РБК.
- Согласно отчётности банка по РСБУ, темпы роста оказались рекордными с 2016 года. Речь идёт о доходах с безналичных переводов и платежей, за которые платят сами розничные клиенты, в том числе за перечисление средств.
- В банке объяснили, что рост обеспечило увеличение доли безналичных расчетов, получившее «дополнительное ускорение в результате пандемии и ограничительных мер». По данным банка, доля комиссионных доходов от операций с наличными в 2020 году, наоборот, упала на 42%.
- Среди причин роста комиссионных доходов представитель «Сбера» назвал запуск новых продуктов, «включая возможность перевода средств с кредитной карты на дебетовую» — раньше для этого россиянам приходилось снимать деньги в банкомате.
- «Сбер» зафиксировал рост комиссионных доходов в середине 2020 года в связи с новой моделью тарификации онлайн-переводов: банк ввёл плату за любые переводы на сумму более 50 тысяч рублей в месяц — комиссию в 1% от размера транзакции, либо подписку от 99 до 209 рублей в месяц.
- По итогам девяти месяцев 2020 года на долю «Сбера» приходится 69,45% от объёма банковских комиссионных доходов.
Вот тебе и на*лово. По идеи все переводы с карты на карту должны быть без комиссии, как у Тинькова. А сбер банк для пенсионеров.
Поэтому им и не пользуюсь.
Даже СБП ограничена у сбера. Вообщем говнобанк страны😂
У тинькова также по сбп до 150 тыр в месяц бесплатно, все что свыше - облагается комиссией.
Вот и нормальный банк подключился.
А ест у вас лимиты переводов в месяц внутри банка?
У Тинька 150к за операцию ограничения. Ни разу в лимиты не упирался. Перевожу много.
У тинькова на любые карты без комиссии и без ограничений?
Банковские перевод да.
С карты на карту 20 000р.
Вот тут все написано
вот это круто, вот это молодцы Тинькофф
думал до 100к в мес, а тут 1,5млн! Красота
кто не перешёл на Тинькофф, переходите!
а ещё Тиньков защищает от взысканий приставов, которы так стремно деньги списывают, и с нарушениями
Есть ограничения. На до смотреть. Но внутри банка без комиссии.
Я не вдавался в условия тарифов, но у меня так:
1) Сбербанк Platinum с годовой подпиской на снятие комиссии;
2) Tinkoff Black.
Перевод с тинька на карту сбера без комиссии сколько бы не переводил в месяц (возможно, не упирался в лимит). Со сбера перевод на любую сумму на тинёк с комиссией. Стрёмно :)
Тинькофф берёт комиссию за перевод по номеру телефона на счет Сбера. На другом конце СБП скорее всего будет отключена. Это не входит даже в их лимиты 20 тыщ в месяц. Кейс последней субботы
Конечно, большинство клиентов Сбера понятия не имеет, что можно в настройках включить СБП и переводить бесплатно. У кого ни спрошу из знакомых - никто про это не слышал.
а что еще стоило ожидать от соседа путина по кабинету в смольном. герман оскарович с тем пор совсем не изменился. как был совковым чиновником так и остался
У меня через СБП не находил моих контрагентов. Писал какую-то чушь о незарегистрированнлй карте или что-то в таком духе
Самое интересное, что большинство держателей Сбера даже не осведомлены о возможности переводить 100 тыс. ₽ без комиссии на любые банки в том числе Сбер. И когда ты сам пытаешься перевести деньги на Сбер такому человеку, то надо объяснить ему где в настройках включить прием платежей через СБП. Так они ещё и сопротивляются, говорят: "не хочу включать, не понимаю что это".
А это, друзья мои, Сбер головного мозга.
Подсказка Сберу: меньше ваших клиентов подключат СБП, если прием платежей будет по умолчанию включен а перевод отключен (сейчас отключено по умолчанию все). Они не будут с удивлением и круглым глазами восклицать "а так можно было?" Когда клиенты других банков (где включено все по умолчанию) пытаются перевести деньги сберовцам и выскакивает ошибка ( типо клиент не найден)- что значит СБП на прием денег не подключен.
Перешёл в Тинькоф и безумно рад этому. Партнёра тоже перевел на Тинькоф. Через неделю сказал, что нравится и ушёл со Сбера.
Частный банк лучше гос банков.
Ну гос банк, это РосСельхозБанк, навряд ли вы им пользовались.
А Тинькофф вас еще удивит, наверняка неожиданной комиссией.
А чем тинькоф щас лучше?) На сбер кидаешь - плоти от 30р. Или я должен каждому водиле в маршрутке объяснять как подключить сбп? По сути главное утп свое слили, толку от этих 20 тыщ лимита?
Куда Вы переводите, что согласны на перевод с комиссией?
Или нету перевода никакого без комиссии?
(Я с Беларуси)
Написано, вроде, по-русски, а вот смысл вопроса ускользает вполне по-китайски
Ахах, минусуй дальше
Редактируешь и пытаешься что-то доказать, мда
Я просто более вежливо сформулировал. Не хочу всех белорусских братьев обижать. Но смысл тот же оставил. В чем проблема?
PS
Ты разве не видишь, что это не мои минусы? 😆😆😆
Между банками. Комиссии и внутри банка. Просто много предпринимателей работает по схеме перевода. Так удобнее. А комиссии платит клиент. Это и бесит.
Но в РФ бизнес это квест за твои деньги😂
А не приказали бы им комиссию между регионами отменить, может они бы такие жесткие лимиты и не влепили. А теперь, привет, съедают ещё больше.
Вот это реально комиссию стригут, а не то, о чем в другом посте негодует писатель на тему "финансов"))
Уверен, делает переводы, платит комиссию и молчит в тряпочку)
Комишки рубить много ума не надо
Там и со снятием наличных с дебетовой карты нехилые ограничения, у Тинькофф лучше (хоть и ругают их сейчас за портящийся сервис).
Вроде все нормально Работало
Недавно узнавал, там по суммам ограничения, но для текущих небольших снятий — нормально.
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