Финансы
Евгения Евсеева

«Сбер» почти в полтора раза увеличил выручку от комиссий за переводы в 2020 году — до рекордных 71,1 млрд рублей Статьи редакции

Причинами стали рост числа безналичных платежей и комиссия за любые переводы на сумму более 50 тысяч рублей в месяц.

  • Доходы «Сбера» от комиссий за переводы за год выросли на 48% — до рекордных 71,1 млрд рублей, пишет РБК.
  • Согласно отчётности банка по РСБУ, темпы роста оказались рекордными с 2016 года. Речь идёт о доходах с безналичных переводов и платежей, за которые платят сами розничные клиенты, в том числе за перечисление средств.
  • В банке объяснили, что рост обеспечило увеличение доли безналичных расчетов, получившее «дополнительное ускорение в результате пандемии и ограничительных мер». По данным банка, доля комиссионных доходов от операций с наличными в 2020 году, наоборот, упала на 42%.
  • Среди причин роста комиссионных доходов представитель «Сбера» назвал запуск новых продуктов, «включая возможность перевода средств с кредитной карты на дебетовую» — раньше для этого россиянам приходилось снимать деньги в банкомате.
  • «Сбер» зафиксировал рост комиссионных доходов в середине 2020 года в связи с новой моделью тарификации онлайн-переводов: банк ввёл плату за любые переводы на сумму более 50 тысяч рублей в месяц — комиссию в 1% от размера транзакции, либо подписку от 99 до 209 рублей в месяц.
  • По итогам девяти месяцев 2020 года на долю «Сбера» приходится 69,45% от объёма банковских комиссионных доходов.

#новость #сбер

1482 просмотров
44 44 комментария
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44 комментария
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Алейченко Сергей

23

Вот тебе и на*лово. По идеи все переводы с карты на карту должны быть без комиссии, как у Тинькова. А сбер банк для пенсионеров.

Поэтому им и не пользуюсь.

Даже СБП ограничена у сбера. Вообщем говнобанк страны😂

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Папа Римский

Алейченко
0

У тинькова также по сбп до 150 тыр в месяц бесплатно, все что свыше - облагается комиссией.

Ответить

Тинькофф

Папа
3

Комиссий на переводы по СБП у нас нет.
150 000 руб. это лимит на перевод одной операцией.

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Алейченко Сергей

Тинькофф
0

Вот и нормальный банк подключился.

А ест у вас лимиты переводов в месяц внутри банка?

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Александр Смирнов

Папа
2

У Тинька 150к за операцию ограничения. Ни разу в лимиты не упирался. Перевожу много.

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Алейченко Сергей

Папа
0

У них на стр ранее было написано 1,5 млн. Может изменили.

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Владислав Медведев

Алейченко
0

У тинькова на любые карты без комиссии и без ограничений?

Ответить

Evgeniy Shurupov

Владислав
2

Банковские перевод да. 
С карты на карту 20 000р.

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Алейченко Сергей

Evgeniy
1

Вот тут все написано

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Иван Худяков

Алейчен…
2

вот это круто, вот это молодцы Тинькофф
думал до 100к в мес, а тут 1,5млн! Красота
кто не перешёл на Тинькофф, переходите!

а ещё Тиньков защищает от взысканий приставов, которы так стремно деньги списывают, и с нарушениями

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Сергей

Иван
1

При защиту от приставов это сарказм или нет?

Ответить

Папа Римский

Evgeniy
0

В месяц

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Алейченко Сергей

Владислав
0

Есть ограничения. На до смотреть. Но внутри банка без комиссии.

Ответить

Евгений Кузовкин

Владислав
0

Я не вдавался в условия тарифов, но у меня так:
1) Сбербанк Platinum с годовой подпиской на снятие комиссии;
2) Tinkoff Black.
Перевод с тинька на карту сбера без комиссии сколько бы не переводил в месяц (возможно, не упирался в лимит). Со сбера перевод на любую сумму на тинёк с комиссией. Стрёмно :)

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Павел Логинов

Алейченко
0

Тинькофф берёт комиссию за перевод по номеру телефона на счет Сбера. На другом конце СБП скорее всего будет отключена. Это не входит даже в их лимиты 20 тыщ в месяц. Кейс последней субботы

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Vasiliy coconut

12

Норм ребята работают :)) деньги из воздуха

Ответить

Подлинный алмаз

6

Как же хорошо в России быть монополистом )

Ответить

Сергей Щукин

4

Ушёл из этого говнобанка после этой их новой фичи

Ответить

Dimaloss

4

Конечно, большинство клиентов Сбера понятия не имеет, что можно в настройках включить СБП и переводить бесплатно. У кого ни спрошу из знакомых - никто про это не слышал.

Ответить

Георгий Беглорян

Dimaloss
0

а что еще стоило ожидать от соседа путина по кабинету в смольном. герман оскарович с тем пор совсем не изменился. как был совковым чиновником так и остался
 

Ответить

Сергей Щукин

Dimaloss
0

У меня через СБП не находил моих контрагентов. Писал какую-то чушь о незарегистрированнлй карте или что-то в таком духе

Ответить

Max Kiselev

2

Самое интересное, что большинство держателей Сбера даже не осведомлены о возможности переводить 100 тыс. ₽ без комиссии на любые банки в том числе Сбер. И когда ты сам пытаешься перевести деньги на Сбер такому человеку, то надо объяснить ему где в настройках включить прием платежей через СБП. Так они ещё и сопротивляются, говорят: "не хочу включать, не понимаю что это".
А это, друзья мои, Сбер головного мозга.

Подсказка Сберу: меньше ваших клиентов подключат СБП, если прием платежей будет по умолчанию включен а перевод отключен (сейчас отключено по умолчанию все). Они не будут с удивлением и круглым глазами восклицать "а так можно было?" Когда клиенты других банков (где включено все по умолчанию) пытаются перевести деньги сберовцам и выскакивает ошибка ( типо клиент не найден)- что значит СБП на прием денег не подключен.

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Александр Кириллов

1

Перешёл в Тинькоф и безумно рад этому. Партнёра тоже перевел на Тинькоф. Через неделю сказал, что нравится и ушёл со Сбера.
Частный банк лучше гос банков.

Ответить

Evgeniy Shurupov

Александр
–1

Ну гос банк, это РосСельхозБанк, навряд ли вы им пользовались.
А Тинькофф вас еще удивит, наверняка неожиданной комиссией.

Ответить

Seller of Happiness

1

Деньги делают деньги. Сбер

Ответить

Serge Tikhonenko

1

Красавцы. Ждем Сбер обычку по 300+

Ответить

Sergey Vasiliev

1

А чем тинькоф щас лучше?) На сбер кидаешь - плоти от 30р. Или я должен каждому водиле в  маршрутке объяснять как подключить сбп? По сути главное утп свое слили, толку от этих 20 тыщ лимита?

Ответить

Никита Мартинов

–2

Куда Вы переводите, что согласны на перевод с комиссией?
Или нету перевода никакого без комиссии?
(Я с Беларуси)

Ответить

Сергей Щукин

Никита
1

Написано, вроде, по-русски, а вот смысл вопроса ускользает вполне по-китайски

Ответить

Никита Мартинов

Сергей
–1

Ахах, минусуй дальше

Ответить

Сергей Щукин

Никита
1

🤔 продолжай тупить дальше))))

Ответить

Никита Мартинов

Сергей
0

Спасибо за мнение

Ответить

Никита Мартинов

Сергей
–2

Редактируешь и пытаешься что-то доказать, мда

Ответить

Сергей Щукин

Никита
0

Я просто более вежливо сформулировал. Не хочу всех белорусских братьев обижать. Но смысл тот же оставил. В чем проблема?

PS
Ты разве не видишь, что это не мои минусы? 😆😆😆

Ответить

Алейченко Сергей

Никита
1

Между банками. Комиссии и внутри банка. Просто много предпринимателей работает по схеме перевода. Так удобнее. А комиссии платит клиент. Это и бесит.

Но в РФ бизнес это квест за твои деньги😂

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Капитал Калыч

Никита
0

трампу на поддержку штанов

Ответить

Sergey Ontime

0

А не приказали бы им комиссию между регионами отменить, может они бы такие жесткие лимиты и не влепили. А теперь, привет, съедают ещё больше.

Ответить

Бабак Шаян

0

Вот это реально комиссию стригут, а не то, о чем в другом посте негодует писатель на тему "финансов"))

Уверен, делает переводы, платит комиссию и молчит в тряпочку)

Ответить

alex twit

0

Комишки рубить много ума не надо

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Key Lansky

alex
0

Емнип Сбер создал этот рынок как концепцию и только потом начал рубить.

Ответить

Vitaly Semykin

0

Там и со снятием наличных с дебетовой карты нехилые ограничения, у Тинькофф лучше (хоть и ругают их сейчас за портящийся сервис).

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Алейченко Сергей

Vitaly
0

Вроде все нормально Работало

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Vitaly Semykin

Алейченко
0

Недавно узнавал, там по суммам ограничения, но для текущих небольших снятий — нормально.

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Георгий Беглорян

–2

рад за друга путина, молодец герман

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