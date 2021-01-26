Финансы
Лиана Липанова

Пользователи Reddit «по приколу» подняли акции «вымирающих» розничных магазинов игр GameStop более чем на 360% Статьи редакции

Инвестиционные компании потеряли миллиарды долларов, а капитализация GameStop выросла до рекордных $5 млрд.

112 112 комментариев
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За два месяца, с 30 ноября 2020 года по 26 января 2021 года, акции сети игровых магазинов GameStop подорожали на 360% — до $81,16, а рыночная капитализация утроилась до $5 млрд. На пике стоимость одной ценной бумаги поднималась выше $150.

Шорт-продавцы, ставившие на падение акций компании, потеряли $3,3 млрд только с начала 2021 года, подсчитали в финансово-аналитической компании S3 Partners. За один день 22 января, когда акции выросли на 51%, потери составили $1,6 млрд.

Акции резко подорожали из-за пользователей Reddit — они решили скупать бумаги и повысить на них цены, чтобы помешать шорт-продавцам.

Зачем инвесторы шортят акции GameStop

GameStop — сеть магазинов, в которых продаются консоли, диски с видеоиграми, фильмы и другие товары. Её акции падали на протяжении последних шести лет до 2020 года, прибыль сокращалась, пишет Bloomberg. Продажи за два года упали на 40% и за 12 месяцев составили $5,2 млрд, Ожидается, что сеть покажет убыток в 2021 и 2022 финансовых годах, отмечает издание.

Игровая компания была популярной среди шорт-продавцов на Wall Street, пишет CNBC. Более 138% находящихся в обращении акций были распроданы по коротким позициям, GameStop — лидер в ставках на падение на американском фондовом рынке, следует из данных FactSet.

Ставка на падение акций работает за счёт «займа» акций у брокера. Инвестор получает бумаги у брокера и тут же продаёт их, например, по 200 рублей за акцию, «открывая» короткую позицию.

Потом акции дешевеют, инвестор скупает их, например, по 180 рублей, и возвращает брокеру. Прибыль инвестора — 20 рублей. При резком росте акций инвестору нужно выкупить акции наоборот по завышенной цене — тогда инвестор в минусе.

Почему стоимость GameStop начала расти

«Искусственный», но слабый рост акций GameStop начался с публикации пользователя u/ronoron, участника сообщества Wall Street Bets на Reddit 29 ноября 2020 года: он обвинил «кучку упрямых бумеров» из хедж-фонда Melvin Capital в ставках на короткие позиции акций GameStop.

Компания, акции которые стоят менее $6, может стать следующим Blockbuster, писал пользователь. Речь идёт о крупнейшей в США сети видеопроката, которая разорилась в сентябре 2020 года.

Пользователи Reddit возмутились из-за того, что хедж-фонды «топят» GameStop. «В 2018 году они делали такие же ставки — $400 млн на падение акций Nintendo. GameStop недооценена по сравнению со своими коллегами. Эти бумеры думают, что цифровые консоли убьют GameStop несмотря на то, что Microsoft помогает им и что дисковые консоли до сих пор составляют подавляющее большинство продаж», — пишет пользователь.

«Я старый миллениал. Я устал быть обманутым глобальными элитами. Это не левые или правые республиканцы и не демократы. Это 1% против всех остальных». 

В комментариях к публикации пользователи решили начать скупать акции игровой компании, чтобы «забрать деньги у этих богатых жадных менеджеров хедж-фондов».

11 января к совету директоров GameStop присоединился соучредитель и бывший гендиректор Chewy Райан Коэн. На тот момент его инвестиционная компания накопила около 10% акций GameStop, а сам Коэн советовал игровой компании сократить затраты в Европе и направить больше финансирования на развитие цифровых продаж.

На фоне новостей о назначении Коэна, поддерживающего развитие интернет-магазина GameStop, акции компании резко подорожали. Шорт-продавцам стало невыгодно держать короткую позицию, и они доплачивали, чтобы выкупить акции, что ещё больше «подогревало» рост.

Благодаря пользователям Reddit, новости о Коэне и активности шорт-продавцов только за последние пять дней бумаги подскочили на 110%.

В пятницу, 22 января, акции компании подскочили на 51% после того, как Citron Research заявила, что перестанет комментировать акции GameStop после действий «разъярённой толпы». Citron Research анализирует биржи и находит переоценённые или вовлеченные в мошенничество компании.

Аналитики планировали выпустить видео на YouTube с подробным описанием пяти причин, по которым акции игровой компании быстро упадут до $20 за штуку. Видео вышло позже запланированного и не в прямом эфире из-за «множественных попыток взлома» аккаунта Citron Research в Twitter.

То, что Citron пережила за последние 48 часов, это позорный и печальный показатель состояния инвестиционного сообщества. Мы больше не будем комментировать GameStop не потому, что не верим в наши тезисы об инвестициях, а потому, что злобная мафия, владеющая этими акциями, потратила последние 48 часов на совершение множества преступлений, о которых мы сообщим ФБР, Комиссии по ценным бумагам и биржам и другим государственным органам.

Эндрю Лефт (Andrew Left)
основатель Citron Research

На пике 25 января стоимость одной акции превышала $144. По данным CNBC, на утренних торгах GameStop дорожала на 144,9% до $159,18. В течение двух часов после достижения максимума акции несколько раз падали ниже цены открытия и оставались нестабильными на протяжение всего дня. Объём торгов составил 175 млн акций — это значительно больше, чем средний за месяц объём в 29,8 млн бумаг.

«Внезапный, резкий скачок цены акций и оценки GameStop, вероятно, был вызван коротким сжатием из-за высокого краткосрочного интереса и, в меньшей степени, спекуляций розничных инвесторов», — передаёт CNBC слова аналитика Telsey Джозефа Фельдмана (Joseph Feldman). По его мнению, это неустойчивый рост: стоимость бумаг и оценка компании вернутся к «нормальному» уровню.

Стоимость GameStop полностью оторвалась от фундаментальных показателей, утверждает Энтони Чукумба (Anthony Chukumba), аналитик Loop Capital. По его словам, сильному росту способствуют розничные и индивидуальные инвесторы, многие из них торгуют на Robinhood, другие торгуют опционами.

При этом реальные факторы оценки GameStop «ужасны», добавляет Чукумба. «Игроки всё чаще загружают полноценные игры, а не покупают физические носители. GameStop просто не участвует в этом», — объяснил аналитик.

#инвесторы #reddit #акции

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112 комментариев
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Юрий Другач

312

Может пользователи Реддит по приколу поднимут курс рубля?

Ответить

Макс Фактор

Юрий
77

Надо им намекнуть, что скоро появится цифровой рубль, который будет ущемлять права любителей рубля на физических носителях

Ответить

Algirdas Lapė

Макс
8

Шутки шутками, но я вполне могу поверить в то, что нечто подобное произойдёт в ближайшие несколько лет

Ответить

Ренат Зайдуллин

Algirdas
6

Да без шуток, работа с наличными для организаций всегда дороже, чем работа с цифрами на ПК: пересчет, инкассация, риски хранения, риск фальшивых денег и прочее. Поэтому как цифровой рубль "устаканется" немного в обществе, то наличку и дальше постепенно будут вытеснять с рынка, как нормальными методами (более удобная работа с банковскими картами и расчетами уже долю нала сильно сократила), так и всякими регуляторными методами.

Ответить

Fumar mata

Ренат
27

Большинству работать с налом дешевле:
Инкассация дешевле эквайринга, 
нет расходов на обнал, часть выручки можно не светить. 

Ответить

Денис Демидов

Fumar
0

Этих "большинство" в структуре ВВП уже меньше 30%

Ответить

Fumar mata

Денис
3

Большая часть микро и малого - их количество значительно больше, чем среднего и крупного. Я не про объёмы, если что. 

Ответить

NightmareZ

Ренат
1

С нала можно ничего вообще не платить. Хоть это и незаконно. С цифрой всё немного сложнее.

Ответить

Ренат Зайдуллин

Nightma…
9

Можно, но периодически прилетают людям тюремные сроки.

Ответить

Юрий Другач

Ренат
6

Бывает даже тем, кто платит

Ответить

Сельскохозяйстве

Ренат
0

Если с цифровым рублем не будет проблем из-за 115-ФЗ  (или будет но в варианте - блокировка по решению госструктуры(подразделение ЦБ?), действия реально обжаловать по закону и требования прозрачны и логичны, и считаются таковыми пользователями) - то не так уж это и плохо? (ну допустим что кто-то не против платить налоги честно и это реально). 

Ответить

Олег Михайлов

Ренат
0

Вообще-то многим компаниям с наличкой дешевле работать.

Ответить

Οлег Κотов

Макс
0

А что все так над крипторублем смеются? Есть же крипто usd. Почему бы рублю не появиться не пойму

Ответить

Антон Ляшенко

Юрий
15

Пока Дед в бункере курс рубля будет 100% в жопе.

Ответить

Story App

Антон
0

 Инфа 💯

Как пишут в статье: «...это позорный и печальный показатель состояния инвестиционного сообщества. Мы больше не будем комментировать...» 

Ответить

Глеб К.

Юрий
3

Эльвира на Реддит не сидит.

Ответить

Gleb Fessel

Глеб
3

почему ты так уверен? пусть покупают рубль, у нас вся хуйня - хим оружие, власть, навальный, отсутствие видеокарт. скоро вообще греча нахер подорожает, будем воздух закупать

Ответить

Юрий Другач

Глеб
1

Тссс

Ответить

Денис Демидов

Юрий
3

Они таким образом крепко поправят финансовое состояние элиты, которая быстро напечатает рублей при первых признаках роста.

Ответить

Anatoly Ivanov

Юрий
0

What prevents you from registering on Reddit yourself? 

Ответить

Юрий Другач

Anatoly
1

My one won't be enough

Ответить

Anatoly Ivanov

Юрий
0

Они там конечно накуканили сегодня много народу

Ответить

Естественный клуб

29

Как же скучно я живу. 

Ответить

Леонид Михалев

–23

Лол. У вас же несколько сми в холдинге. Вы не проверяйте дублирующую информацию? На DTF про это уже было.

Ответить

alex twit

Леонид
70

Не все читают пикабушный дтф

Ответить

Мерлин

alex
9

Пикабушный скорее TJ)

Ответить

alex twit

Мерлин
5

Под пикабушностью имел в виду нетерпимость к другому мнению и массовое минусование

Ответить

Василий Малышев

alex
5

Будто бы виси чём-то отличается от Пикабу в этом плане...

Ответить

Story App

Василий
0

Вы так показываете свою нетерпимость к мнению alex?

Ответить

Yakovlev

alex
1

лол, по моему с нетерпимостью в TJ никто не сравнится.

Ответить

alex twit

Yakovlev
0

За это и любим

Ответить

Yakovlev

alex
2

ну если ЦА совпадает с твоим мнением, то да. если скажем ты скептически относишься к берлинскому пациенту, то туда лучше не соваться. я вообще за то чтобы на подобных сайтах был фильтр/кнопка попитоты, кому нужно только интересное/развлекательное.

Ответить

Василий

Yakovlev
1

Политоту ведь тащат везде, даже если фильтровать (на активно презираемом тут Пикабу кстати можно это делать).
В любом мать его посте на виси есть одна берлинскому пациенту и проклятья в адрес душителя свобод и притеснителя ЛГБТ.
И попробуй только пискни чего не так!

Ответить

Сергей

Василий
1

Господи, может хватит уже свои говняные штампы тут трясти? Кто то хоть что-либо говорил про ЛГБТ на прошедших митингах? К чему эти экивоки? Кто ставил ему в вину притеснение ЛГБТ?

Ответить

Ren_Nu

Мерлин
4

TJ ближе к двачу, если есть доступ к определенным подсайтам.

Ответить

Oleg Chirukhin

Ren_Nu
0

к каким? куда подписываться?

Ответить

Сергей Ноздрин

Леонид
21

А нафига это проверять? Я читаю только VC, нафиг ещё проверять другие площадки. И таких людей очень много

Ответить

Олег Ивахнов

Леонид
8

Лол. И что?
Аудитория то разная.

Ответить

Stanislav

Леонид
4

у них часто новости в смежных областях пересекаются. не вижу ничего противозаконного

Ответить

Dmitry Tregubov

Леонид
0

Разные аудитории и подача информации. Новость на VC можно преподнести с более технической и финансовой части, а на DTF зайти с ностальгии по коробочным играм и всей этой ламповой атмосферы реддита, не слишком погружаясь в детали. 

Ответить

Serge Arsentiev

Dmitry
0

Короче, барыжить на минимальном рерайте :)

Ответить

Dmitry Tregubov

Serge
0

Я вот не читаю ни DTF, ни TJ, но новость явно попадает под тематику VC.

Ответить

Serge Arsentiev

Dmitry
0

Тематика. Труба. Аптека.
VC. Новопассит
Живи еще хоть четверть века -
Все будет так. Исхода нет.

Тематика VC расширяется быстрее скорости света, вслед за разбегающейся Вселенной платежеспособных рекламодателей на русскоязычном пространстве.

Радуюсь я этому?
Нет! :(

Ответить

Denis G

10

Я не настоящий сварщик, поэтому спрошу – это попадает под манипуляцию рынком по сговору? В теории может быть наказание?

Ответить

Artyom Kovrov

Denis
23

Если я залезу на столб и буду орать "долой короля", и все ринутся на штурм замка - это не сговор. Если все публично - никаких вопросов.

Ответить

Сергей Ермилов

Denis
2

Да, конечно, но тюрем на такое количество "пользователей" еще не придумали.

Ответить

Artem Reva

Denis
1

вот здесь аналитики обсуждают https://www.youtube.com/watch?v=aZHTm0N59Rc

говорят что здесь первая поправка против идеи того что группа людей объединяются для давления на рынке

наверное Citron напишет куда то, посмотрим

Ответить

Станислав Калашников

Denis
0

И кого наказывать будут?

Ответить

Степан Марципан

Станислав
0

например администрацию ресурса

Ответить

Амидв Ваджранга

Степан
0

Скорее нужно найти выгодоприобретателя и бодаться с ним, соцсеть обмазана договорами, сносками и т.п. к ним не подкопаться. Автор наверняка на этом деле не заработал, хохмы ради.

Ответить

Ruslan Khalikov

2

Илон Маск однажды написал твит о выходе Тесла с биржи, который поднял акции на 10%.

1. Шортисты подали коллективную жалобу в комиссию по ценным бумагам.

2. Комиссия по ценным бумагам подала в суд на Илона Маска и Tesla

3. Илон Макс выплатил штраф $20 млн.

4. Илон Маск ушёл из совета директоров компании на 3 года.

Интересно, что будет с инвесторами с Reddit. Ибо это манипуляция рынком.

Ответить

Александр Котенко

Ruslan
25

Анонимы с Реддита - не аффилированные с Геймстопом и не заинтересованные лица, чтобы называть это манипуляцией. 
Или если мы называем это манипуляцией, то изначальный шорт хеджфонда - точно такая же «манипуляция» инструментом торгов для давления на стоимость акции.

Ответить

Петр Первый

Ruslan
5

Он инсайдер

Ответить

Abo Truk

5

 Более 138% находящихся в обращении акций были распроданы по коротким позициям, GameStop — лидер в ставках на падение на американском фондовом рынке, следует из данных FactSet.

Поясните, как так? 138%?

Ответить

Лиана Липанова

Abo
15

Для ставки на падение инвестор «берёт взаймы» акции у брокера, а потом возвращает, поэтому одни и те же акции могут быть распроданы по коротким позициям несколько раз

Ответить

Ренат Зайдуллин

Лиана
1

Говорят именно так подняли деньги на транспортных компаниях, которые сидели в башнях близнецах, но как проверить этот слух - не вникал.

Ответить

Дмитрий Корнеев

Лиана
0

Чечня по такой же схеме 146% на Ядре сделала

Ответить

Andrey Azarov

Лиана
0

Лиана, инвестор не шортит акции, он ими вообще не спекулирует. 

Ответить

Aleksey

Abo
2

мое предположение: вы продали мне, я продал еще кому-то - вот и была 1 акция продана дважды, считай 200% продаж одной акции. 

Ответить

Егор Корницкий

Abo
0

На сколько я понимаю, это пример образования того самого «пузыря» на финансовом рынке.

Ответить

Михаил Федотов

Abo
0

1 Инвестор имеет 100 акций компании
2 Инвестор одалживает у него эти 100 акций и продает их (Шорт позиция)
3 Инвестор покупает эти акции
4 Инвестор одалживает у 3-го 38 акций и продаёт их
5 Инвестор покупает 38 акций и хранит их

138 акций были проданы по коротким позициям

Ответить

Silverjohn

8

А потом по приколу куча народу останется с закупленными на хаях акциями на депозите, когда институциональный инвестор с миллиардами бабла всю эту кодлу с реддита шортанет.

Ответить

David Shaner

Silverjohn
–2

Што биткоин, что гейстоп - все мусор

Ответить

Валентин Хирш

7

"Стоимость GameStop полностью оторвалась от фундаментальных показателей..." три раза ХА, потом эти же люди говорят что убыточная Тесла с ошеломительной капитализацией это нормально

Ответить

Плохой хот-дог

Валентин
1

Ну как бы песнь про то, что тесла и её инвесторы смотрят в будущее, а гаместоп даже голову не хочет туда поворачивать, осталась на бобах со своими магазинами дисков. И в этом ключе отрыв выглядит несколько удручающим.

Ответить

Alex Sherbakov

Валентин
–1

Предположим, в один прекрасный день вы поговорили с близкими родственниками и друзьями и привлекли от них финансирование в объеме, достаточном для открытия киоска с шаурмой на углу дома, в котором вы проживаете, на таких условиях, что дивиденды им вы выплачиваете только с прибыли, отраженной в итоговом годовом бухгалтерском отчете.

Дело пошло хорошо, операционная прибыль после всех текущих расходов в разные месяцы составляла примерно от 12% до 25%, и вы ее пускали в развитие — открывали новые киоски, нанимали персонал, вкладывались в рекламу, привлекали финансирование со стороны, его тоже вкладывали в развитие...

Через 5 лет у вас была сеть из сотни шаурмячных киосков по всему городу, в которые постоянно стояли очереди — уж больно вкусная шаурма, вы высоко держали марку, бренд "ХирШаурма" приобрел исключительную узнаваемость, а ваши ближайшие конкуренты из числа выходцев из южных республик месяц за месяцем сокращали своё присутствие на рынке шаурмы.

И все эти 5 лет вы публиковали ежегодный бухгалтерский отчет для инвесторов, в графе "прибыль" которого значились "слегка отрицательные" цифры. На резонные вопросы близких родственников и друзей "где же прибыль, чувак?" вы не менее резонно показывали на экране вашего макбука Яндекс.Карту с нанесенными на ней метками ваших шаурмячных, тыкали в них пальцем и отвечали "вся прибыль здесь!"

Скажите, можно ли вашу убыточную сеть шаурмячных с ошеломительной капитализацией (даже по консервативной оценке без учета стоимости бренда и прочих нематериальных активов) охарактеризовать как нечто ненормальное?

Я бы сказал, что ненормальна здесь, скорее, постановка вопроса в такой форме. А ситуация сама по себе — более чем нормальная. Если бы каждый предприниматель на шаурмячном рынке не вынимал деньги из бизнеса, он бы тоже мог достичь таких же результатов. А то на кого ни посмотри — прибыль есть, вот только киоск как был один, так и через 5 лет один и остался. Зато "прибыльный", да. ;)

Ответить

Kambl Hut

5

"По приколу", почитайте нормальный источники а не ебучего Крамера. https://www.gmedd.com/

$GME DD
$GME DD
www.gmedd.com
Ответить

Плохой хот-дог

Kambl
0

Что с Крамером не так? 

Ответить

Kambl Hut

Плохой
15

Ок погорячился, Крамер с CNBC единственный адекват. Весь вчерашний день делали из хедж фонда жертву, а ритейл инвесторов злодеями. Кто-то даже заикнулся насчёт "foreign powers". Напомнило нашу пропаганду.

Ответить

Igor Gorbenko

Kambl
5

вообще вся эта петушиная пресса так переполошилась. смешнее всего было читать в какой-то очередной подбанкированной параше что план свалить Melvin Capital провалился, благодаря "инвестициям".

For months, retail investors posting on a Reddit forum were broadcasting their intentions to take down a prominent, but reclusive, hedge fund called Melvin Capital ...... 

But the effort appears to have failed, thanks to a $2.75 billion investment by Citadel and Point72 Asset Management, according to a statement from all three firms.  

Так сильно провалился план, что аж пришлось просить 2.75 миллиарда чтобы выжить.

Ответить

Плохой хот-дог

Kambl
0

Я подумал что он в принципе по каким-то вопросам неадекватен. 

Ответить

Kambl Hut

Kambl
1

💎🚀 сказал же

Ответить

Fumar mata

2

Уже третий пост про этот GameStop

Ответить

Светлана Завацкая

Fumar
11

Ну ситуация заслуживает внимания и огласки. А вы как думаете?

Ответить

Fumar mata

Светлана
1

Огласили уже. Зачем перепечатывать почти тоже самое? 

Ответить

Светлана

Fumar
0

Вот видите даже вы подметили что почти о же самое, а версия уже разница. Это как книгу, вроде читаешь 20 раз одну и туже, а выводы делаешь разные) Это работает!

Ответить

KSA

Fumar
0

А вот 25 января эту новость никто не оценил: https://vc.ru/flood/200204-banda-novichkov-nakazala-professionalov

Луна не в той позиции была наверное

Ответить

ViRT1ST

5

Кажется, сегодня шоу продолжится) На премаркете уже +20%, после открытия будет +50% или выше в моменте.

Ответить

Андрей Малолин

5

Не стоит вводить геймеров в ярость

Ответить

Shlomo Goldenberg

2

то есть, фактически устроили pump and dump, ну может пока без dump, но все же

Ответить

Для Сохранения

2

Шорт-продавцы, ставившие на падение акций компании, потеряли $3,3 млрд только с начала 2021 года

Проиграли*

Ответить

Sergey Pyasetsky

2

Прикольно. Подскажите тикеры военторга и березки

Ответить

Степан Марципан

2

Вообще очень интересный случай. Многие люди благодаря этой манипуляции смогли погасить студенческие кредиты и мед.счета. Можно сказать благородство)

Ответить

Лев Нотин

Степан
0

Да, а у кого-то шорты повыбивало и депозит в 0 ушел

Ответить

Степан Марципан

Лев
0

у melvin capital? едва ли

Ответить

Лев Нотин

Степан
0

Не думаю, что только фонды шортили компанию, которая находится в положении блокбастер видеос

Ответить

Gre Li

Лев
0

Шорты по своей сути штука весьма рискованная.

Ответить

Денис Боенсков

1

До бесконечности поднимать не смогут и если шортануть сейчас на пике, то можно поиметь неплохой куш.

Ответить

Захар Родионов

Денис
0

Вчера было 150$ после пампа, сегодня уже 250$ интересно что дальше будет)

Ответить

Alex Alex

1

Илон Маск тоже твиты по приколу пишет и еще более успешно манипулирует рынком.

Ответить

Семен Давыдыч

0

Нормальные у них приколы)

Ответить

Alex Shapovalov

0

Ничего не понял, то есть Тесла может быть "При этом реальные факторы оценки Tesla «ужасны" а какой то GameStop нет? 

Ответить

Денис Мамаев

Alex
0

Именно так

Ответить

Андрей Васильев

0

"Более 138% находящихся в обращении акций" что простите?

Ответить

Apitan

Андрей
0

Когда ты шортишь позицию, ты берешь акцию в долг и продаешь её по текущей цене, но при этом ты обязуешься её потом купить по рыночной цене и отдать.
Это позволяет "купить подешевле, продать подороже", только наоборот: сначала продать подороже, а потом купить подешевле.

При этом возможные убытки (в случае роста цены акция может подорожать) ты покрываешь сразу. Когда этих денег перестает хватать на покрытие убытков от сделки, ты либо докидываешь денег, либо сделка закрывается принудительно (margin call).

Ответить

Georgy Vachnadze

0

А SEC всё слушает да ест.

Ответить

Илья Константинович

0

Таким же образом надуть можно любой пузырь, пример тому Биткоин.

В общем биржа та еще клоака.

Ответить

Евгения Ежова

–2

Лучше бы подняли акции тех компаний, которые я купила. А то они все падают и падают

Ответить

Levan Investing Show

–1

В августе 2019 г. еще тогда Майкл Берри (да, тот самый) приметил недооцененность акций GameStop- https://www.businesswire.com/news/home/20190819005633/en/ 

Ответить

Степан Марципан

Levan
1

Бьюрри) да, чувак давно ими затарился. красавчик.

Ответить

Serge Tikhonenko

0

Пацаны ваще ребята, умеете, могёте. 

Ответить

Вячеслав Ширшов

0

Погнали Stride запулим в небеса перед отчетом. :)

Ответить

Николай Матреманн

Вячеслав
0

Нормально, 26 уже пробили

Ответить

Sergey Burmistrov

0

Стоило бы добавить, что чувак с реддита вложив в летом 2019 года 50к на текущий момент заработал уже 22 миллиона долларов, но всё ещё продолжает сидеть в позиции рискуя потерять миллиона, а то десятки миллионов.

Ответить

Иван Козак

0

 Кажется, при чем здесь выборы ?
"Более 138% находящихся в обращении акций"

Ответить

Сашка Тютин

0

Wall Street Bets

Какое же прекрасное название

Ответить

Artem Salyutin

0

Эх... много времени провел там, выбирая выгодные диски на PS2. Чувствую, не избежать им участи "Блокбастера".    

Ответить

Егор Северский

0

"резкий скачок цены акций и оценки GameStop, вероятно, был вызван коротким сжатием" - а вы уверенны, что не длинным растяжением?

Ответить

Евгений Бакулин

Егор
0

Нет!
Имеется в виду, что произошло сжатие коротких позиций - многим стопы вышибло - это подтолкнуло цены вверх.

Взлёт случился не только и не столько из-за притока капитала в длинные позиции, сколько из-за массового закрытия по стопу коротких позиций!

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Константин Губеркан

0

"Стоимость GameStop полностью оторвалась от фундаментальных показателей"

Ох уж эти аналитики :) Если акции растут, и они в них - рассказывают про успехи компании. Если акции растут, но не успели купить - это переоцененные акции. И т.д.

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Dimitri Denissiouk

0

кто-то споймал маржин коллы)

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Дмитрий Купцов

0

Просто оставлю это здесь: https://www.youtube.com/watch?v=1siYv3e0HQs

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