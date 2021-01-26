Инвестиционные компании потеряли миллиарды долларов, а капитализация GameStop выросла до рекордных $5 млрд.

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За два месяца, с 30 ноября 2020 года по 26 января 2021 года, акции сети игровых магазинов GameStop подорожали на 360% — до $81,16, а рыночная капитализация утроилась до $5 млрд. На пике стоимость одной ценной бумаги поднималась выше $150.

Шорт-продавцы, ставившие на падение акций компании, потеряли $3,3 млрд только с начала 2021 года, подсчитали в финансово-аналитической компании S3 Partners. За один день 22 января, когда акции выросли на 51%, потери составили $1,6 млрд.

Акции резко подорожали из-за пользователей Reddit — они решили скупать бумаги и повысить на них цены, чтобы помешать шорт-продавцам.

Зачем инвесторы шортят акции GameStop

GameStop — сеть магазинов, в которых продаются консоли, диски с видеоиграми, фильмы и другие товары. Её акции падали на протяжении последних шести лет до 2020 года, прибыль сокращалась, пишет Bloomberg. Продажи за два года упали на 40% и за 12 месяцев составили $5,2 млрд, Ожидается, что сеть покажет убыток в 2021 и 2022 финансовых годах, отмечает издание.

Игровая компания была популярной среди шорт-продавцов на Wall Street, пишет CNBC. Более 138% находящихся в обращении акций были распроданы по коротким позициям, GameStop — лидер в ставках на падение на американском фондовом рынке, следует из данных FactSet.

Ставка на падение акций работает за счёт «займа» акций у брокера. Инвестор получает бумаги у брокера и тут же продаёт их, например, по 200 рублей за акцию, «открывая» короткую позицию.

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Потом акции дешевеют, инвестор скупает их, например, по 180 рублей, и возвращает брокеру. Прибыль инвестора — 20 рублей. При резком росте акций инвестору нужно выкупить акции наоборот по завышенной цене — тогда инвестор в минусе.

Почему стоимость GameStop начала расти

«Искусственный», но слабый рост акций GameStop начался с публикации пользователя u/ronoron, участника сообщества Wall Street Bets на Reddit 29 ноября 2020 года: он обвинил «кучку упрямых бумеров» из хедж-фонда Melvin Capital в ставках на короткие позиции акций GameStop.

Компания, акции которые стоят менее $6, может стать следующим Blockbuster, писал пользователь. Речь идёт о крупнейшей в США сети видеопроката, которая разорилась в сентябре 2020 года.

Пользователи Reddit возмутились из-за того, что хедж-фонды «топят» GameStop. «В 2018 году они делали такие же ставки — $400 млн на падение акций Nintendo. GameStop недооценена по сравнению со своими коллегами. Эти бумеры думают, что цифровые консоли убьют GameStop несмотря на то, что Microsoft помогает им и что дисковые консоли до сих пор составляют подавляющее большинство продаж», — пишет пользователь.

«Я старый миллениал. Я устал быть обманутым глобальными элитами. Это не левые или правые республиканцы и не демократы. Это 1% против всех остальных».

В комментариях к публикации пользователи решили начать скупать акции игровой компании, чтобы «забрать деньги у этих богатых жадных менеджеров хедж-фондов».

11 января к совету директоров GameStop присоединился соучредитель и бывший гендиректор Chewy Райан Коэн. На тот момент его инвестиционная компания накопила около 10% акций GameStop, а сам Коэн советовал игровой компании сократить затраты в Европе и направить больше финансирования на развитие цифровых продаж.

На фоне новостей о назначении Коэна, поддерживающего развитие интернет-магазина GameStop, акции компании резко подорожали. Шорт-продавцам стало невыгодно держать короткую позицию, и они доплачивали, чтобы выкупить акции, что ещё больше «подогревало» рост.

Благодаря пользователям Reddit, новости о Коэне и активности шорт-продавцов только за последние пять дней бумаги подскочили на 110%.

В пятницу, 22 января, акции компании подскочили на 51% после того, как Citron Research заявила, что перестанет комментировать акции GameStop после действий «разъярённой толпы». Citron Research анализирует биржи и находит переоценённые или вовлеченные в мошенничество компании.

Аналитики планировали выпустить видео на YouTube с подробным описанием пяти причин, по которым акции игровой компании быстро упадут до $20 за штуку. Видео вышло позже запланированного и не в прямом эфире из-за «множественных попыток взлома» аккаунта Citron Research в Twitter.

То, что Citron пережила за последние 48 часов, это позорный и печальный показатель состояния инвестиционного сообщества. Мы больше не будем комментировать GameStop не потому, что не верим в наши тезисы об инвестициях, а потому, что злобная мафия, владеющая этими акциями, потратила последние 48 часов на совершение множества преступлений, о которых мы сообщим ФБР, Комиссии по ценным бумагам и биржам и другим государственным органам. Эндрю Лефт (Andrew Left) основатель Citron Research

На пике 25 января стоимость одной акции превышала $144. По данным CNBC, на утренних торгах GameStop дорожала на 144,9% до $159,18. В течение двух часов после достижения максимума акции несколько раз падали ниже цены открытия и оставались нестабильными на протяжение всего дня. Объём торгов составил 175 млн акций — это значительно больше, чем средний за месяц объём в 29,8 млн бумаг.

«Внезапный, резкий скачок цены акций и оценки GameStop, вероятно, был вызван коротким сжатием из-за высокого краткосрочного интереса и, в меньшей степени, спекуляций розничных инвесторов», — передаёт CNBC слова аналитика Telsey Джозефа Фельдмана (Joseph Feldman). По его мнению, это неустойчивый рост: стоимость бумаг и оценка компании вернутся к «нормальному» уровню.

Стоимость GameStop полностью оторвалась от фундаментальных показателей, утверждает Энтони Чукумба (Anthony Chukumba), аналитик Loop Capital. По его словам, сильному росту способствуют розничные и индивидуальные инвесторы, многие из них торгуют на Robinhood, другие торгуют опционами.