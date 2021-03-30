На его место рекомендован руководитель платежного сегмента группы Qiwi Андрей Протопопов.

Совет директоров Qiwi рекомендовал назначить Андрея Протопопова на место главы всей группы компаний, говорится в сообщении Qiwi. Нынешний руководитель, сооснователь компании Борис Ким, планирует покинуть свой пост после годового собрания акционеров, которое намечено на июнь 2021 года.

«Эта рекомендация поступила по результатам процесса планирования преемственности, начатого в момент отставки предыдущего главы группы Qiwi, основателя и мажоритарного акционера Qiwi Сергея Солонина», — говорится в сообщении компании. Ким занял место Солонина в январе 2020 года.

Солонин, который сейчас занимает пост председателя совета директоров группы, заявил, что под руководством Кима в Qiwi прошла реструктуризация, а его стратегические решения «позволили очертить основной контур бизнеса и сфокусироваться на ключевых проектах». В том числе он помог в реализации плана по трансформации Qiwi в бизнес, который не зависит от команды основателей и управляется менеджментом.

Андрей Протопопов возглавляет платёжные продукты Qiwi с августа 2019 года, до этого он был директором по ИТ и развитию продуктов, а ещё раньше — руководил отделом управления продуктами. Ким называет его «близким и надёжным партнёром» для себя и Солонина.