Президент заявил, что правительство будет поощрять те компании, «которые инвестируют, а не которые выводят дивиденды»

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил ТАСС, что в Госдуму планируют внести законопроект о прогрессивном налогообложении прибыли, которая выводится в офшоры. Чем больше средств выводится, тем больше должен быть налог.

По словам Аксакова, депутаты дорабатывают законопроект и внесут на рассмотрение после майских праздников.

В апреле 2021 года во время послания Федеральному собранию Владимир Путин предупредил о грядущих изменениях налогового кодекса на фоне «рекордной прибыли» компаний в 2021 году: «Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и целых отраслей. Будем поощрять, конечно, тех, кто вкладывает».

Опрошенные The Bell эксперты скептически отнеслись к новому законопроекту:

Опыта прогрессивного налогообложения на дивиденды нет ни в одной стране мира.

Не ясно, как Россия будет отслеживать потоки, если выручка будет оставаться за границей и там же будут распределяться дивиденды.

Законопроект может усугубить неравномерное налогообложение для компаний.

В марте 2020 года Владимир Путин поручил поднять налог за вывод дивидендов в офшоры до 15%. Для этого правительство России потребовало от стран изменить соглашения об избежании двойного налогообложения. На новые условия с оговорками согласился Кипр, Мальта, Люксембург изменит условия с 2022 года.

Нидерланды отказались от новых условий, соглашение со страной расторгнут в ближайшее время. После этого российским компаниям, зарегистрированным в стране, придётся платить налоги дважды. В Нидерландах в том числе зарегистрированы головные компании «Яндекса», X5 Retail Group и Veon (материнская компания «Билайна»).

В качестве альтернативы власти предлагают офшоры в Калининграде и Владивостоке с налогом на дивиденды в 5%, но только для международных холдингов.