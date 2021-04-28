Финансы
Маша Цепелева

В Госдуму внесут законопроект о прогрессивном налоге на выводимую в офшоры прибыль после послания Путина Статьи редакции

Президент заявил, что правительство будет поощрять те компании, «которые инвестируют, а не которые выводят дивиденды»

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил ТАСС, что в Госдуму планируют внести законопроект о прогрессивном налогообложении прибыли, которая выводится в офшоры. Чем больше средств выводится, тем больше должен быть налог.

По словам Аксакова, депутаты дорабатывают законопроект и внесут на рассмотрение после майских праздников.

В апреле 2021 года во время послания Федеральному собранию Владимир Путин предупредил о грядущих изменениях налогового кодекса на фоне «рекордной прибыли» компаний в 2021 году: «Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и целых отраслей. Будем поощрять, конечно, тех, кто вкладывает».

Опрошенные The Bell эксперты скептически отнеслись к новому законопроекту:

  • Опыта прогрессивного налогообложения на дивиденды нет ни в одной стране мира.
  • Не ясно, как Россия будет отслеживать потоки, если выручка будет оставаться за границей и там же будут распределяться дивиденды.
  • Законопроект может усугубить неравномерное налогообложение для компаний.

В марте 2020 года Владимир Путин поручил поднять налог за вывод дивидендов в офшоры до 15%. Для этого правительство России потребовало от стран изменить соглашения об избежании двойного налогообложения. На новые условия с оговорками согласился Кипр, Мальта, Люксембург изменит условия с 2022 года.

Нидерланды отказались от новых условий, соглашение со страной расторгнут в ближайшее время. После этого российским компаниям, зарегистрированным в стране, придётся платить налоги дважды. В Нидерландах в том числе зарегистрированы головные компании «Яндекса», X5 Retail Group и Veon (материнская компания «Билайна»).

В качестве альтернативы власти предлагают офшоры в Калининграде и Владивостоке с налогом на дивиденды в 5%, но только для международных холдингов.

С 1 января 2021 года вступил в силу закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на заработок свыше 5 млн рублей в год.

#новость #налоги

35 35 комментариев
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Сидор

12

Зачем так много поддерживать бизнес? Что это за категория, которой второй год подряд одни плюшки? 
Может лучше депутатов поддержим? Или там министров? Когда уже до них дойдет поддержка государства? 

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Dmitry Ryzhov

Сидор
–6

если Тинькофф или Маск что-нибудь сделал - это правильно и к всемирному щастью
а если Сбер или Государство - то кошмар и ужас

вне зависимости от сути содеянного. так уж на VC принято....

Ответить

Сидор

Dmitry
7

А Тинькоф и Маск что-то новое внесли в налогообложение бизнеса и граждан РФ? 
К чему эти нелепые аналогии?

Ответить

Johny Black

Сидор
1

К тому что как-то нужно защищать свои иллюзии иначе можно столкнуться с реальностью и поехать кукухой

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Andre Macareno

2

А я думал, поощрять — это какие-нибудь вычеты или льготы, а не заградительные налоги

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Mikhail Komlev

Andre
23

В России поощрение - это когда тебя просто никак не трогают.

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Никита Корниенко

Mikhail
0

Жест доброй воли иными словами

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Danila Romanov

Andre
0

всякие СПИК ведь есть и прочее

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Alexandre Svergoun

5

Прогрессивку нужно сделать людям. 
До 1к $ в месяц ставка ноль.  На вторую тысячу 10%, постепенно поднимая до 50% на зарплаты выше 10к$ в месяц. Хотя при таком уровне коррупции и беззакония это всё бесполезно. Неважно как и сколько брать налогов с людей,  это всё равно не справедливо на фоне друзей деда которые разворовыют любой бюджет. 

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Мурад Муртазалиев

Alexandre
1

Чтобы до 1 к баксов не брать налоги с населения, надо, чтобы большинство зарабатывали больше этой тысячи баксов. 

Ответить

Alexandre Svergoun

Мурад
1

Легко.  Надо просто перестать воровать из бюджета половину денег. 

Ответить

Leo Uvarov

Alexandre
0

и что это даст?

Ответить

Sergei Timofeyev

2

Купит ли Сбер Яндекс? Если я правильно понимаю, то усилиями руководителей государства становится невыгодно работать ровным счётом никому, кроме своих.

Ответить

Станислав Назаров

Sergei
1

Ну странно например что Яндекс и Пятерочка работает в России, а налоги платит в другой стране. 
Скорее наоборот, всех поставили в равные условия. И хотят получать налоги со "своих" компании.

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Arsenii Kirsanov

Станислав
1

Не пишите ерунды. Они что тут не имеют российских юрлиц и не платят с них налоги?) Голландские и прочие бошки в первую очередь для листинга, иностранных инвестиций и защиты, а не для ухода от налогов.

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Специализированн

Arsenii
1

Так пусть получают дивиденды на обычные ООО/АО, а иностранные компании используют для регистрации патентов/авторских прав и прочего. Не думаю, то это не решаемая проблема для юристов мирового уровня.

Ответить

Специализированный химик

Sergei
1

А в чем проблема получить дивиденды в России и заплатить налог со 100-200 миллиардов рублей условному Потанину? Он же физ. лицо, не такой уж там большой налог. Я его понимаю, если легально можно оптимизировать, зачем лишние пару десятков ярдов "как лох" платить гос-ву. Надеюсь, прикроют лавочку.

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Sergei Timofeyev

Специализирован…
0

Наверное в том, что управление и распределение денег осуществляется не в России.

Ответить

Специализированн

Sergei
–1

Надо регистрировать компанию в России для начала, есть специальные экономические зоны уже. Не знаю, чего так все бегут на Кипр и в прочие зоны. Там же потом их счета арестовывают из-за санкций и они плачут, но все-равно выводят капитал из страны, где они нормально зарабатывают и имеют лояльное себе правительство. 

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Мурад

Специал…
1

Не хотят решать проблемы в самом гуманном Басманском суде 

Ответить

Sergei Timofeyev

Мурад
1

Странно это. Очень странно. Хотя понимаю, район не из дешёвых. Продукты на 15-20% дороже вокруг суда.

Ответить

Sergei Timofeyev

Специал…
0

Для того, что нормальные кредиты на бизнес здесь никто не даст. Не вложатся инвесторы, кроме ФРИИ, который на половину суммы вас обучит тому, что не надо, а вторую - под 7% компании. И всего где-то 1,2 млн. руб. Не смешно ли?

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Специализированн

Sergei
0

Ну, вряд ли у условного НорНикеля, ММК, Северстали и прочих есть проблемы с деньгами и привлечением средств. 
Посмотрите на тот же Selectel (IT компания), они привлекли около 40 млн$ через облигации под не такой уж большой процент. 

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Leo Uvarov

Специализирован…
0

ага, надо только Путину об этом рассказать, а то он не знает

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Allegra Geller

2

Налоги на вывод в офшоры нужен был ещё в 90-ых. После многих лет снимания сливок с экономики, наконец решили взяться за офшоры? Это скорее популизм и попытка успокоить растущее недовольство.

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Николай Глущенко

Allegra
0

Популизм или нет, но по сути мера правильная.

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Danila Romanov

Allegra
0

План BEPS давно есть

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Андрей Кружинов

2

Это пчелы против меда?

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Egor Galstuk

2

Кто поверит в то, что они будут платить какие-то 15% со своих триллионов? Да даже если вдруг будут то наверное по заниженными суммам и средний житель этих денег никогда в жизни не увидит никогда

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Kirk Louson

0

похоже на достаточно антиконституционную чушь

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Денис Колокольцев

0

ссылка на мнение "экспертов" ведет на какую-то левую статью. интересно, что имелось в виду под "если выручка будет оставаться за границей", речь же о компаниях зарубежной регистрации, которые ведут свою хоз деятельность внутри РФ. в целом правильно, это такая же дичь, как езда резидентов РФ на прибалтийских номерах под камеры, раньше горцы так часто вышивали

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Наиль

0
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Мурад Муртазалиев

0

Опыта прогрессивного налогообложения на дивиденды нет ни в одной стране мира.

В обложении налогами мы имеем все шансы стать первыми. 

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Bobo Momo

0

Т.е. смысла зарабатывать в Рахе смысла нет?

Они переоценивают привлекательно СМИ ть инвестирования в Раху.

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Sergei Timofeyev

Alexan
0

@Инспектор 

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