Финансы
Маша Цепелева

Российский страховой стартап BestDoctor привлёк $26 млн от Winter Capital и других инвесторов Статьи редакции

Инвестиции потратят на создание единой платформы для медицинских онлайн-консультаций и анализа данных пациентов.

BestDoctor получил $26 млн от международного фонда Winter Capital Partners, шведского фонда VNV Global и австрийской страховой компании Uniqa, входящей в международную группу Raiffeisen Bank International, сообщает Forbes. Распределение долей не раскрывается. Оценка компании составила $90 млн.

Инвестиции потратят на создание платформы, которая объединит все продукты BestDoctor: сервис «Виртуальная клиника» для онлайн-консультаций и сопровождения врачей, решения превентивной медицины, анализ данных пациентов и составление рекомендаций, индивидуальный подбор медспециалистов и другие.

До конца 2021 года компания планирует выйти на b2c-рынок, расширить линейку ДМС-продуктов для b2b-рынка и масштабировать «Виртуальную клинику». В ближайшие два года BestDoctor хочет выйти на международный рынок, а к концу 2022 года достигнуть выручки в 7 млрд рублей.

Cервисами BestDoctor пользуются 140 компаний, среди них Mail.ru Group, «Мегафон», медиахолдинг РБК, число застрахованных пользователей превысило 100 тысяч человек. По данным базы «Контур.Фокус», выручка BestDoctor в 2020 году — 42,6 млн рублей, в 2019 году — 36,5 млн рублей. Но растёт убыток, в 2017 году он составил 6 млн рублей, в 2018 — 42 млн рублей, в 2019 — 98 млн рублей, в 2020 году — 326 млн рублей.

  • Стартап BestDoctor основали в 2015 году Марк Саневич и Михаил Беляндинов, бывшие однокурсники по факультету фундаментальной медицины МГУ. Первые инвестиции проект получил в 2017 году, фонд AddVenture вложил 32 млн рублей, пишет Forbes. В 2019 году BestDoctor привлёк $3 млн, в 2020 году — $4,5 млн от Target Global и других инвесторов.

#новость #медицина

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3 3 комментария
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Sergei Greedusoff

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Поздравляю.
Нас хоть плохо, но как-то лечили.
А вас, зумеры, будут только страховать и консультировать))
Берегите себя!

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Антон Штадлер

Sergei
0

Нормальная тема. Все лучше, чем висеть на трубке и пытаться записаться на приём через ресепшн.
Если смотреть на опыт тех же европейских стран, то в таком сервисе можно объединить офлайн и онлайн лечение + государственные страховки. Примеров масса: от Doctolib до Kry

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Небольшой жёлтый робот

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Че делается-то, глядите

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