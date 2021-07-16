Купить на платформе такие акции уже нельзя.

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Компания пояснила такое решение тем, что хочет уделить внимание другим проектам.

Цифровые версии ценных бумаг уже нельзя купить на платформе, а для того, чтобы избавиться от них или сохранить, Binance даёт 90 дней.

Поддержка биржевых токенов остановится 14 октября 22:55 мск. После этого держатели не смогут управлять своими цифровыми акциями. 15 октября все позиции токенизированных акций будут принудительно закрыты по цене, которая будет после открытия рынка в тот день. В компании предупредили, что цены могут отличаться от рыночных цен предыдущего дня.

Пользователям из Европейской экономической зоны позволили перенести остатки своих токенов на специальный сайт немецкой инвестиционной компании CM-Equity AGCM-Equity AG, который откроется за две-четыре недели до 15 октября.

Токенизированные акции — записи в блокчейне, которые привязаны к настоящим ценным бумагам.