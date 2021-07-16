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Финансы
Nazigul Jusupova

Криптобиржа Binance прекратит торговать цифровыми акциями с октября 2021 года Статьи редакции

Купить на платформе такие акции уже нельзя.

9 9 комментариев
1915 просмотров

Компания пояснила такое решение тем, что хочет уделить внимание другим проектам.

Цифровые версии ценных бумаг уже нельзя купить на платформе, а для того, чтобы избавиться от них или сохранить, Binance даёт 90 дней.

Поддержка биржевых токенов остановится 14 октября 22:55 мск. После этого держатели не смогут управлять своими цифровыми акциями. 15 октября все позиции токенизированных акций будут принудительно закрыты по цене, которая будет после открытия рынка в тот день. В компании предупредили, что цены могут отличаться от рыночных цен предыдущего дня.

Пользователям из Европейской экономической зоны позволили перенести остатки своих токенов на специальный сайт немецкой инвестиционной компании CM-Equity AGCM-Equity AG, который откроется за две-четыре недели до 15 октября.

Токенизированные акции — записи в блокчейне, которые привязаны к настоящим ценным бумагам.

  • Binance — крупнейшая криптобиржа по объёму торгов. Она предлагала цифровые акции таких компаний, как Apple, Microsoft, Tesla.
  • В июне 2021 года Великобритания запретила работу криптобиржи Binance на своей территории.
  • По данным Reuters, 16 июля власти Гонконга заявили, что Binance не имеет лицензии на «регулируемую деятельность» в городе, а потому торговля ценными бумагами без разрешения может рассматриваться как преступление. Аналогичное заявление сделал регулятор Италии, а до этого — Японии, Великобритании и Германии.

#новости #binance

9 9 комментариев
5
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9 комментариев
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Максим Калим

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Так закрывается не биржа, а акции от компаний существующих на ыондовой бирже, типа Тесла.

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Дмитрий

Максим
2

Да тут половина комментаторов даже не удосужилась прочитать статью

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Nikolay Posvezhniy

–4

Ещё одна порция криптоинвесторов побрита

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Канищев Максим

Nikolay
11

Как побрита? Очень интересно узнать.

Ответить

Максим Михайлов

1

Ясно, выводим

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Mike Raitsyn

1

Потому что одно дело толкать нерегулируемые говнотокены неквалифицированным диванным инвесторам и другое дело - пытаться отожрать рынок у   Wall Street.
Акции - это акции, неважно на блокчейне или в БД NYSE. 

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Вася Пражкин

0

 хочет уделить внимание другим проектам

ага, где по башке не стучат за такие выкрутасы

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Yarro S

0

Этот лоббизм Уолл-стоит уже порядком задолбал. Надеюсь Robinhood и ему подобные отправят Уолл-стрит к Macy’s и Sears

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Глеб Лубенников

Yarro
0

Скорее робингуды аффилированный проект wallstreet

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