Криптобиржа Binance прекратит торговать цифровыми акциями с октября 2021 года Статьи редакции
Купить на платформе такие акции уже нельзя.
Компания пояснила такое решение тем, что хочет уделить внимание другим проектам.
Цифровые версии ценных бумаг уже нельзя купить на платформе, а для того, чтобы избавиться от них или сохранить, Binance даёт 90 дней.
Поддержка биржевых токенов остановится 14 октября 22:55 мск. После этого держатели не смогут управлять своими цифровыми акциями. 15 октября все позиции токенизированных акций будут принудительно закрыты по цене, которая будет после открытия рынка в тот день. В компании предупредили, что цены могут отличаться от рыночных цен предыдущего дня.
Пользователям из Европейской экономической зоны позволили перенести остатки своих токенов на специальный сайт немецкой инвестиционной компании CM-Equity AGCM-Equity AG, который откроется за две-четыре недели до 15 октября.
Токенизированные акции — записи в блокчейне, которые привязаны к настоящим ценным бумагам.
- Binance — крупнейшая криптобиржа по объёму торгов. Она предлагала цифровые акции таких компаний, как Apple, Microsoft, Tesla.
- В июне 2021 года Великобритания запретила работу криптобиржи Binance на своей территории.
- По данным Reuters, 16 июля власти Гонконга заявили, что Binance не имеет лицензии на «регулируемую деятельность» в городе, а потому торговля ценными бумагами без разрешения может рассматриваться как преступление. Аналогичное заявление сделал регулятор Италии, а до этого — Японии, Великобритании и Германии.
Так закрывается не биржа, а акции от компаний существующих на ыондовой бирже, типа Тесла.
Ещё одна порция криптоинвесторов побрита
Потому что одно дело толкать нерегулируемые говнотокены неквалифицированным диванным инвесторам и другое дело - пытаться отожрать рынок у Wall Street.
Акции - это акции, неважно на блокчейне или в БД NYSE.
хочет уделить внимание другим проектам
ага, где по башке не стучат за такие выкрутасы
Этот лоббизм Уолл-стоит уже порядком задолбал. Надеюсь Robinhood и ему подобные отправят Уолл-стрит к Macy’s и Sears
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