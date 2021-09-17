GitLab подал заявку на проведение IPO на Nasdaq Статьи редакции
И отчитался о росте выручки на 69% за год — до $58,1 млн.
- Платформа для хранения и совместной работы над кодом выйдет на биржу под тикером GTLB, пишет CNBC.
- Выручка GitLab за последний квартал подскочила на 69% по сравнению с 2020 годом до $58,1 млн. Чистый убыток компании за год увеличился с $9,4 млн до $40 млн.
- Компания планировала провести IPO 18 ноября 2020 года, но в мае 2020 года отложила его из-за пандемии. В декабре 2020 года платформа достигла оценки в $6 млрд.
- Компанию GitLab основали выходцы из Украины Валерий Сизов и Дмитрий Запорожец в 2011 году, в 2013 году к ним присоединился Сид Сибранджи. Среди клиентов — Goldman Sachs, Nvidia, Ticketmaster, авиакомпанию Delta и другие.
- В GitLab удалённо работают 1350 сотрудников в более чем 65 странах. В заголовке проспекта написано: «адрес не применим», отмечает CNBC.
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60 млн выручки (не прибыли) и 40 млн убытка.
и 6 млрд оценка.
Ага, и я про это.
Одно дело, когда имеют сходимую юнит-экономику и жгут деньги в операционки в моменте ради форсированного роста.
В итоге они выросли на жалкие 60%, хотя конъюнктура рынка была для них отличная
Судя по всему они ушли в безумную крайность продавая рубль за 20-30 копеек, лишь бы как можно сильнее искусственно нарастить выручку перед IPO
ты из тех же диванных уорреноф баффетов, кто с пеной эпилептика у рта доказывали что "тесла убыточна, они никогда не будут в +, это один маркетинг" ?
Простите, но вы такой же диванный, как и все мы здесь. Что будет с теслой не знает никто. Плюс, не плюс. Конкуренты тоже ведь не ватные у них.
ты можешь в любой момент на гит даже банальный баннер поставить - и это будет генерить выручку. Если они растут хорошо по активным пользователям- значит еще могут в убыток поработать
Меня удивило больше то, что у них 60 выручка. Это как то немного для такой старой и востребованной компании. Им надо перестать жадничать, продавая годовые подписки, глядишь и я куплю тогда.
Получил тут ответ от местного Роспотребнадзор
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