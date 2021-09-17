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Финансы
Nazigul Jusupova

GitLab подал заявку на проведение IPO на Nasdaq Статьи редакции

И отчитался о росте выручки на 69% за год — до $58,1 млн.

  • Платформа для хранения и совместной работы над кодом выйдет на биржу под тикером GTLB, пишет CNBC.
  • Выручка GitLab за последний квартал подскочила на 69% по сравнению с 2020 годом до $58,1 млн. Чистый убыток компании за год увеличился с $9,4 млн до $40 млн.
  • Компания планировала провести IPO 18 ноября 2020 года, но в мае 2020 года отложила его из-за пандемии. В декабре 2020 года платформа достигла оценки в $6 млрд.
  • Компанию GitLab основали выходцы из Украины Валерий Сизов и Дмитрий Запорожец в 2011 году, в 2013 году к ним присоединился Сид Сибранджи. Среди клиентов — Goldman Sachs, Nvidia, Ticketmaster, авиакомпанию Delta и другие.
  • В GitLab удалённо работают 1350 сотрудников в более чем 65 странах. В заголовке проспекта написано: «адрес не применим», отмечает CNBC.

#новости #gitlab

1364 просмотров
13 13 комментариев
8
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Рустам Салахутдинов

3

Что делают бесплатные деньги со здравым смыслом. Инвесторы в любое безумие хотят сделать cash out, потому что непонятно когда еще будут доступны такие чудеса

60 млн выручки (не прибыли) и 40 млн убытка.

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Vlad Granin

Рустам
5

и 6 млрд оценка. 

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Рустам Салахутдинов

Vlad
3

Ага, и я про это.

Одно дело, когда имеют сходимую юнит-экономику и жгут деньги в операционки в моменте ради форсированного роста.

В итоге они выросли на жалкие 60%, хотя конъюнктура рынка была для них отличная

Судя по всему они ушли в безумную крайность продавая рубль за 20-30 копеек, лишь бы как можно сильнее искусственно нарастить выручку перед IPO

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Nikolay Vavilov

Рустам
–2

ты из тех же диванных уорреноф баффетов, кто с пеной эпилептика у рта доказывали что "тесла убыточна, они никогда не будут в +, это один маркетинг" ?

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Джон Картошкин

Nikolay
0

Простите, но вы такой же диванный, как и все мы здесь. Что будет с теслой не знает никто. Плюс, не плюс. Конкуренты тоже ведь не ватные у них.

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Nikolay Vavilov

Рустам
0

ты можешь в любой момент на гит даже банальный баннер поставить - и это будет генерить выручку. Если они растут хорошо по активным пользователям- значит еще могут в убыток поработать

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Целевой колос

2

 GTLB

Хм... А если переставить буквы... 
Возможно, в этом и кроется секрет такой оценки 

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Shepard

Целевой
1

Иронично видеть это от пользователя с крашеными волосами

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Целевой колос

Shepard
0

Не очень понял посыл, ну да ладно -) 

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Андрей Николаев

Целевой
0

Посыл в том, что нормальный гетеро волосы красить не будет)

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Всвиторе

Целевой
0
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Igor Shkarin

0

Я бы поучаствовал. Надеюсь входной билет будет не гигантским.

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Джон Картошкин

0

Меня удивило больше то, что у них 60 выручка. Это как то немного для такой старой и востребованной компании. Им надо перестать жадничать, продавая годовые подписки, глядишь и я куплю тогда.

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