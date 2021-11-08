Капитализация Alphabet впервые превысила $2 трлн Статьи редакции
Материнская компания Google преодолела отметку третьей после Apple и Microsoft.
В ходе торгов стоимость акций компании доходила до $3012. На 21:10 по мск акции компании торговались по $2984 за штуку, капитализация составляет $1,98 трлн.
С начала 2021 года акции компании выросли примерно на 70% — в основном за счёт роста рекламного бизнеса Google, пишет Bloomberg.
До этого капитализацию в $2 трлн преодолевали только две компании — Apple в августе 2020 года и Microsoft в июне 2021-го.
Отметку в $1 трлн Alphabet преодолела в январе 2020 года.
Гу́гол (от англ. googol) — число, в десятичной системе счисления изображаемое единицей со 100 нулями: 10^100 = 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Вот их цель.
Когда капитализация достигнет этого числа, вселенная схлопнется.
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Материнская компания Google преодолела отметку третьей после Apple и Microsoft.
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