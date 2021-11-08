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Финансы
Евгения Евсеева

Капитализация Alphabet впервые превысила $2 трлн Статьи редакции

Материнская компания Google преодолела отметку третьей после Apple и Microsoft.

15 15 комментариев
1132 просмотров

В ходе торгов стоимость акций компании доходила до $3012. На 21:10 по мск акции компании торговались по $2984 за штуку, капитализация составляет $1,98 трлн.

С начала 2021 года акции компании выросли примерно на 70% — в основном за счёт роста рекламного бизнеса Google, пишет Bloomberg.

До этого капитализацию в $2 трлн преодолевали только две компании — Apple в августе 2020 года и Microsoft в июне 2021-го.

Bloomberg

Отметку в $1 трлн Alphabet преодолела в январе 2020 года.

#новость #google

15 15 комментариев
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15 комментариев
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Игорь Крафт

Через 10 лет будут в квадрилионах капитализации писать.

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4
Aydar Sultanov

Гу́гол (от англ. googol) — число, в десятичной системе счисления изображаемое единицей со 100 нулями: 10^100 = 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Вот их цель.
Когда капитализация достигнет этого числа, вселенная схлопнется.
Осталось ФРС еще немножко бабла напечатать.

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2
Wall Street Shadow

это уже было, в Германии в 1918-21 годах

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0
Dmitry Yashin

А Амазон сколько стоит?

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0
Alexander Chernyak

Хорошо бы узнать, я не в курсе тоже. Нам нужен ещё один человек, чтоб посмотрел в гугле и нам рассказал. Подождем

Ответить
4
Dmitry Yashin

Ещё чего? Там умножать ещё надо что-то, сайты там открывать всякие, я проверял уже

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3
Derick Mitchell

Ребята, 1,78 трлн $
Бумага сегодня по цене 3,507-3,579
Пожалуйста ))

Ответить
5
Aydar Sultanov

Замечательный вы человек, спасибо!
А можете еще температуру на завтра в Москве посмотреть?

Ответить
2
Derick Mitchell

Отчего же нет, вам по Цельсию или Фаренгейту?

Ответить
1
Aydar Sultanov

В Кельвинах желательно

Ответить
0
Алексей Горячев

Это перепись ждать надо, откуда нам знать сколько Кельвинов в Москве

Ответить
5
Sebastian Pereira

Stonks!

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1
Денис Трон

Кто следующий?

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0
Одуванчик Полевой

Ай-нанэй-нанэй. Грядёт война, чума или глобальный кризис. А может и все сразу.

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0
Zumonn

Ну все же просто: доллар дешевеет, капитализация в долларах растет, та же хрень кстати и с битком) он тупо пухнет на от постоянно работающего печатного станка новых долляров. Короче это всё хедж-инструменты сдерживания инфляции и удешевления доллара.
Лучше от всего этого мы жить не стали, увы :(

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0
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Капитализация Alphabet впервые превысила $2 трлн Статьи редакции

Материнская компания Google преодолела отметку третьей после Apple и Microsoft.

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