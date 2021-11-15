Сервис для аналитики данных Narrative BI Михаила Румянцева привлёк $1,2 млн Статьи редакции
Платформа помогает составлять отчёты на основе большого массива данных других сервисов.
- Стартап привлек деньги от инвестиционной компании Joint Journey, фонда Adventures Lab и других, и группы частных инвесторов, сообщил на своей странице в Facebook Михаил Румянцев.
- Narrative BI позволяет создавать простые отчёты из больших данных сервисов Google Analytics, Salesforse, Mixpanel и других. Они могут приходить по электронной почте или в Slack. Есть коллективный доступ к отчётам. Пока настроить интеграцию с Google Analytics можно бесплатно.
- 10 ноября Narrative BI стал сервисом недели на Product Hunt. По собственным данным, с момента запуска в начале месяца сервисом воспользовались больше 600 команд.
- Компания планирует потратить инвестиции на запуск второй версии продукта в 2022 году.
- Белорусский разработчик и предприниматель Михаил Румянцев запустил Narrative BI в конце 2020 года, тогда привлёк первые $200 тысяч, по данным Crunchbase.
В октябре 2018 года американская корпорация ServiceNow купила стартап Румянцева для аналитики данных FriendlyData.
Компания получает 30% от суммы подписки, если пользователи оплачивают сервис через Apple.
Можно посмотреть количество оформленных на карту подписок, а также дату и сумму следующей оплаты.
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