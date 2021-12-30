Финансы
Nazigul Jusupova

«СПБ биржа» запланировала проводить торги в выходные Статьи редакции

Торги могут начаться с 5 февраля 2022 года.

  • Совет директоров биржи по просьбе участников торгов утвердил изменения в правила, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники. На бирже подтвердили информацию изданию.
  • Торги могут начаться с 5 февраля 2022 года. Они будут проходить с 10:00 до 19:00 по московскому времени. На бирже будут представлены российские акции, а также иностранные акции с наибольшими долями в портфелях розничных инвесторов — из Индекса SPB100.
  • Российские инвесторы смогут оперативно пересматривать свои инвестиционные портфели в зависимости от корпоративных и экономических новостей, выходящих на выходных, считают на бирже.

#новости #спббиржа

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Борис Вишневский

Удобно, пора догонять криптобиржи

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Амина Захарова

Крипта, на голову выше.

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Khamitov Ilshat

Там комиссии нет, волатильность выше-идеально для интрадея

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Амина Захарова

Как показывает практика, волотильность не причем, если в долгосрок расматривать

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Мурад Муртазалиев

Для трейдеров как раз волотильность важна. Это для инвестора не важно

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Rezon Altos

Писец, такая колбасня на рынке будет

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Andre Macareno

Казалось бы, при чем здесь Тинек

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madkliq

при чем здесь Тинек

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Алексей Черных

Чтоооо?

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Виктор Булов

У Тинькофф уже есть. Но надо понимать, что там просто боковик на два дня, никакой волатильности.

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madkliq

Пора уже круглосуточную торговлю сделать, без праздников и выходных.

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Andre Macareno

Представил себе выход в ларек за акциями в 2 ночи

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madkliq

и что удивительного? Боты часов не наблюдают, крипта всю жизнь так работает.

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Andrew Muralov

Надо ещё торги начинать в 04:00 утра.

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Alex Ko

зачем их начинать, когда можно их не заканчивать)

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Себастиан Перейра

Гости казино должны оставлять там свои деньги даже на выходных!

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Кирилл Фотькин

Надо будет поставить заявки на покупку с дисконтом, когда рано утром вылетят плечевики)

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Антон Штадлер

Это бредятина. Росрынок не может жить без внешних торгов. Внутренних историй тут не существует, а иностранцы торговать на выходных не будут

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Себастиан Перейра

Иваны будут на выходных куканить друг друга без американских партнеров только в путь...

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Velemir Hasidov

🤣 это опять чуваки с плечами будут прогорать?

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