«СПБ биржа» запланировала проводить торги в выходные Статьи редакции
Торги могут начаться с 5 февраля 2022 года.
- Совет директоров биржи по просьбе участников торгов утвердил изменения в правила, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники. На бирже подтвердили информацию изданию.
- Торги могут начаться с 5 февраля 2022 года. Они будут проходить с 10:00 до 19:00 по московскому времени. На бирже будут представлены российские акции, а также иностранные акции с наибольшими долями в портфелях розничных инвесторов — из Индекса SPB100.
- Российские инвесторы смогут оперативно пересматривать свои инвестиционные портфели в зависимости от корпоративных и экономических новостей, выходящих на выходных, считают на бирже.
Удобно, пора догонять криптобиржи
Крипта, на голову выше.
Там комиссии нет, волатильность выше-идеально для интрадея
Как показывает практика, волотильность не причем, если в долгосрок расматривать
Для трейдеров как раз волотильность важна. Это для инвестора не важно
Писец, такая колбасня на рынке будет
Казалось бы, при чем здесь Тинек
при чем здесь Тинек
Чтоооо?
У Тинькофф уже есть. Но надо понимать, что там просто боковик на два дня, никакой волатильности.
Пора уже круглосуточную торговлю сделать, без праздников и выходных.
Представил себе выход в ларек за акциями в 2 ночи
и что удивительного? Боты часов не наблюдают, крипта всю жизнь так работает.
Надо ещё торги начинать в 04:00 утра.
зачем их начинать, когда можно их не заканчивать)
Гости казино должны оставлять там свои деньги даже на выходных!
Надо будет поставить заявки на покупку с дисконтом, когда рано утром вылетят плечевики)
Это бредятина. Росрынок не может жить без внешних торгов. Внутренних историй тут не существует, а иностранцы торговать на выходных не будут
Иваны будут на выходных куканить друг друга без американских партнеров только в путь...
🤣 это опять чуваки с плечами будут прогорать?
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