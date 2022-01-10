Задача Озон - свести клиента с ума

Задача Озон - свести клиента с ума, чтобы тот не имел физической возможности обратиться в суд и решить проблему.24.11.21 лимитом рассрочки был оплачен товар, который, как заявлено в приложении, «можно забрать с 26 по 30 ноября». 28ого обращаюсь в ТП с вопросом где мой заказ, на что по традиции, о которой на тот момент я не подозревала, ответили…