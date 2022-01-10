Y Combinator увеличил размер инвестиций в стартапы до $500 тысяч Статьи редакции
Раньше размер стандартной суммы вложений составлял $125 тысяч.
- Акселератор Y Combinator сообщил, что изменил условия инвестирования в стартапы и увеличил их сумму до $500 тысяч.
- Y Combinator продолжит инвестировать $125 тысяч в обмен на долю в 7% компании. Ещё $375 тысяч — опцион на выкуп доли по той же цене, что и следующие инвесторы.
- Новые условия должны побудить больше предпринимателей создавать стартапы и подавать в акселератор, надеются в Y Combinator.
- Y Combinator — один из наиболее известных стартап-инкубаторов и венчурных фондов. Проект инвестировал в более чем 400 стартапов, среди которых Reddit, Airbnb, Dropbox и другие.
Ну там и так след раунды сразу на выходе. Непонятно, что изменилось.
За год до этого понижали с $150 тыс. до $125 тыс.
Новые условия должны побудить больше предпринимателей создавать стартапы и подавать в акселератор, надеются в Y Combinator.
Да их там и так больше 1000 каждый батч.
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