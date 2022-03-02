Для меня это никогда не было ни бизнесом, ни вопросом денег, а чистой любовью к игре и клубу. Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут направлены все доходы от продажи. Фонд будет работать на благо всех пострадавших от войны на Украине. Он будет предоставлять средства для удовлетворения важных и неотложных потребностей, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению [Украины].



Знайте, что это было невероятно трудное решение, и мне больно расставаться с клубом таким образом. Однако я считаю, что это в интересах клуба.



Я надеюсь, что смогу в последний раз посетить «Стэмфорд Бридж», чтобы попрощаться со всеми вами лично. Быть частью «Челси» было привилегией для меня, и я горжусь всеми нашими совместными достижениями. Футбольный клуб «Челси» и его болельщики всегда будут в моем сердце.

