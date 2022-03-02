Роман Абрамович решил продать футбольный клуб «Челси» Статьи редакции
Он не назвал сумму сделки.
Абрамович создаст фонд, куда переведёт всю прибыль от продажи клуба. Деньги направят пострадавшим от войны на Украине.
Абрамович продал клуб из-за призывов британских властей ввести против него санкции «за прошлые связи с Кремлём», пишет WSJ со ссылкой на источники.
Источники издания Sky News сообщили, что было восемь потенциальных покупателей. Один из них якобы предложил цену в £2,5 млрд ($3,35 млрд), но Абрамович отказался.
- Роман Абрамович купил «Челси» в 2003 году за $190 млн вместе с несколькими объектами элитной недвижимости в Лондоне.
- При олигархе «Челси» выиграл пять кубков в Английской Премьер-лиге, два кубка — в Лиге чемпионов УЕФА, пять — в Кубке Англии, три — в Кубке лиги и два — в Лиге Европы. Также под руководством Абрамовича «Челси» забрал кубок в Клубном Чемпионате, два — в Суперкубке Англии и один в Суперкубке УЕФА.
Ему повезло, что он может продать то, что ещё что-то стоит
А может он давно хотел, просто повода не было 🙂
В смысле повезло? Британцы же цивилизованные, не то что коварная рашка. Они бы ни за что его не кинули
Не он решил, а стойкий украинский народ его вынудил. А для плешивого бункерного карлика он теперь враг
Умудрился аж на три стула сесть и всем понравиться)
«за прошлые связи с Кремлём»- а он сейчас что, белый и пушистый?
Пока ведет бизнес в России- отчитывается куда надо и когда надо
Евреи они такие, могут и с богом, и с дьяволом одновременно договорится
Если это не показуха или способ нажиться, то поступок мужественный
чувак для запада типа норм выглядит, для наших типа тоже норм — ну вдруг чего купить нужного сможет. Ну и для Украины — молодец, типа переговоры пошел помочь.
с шевой на яхте плавает
Ну конечно приходится продавать и жертвовать, чтоб спасти остальные лярды, дома, яхты и прочее имущество за рубежом. Так бы вряд ли он стал благотворительностью заниматься.
Так бы вряд ли он стал благотворительностью заниматься.
А был бы занят избавлением страны от поехавшего деда.
Ещё чуть-чуть и бритты могли просто отжать его, очень вовремя слил.
Британцы так не могут поступить, они же цивилизованные
Спорное утверждение. Сейчас у русских можно отжать все что угодно за границей , и будут только рукоплескать. Россияне сейчас парии, из-за ВВП. Вспомните вторую мировую и отношение фашистам.
Вот же железобетонная логика) А вы не думали, что на них это спецом вешают? Вот весь этот неликвид, который ещё содержать надо. Да, именно содержать. Им самим накладно этим заниматься, а спихнуть на таких вот аленей, которые хотят "пожить", и чтоб их не трогали. Да, и "благотворительность" тоже. Тут же двойное бинго, и там с него листва облетает, и вы их ненавидите (есть за что) с удвоенной силой за то что он "яхту построил". А сколько обслуживание этой яхты стоит. Он кстати вот эту херню купил за 120 млн долларов. Как вы думаете, были ещё дураки?
Абрамович продал клуб из-за призывов британских властей ввести против него санкции «за прошлые связи с Кремлём»
Ничесе cancel culture, эдак дойдет до того что тем кто был комсомольцем - не светит ничего на западе.
Ну сложно британцам наверное дружить с перебесчиками. С другой стороны когда они поедут обратно будет еще забавнее им и там и тут уже не будут доверять. Такие непонятные ребята живущие где-то в пограничной зоне и пользующие для расчетов биткоин. С другой стороны они не бедные значит могут создать свою страну где нибудь посреди океана плавучую ...
😢
Плохо
Тут нет комментариев, наверно потому что все все понятно? Что на самом деле и как?
Купил по цене нынешнего топового игрока
Ничего уже не поможет. Он в чёрном списке.
Вообще-то он из той породы людей, которые держат нос по ветру. Где-то зашаталась табуретка.
Мужчина всей моей жизни.
Просыпаются
Жадный комерс
Рома давай домой, сядешь на ладу и заживем!
Тоесть если он продаст клуб и деньги отдаст в помощь Украине, тогда в санкционный список не внесут, и в принципе свой парень будет? Офигеть спекулянты.
Заметили, что Абрамович знает правила русского языка, а редакция VC - нет?
Что именно не так?
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