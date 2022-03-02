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Финансы
Богдан Музыченко

Роман Абрамович решил продать футбольный клуб «Челси» Статьи редакции

Он не назвал сумму сделки.

33 33 комментария
2255 просмотров
Абрамович с игроками клуба

Абрамович создаст фонд, куда переведёт всю прибыль от продажи клуба. Деньги направят пострадавшим от войны на Украине.

Абрамович продал клуб из-за призывов британских властей ввести против него санкции «за прошлые связи с Кремлём», пишет WSJ со ссылкой на источники.

Источники издания Sky News сообщили, что было восемь потенциальных покупателей. Один из них якобы предложил цену в £2,5 млрд ($3,35 млрд), но Абрамович отказался.

Для меня это никогда не было ни бизнесом, ни вопросом денег, а чистой любовью к игре и клубу. Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут направлены все доходы от продажи. Фонд будет работать на благо всех пострадавших от войны на Украине. Он будет предоставлять средства для удовлетворения важных и неотложных потребностей, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению [Украины].

Знайте, что это было невероятно трудное решение, и мне больно расставаться с клубом таким образом. Однако я считаю, что это в интересах клуба.

Я надеюсь, что смогу в последний раз посетить «Стэмфорд Бридж», чтобы попрощаться со всеми вами лично. Быть частью «Челси» было привилегией для меня, и я горжусь всеми нашими совместными достижениями. Футбольный клуб «Челси» и его болельщики всегда будут в моем сердце.

Роман Абрамович
  • Роман Абрамович купил «Челси» в 2003 году за $190 млн вместе с несколькими объектами элитной недвижимости в Лондоне.
  • При олигархе «Челси» выиграл пять кубков в Английской Премьер-лиге, два кубка — в Лиге чемпионов УЕФА, пять — в Кубке Англии, три — в Кубке лиги и два — в Лиге Европы. Также под руководством Абрамовича «Челси» забрал кубок в Клубном Чемпионате, два — в Суперкубке Англии и один в Суперкубке УЕФА.

#новость #абрамович #сделки

33 33 комментария
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33 комментария
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Sergey Tischenko

Ему повезло, что он может продать то, что ещё что-то стоит

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9
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cepera

А может он давно хотел, просто повода не было 🙂

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3
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Михаил Петров

В смысле повезло? Британцы же цивилизованные, не то что коварная рашка. Они бы ни за что его не кинули

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–1
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Идрисио

Не он решил, а стойкий украинский народ его вынудил. А для плешивого бункерного карлика он теперь враг

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1
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Артём Васнецов

Умудрился аж на три стула сесть и всем понравиться)
«за прошлые связи с Кремлём»- а он сейчас что, белый и пушистый?

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3
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Павел Антипов

Пока ведет бизнес в России- отчитывается куда надо и когда надо

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4
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Allestor Krei

Евреи они такие, могут и с богом, и с дьяволом одновременно договорится

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0
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Стеклянный Мурод

Таки да. Договориться всегда можно, если есть с кем разговаривать

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Вавилов Михаил

Если это не показуха или способ нажиться, то поступок мужественный

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4
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badResistor

чувак для запада типа норм выглядит, для наших типа тоже норм — ну вдруг чего купить нужного сможет. Ну и для Украины — молодец, типа переговоры пошел помочь.

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0
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fallout.warrior

с шевой на яхте плавает

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0
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Василий Петров

Ну конечно приходится продавать и жертвовать, чтоб спасти остальные лярды, дома, яхты и прочее имущество за рубежом. Так бы вряд ли он стал благотворительностью заниматься.

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2
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badResistor

Так бы вряд ли он стал благотворительностью заниматься.
 А был бы занят избавлением страны от поехавшего деда.

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0
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Вадим Демидов

Ещё чуть-чуть и бритты могли просто отжать его, очень вовремя слил.

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1
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Михаил Петров

Британцы так не могут поступить, они же цивилизованные

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0
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Илья Киселев

Спорное утверждение. Сейчас у русских можно отжать все что угодно за границей , и будут только рукоплескать. Россияне сейчас парии, из-за ВВП. Вспомните вторую мировую и отношение фашистам.

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6
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R-Globus

Вот же железобетонная логика) А вы не думали, что на них это спецом вешают? Вот весь этот неликвид, который ещё содержать надо. Да, именно содержать. Им самим накладно этим заниматься, а спихнуть на таких вот аленей, которые хотят "пожить", и чтоб их не трогали. Да, и "благотворительность" тоже. Тут же двойное бинго, и там с него листва облетает, и вы их ненавидите (есть за что) с удвоенной силой за то что он "яхту построил". А сколько обслуживание этой яхты стоит. Он кстати вот эту херню купил за 120 млн долларов. Как вы думаете, были ещё дураки?

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1
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Мимопрохожий

Абрамович продал клуб из-за призывов британских властей ввести против него санкции «за прошлые связи с Кремлём»
 Ничесе cancel culture, эдак дойдет до того что тем кто был комсомольцем - не светит ничего на западе.

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1
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Умственный парфюмер

Ну сложно британцам наверное дружить с перебесчиками. С другой стороны когда они поедут обратно будет еще забавнее им и там и тут уже не будут доверять. Такие непонятные ребята живущие где-то в пограничной зоне и пользующие для расчетов биткоин. С другой стороны они не бедные значит могут создать свою страну где нибудь посреди океана плавучую ...

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1
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Михаил Петров

Уже реальность https://novayagazeta.ru/articles/2021/11/19/reguliator-iz-komsomola

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0
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Александр Павлов

😢

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Ислам Ахмет

Плохо

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Genio Genio

Тут нет комментариев, наверно потому что все все понятно? Что на самом деле и как?

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Gulbidin Ibroimov

Купил по цене нынешнего топового игрока

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Ржавая вилка

Ничего уже не поможет. Он в чёрном списке.

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Рамиль

Вообще-то он из той породы людей, которые держат нос по ветру. Где-то зашаталась табуретка.

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Ware Wow

Мужчина всей моей жизни.

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Roman Sergeevich

Просыпаются

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Иван Купцов

Жадный комерс

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Valeriy Kochiev

Рома давай домой, сядешь на ладу и заживем!

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Игорь Филиппов

Тоесть если он продаст клуб и деньги отдаст в помощь Украине, тогда в санкционный список не внесут, и в принципе свой парень будет? Офигеть спекулянты.

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Artem K

Заметили, что Абрамович знает правила русского языка, а редакция VC - нет?

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Богдан Музыченко

Что именно не так?

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