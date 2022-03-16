Основные тезисы президента о поддержке российской экономики и западных санкциях против страны.

16 марта Владимир Путин провёл совещание о мерах социально-экономической поддержки российских регионов, на котором президент объявил о подписании указа «по обеспечению стабильности и защиты» россиян. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».