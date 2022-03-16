ЦБ не будет печатать деньги, ключевую роль в решении проблем должен сыграть бизнес: Путин о мерах поддержки россиян Статьи редакции
Основные тезисы президента о поддержке российской экономики и западных санкциях против страны.
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16 марта Владимир Путин провёл совещание о мерах социально-экономической поддержки российских регионов, на котором президент объявил о подписании указа «по обеспечению стабильности и защиты» россиян. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
О мерах социально-экономической поддержки
- Организовать «экономический блицкриг» против России у Запада не получилось. У экономики страны есть все ресурсы, чтобы решать долгосрочные задачи.
- В новых реалиях нужны структурные изменения экономики, которые приведут в росту безработицы и инфляции. Цель власти — минимизировать их.
- В России увеличат МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии. На сколько, он не сказал.
- Соцвыплаты должны начисляться автоматически при изменении ситуации в семьях.
- Выплаты регионов по бюджетным кредитам в 2022 году отсрочат. Минфин откроет каждому региону кредитную линию в размере 10% от общего объема их доходов сроком до конца года.
- В преодолении текущих экономических проблем ключевую роль должен сыграть частный бизнес.
- Губернаторам дадут дополнительные полномочия для принятия оперативных решений по поддержке экономики и граждан в зависимости от условий.
- Необходимо исключить ручное вмешательство в контроль за ценами.
- Печатать деньги Центробанк не будет, у России достаточно доходов бюджета.
- Надзорные органы должны снизить административные барьеры для бизнеса.
- Все цели развития экономики России до 2030 года должны быть достигнуты.
О санкциях Запада
- Западные санкции — это серьёзный удар по мировой экономике.
- Граждан западных стран пытаются убедить, что в негативном эффекте санкций виновата Россия, однако это всё происходит из-за политики Запада.
- США и Европа фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, когда заморозили её активы. Теперь все знают, что у государства можно просто украсть резервы.
- Россия, в отличие от Запада, будет уважать право собственности.
- Пытаясь «отменить» Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия, напрашивается аналогия с антисемитскими наклонностями.
- «Империя лжи» бессильна против правды и справедливости. Россия продолжит доносить свою позицию до мира.
- Российское общество пытаются расколоть при помощи «пятой колонны». Западу не нужна сильная Россия, но российский народ всегда «сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку». Путин заявил, что «мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией».
Бизнес, который уже ушел? Или который закрылся? Или который вскоре закроется?
Бизнес в 2к19:
Все ниши заняты, бизнес делать нельзя!
Бизнес в 2к22:
Все свалили с рынка, бизнес делать нельзя!
Смешно, но по факту ситуация такая, что:
- долларов нет,
- связи с внешними банками нет,
- платежеспособность летит вниз,
- оборудование не купить, и даже сервера не оплатить зарубежные,
- в любой момент все твои деньги могут превратиться в фантики,
- еще 100500 пунктов
Конечно же люди от этого перестанут есть, пить, одеваться.... все уйдут в анабиоз на пару лет.
Базовыми потребностями займется крупный бизнес. А инновации в РФ крайне сложно развивать теперь с прикрытым импортом.
Да. Слава богу, заместили этот невыносимый малый бизнес. С божьей помощью, к 21 г почти его не осталось. Так что, полегче будет
Ахаха то есть мяу
Ну попробуй открыть сейчас небольшой консервный завод и потягаться с 365 дней и так далее. Эти ниши, как раз всё ещё заняты крупными ретейлами и прочими.
Беда многих предпринимателей в том, что они мыслят категориями заводов и пароходов. С нуля завод мало кто строит, потому что, как минимум, это тут же вопрос сырья, рабочей силы, помещений и тд. Это дорого всегда.
Почему не начать с малого? Сверхприбыль не получить через пару месяцев?
Меньшую прибыль быстро съедает растущая бешенными темпами инфляция. Это очень высокие риски при меньших шансах на успех.
Большее, меньшее... все одно. ©️
Для этого люди рисуют бизнес планы.
И какой бизнес-план предусматривает текущие события? Это как предусмотреть в бизнес-плане, что на лестнице подскользнешься и шею сломаешь.
Можно вообще ничего не писать, а просто ждать когда наладится. Вы правы, ведь ситуация абсолютно уникальная для всего земного шара. Тыщу лет такого не было
Можно работать в более безопасных и предсказуемых условиях с прозрачными правилами.
Я тебе секстет открою. Так не бывает :) Талеб не даст соврать.
Ага, угу.
Действительно. Такого не бывает почти. Живут себе предсказуемо
Ну как, нарисовали бизнес-план, или вы бесконечно далеки от бизнеса и все мечтаете "как оно правильно"
Вот тоже норм реакция - а давай ка сам!
Людям нравится смотреть фильмы про бизнес в 90х, а как дело доходит до действий, так все превращаются в мамкиных нытиков)
Вы так говорите как будто это что-то плохое. Это же норма, когда общество разное и кто-то может в бизнес, а кто-то хочет быть, например, специалистом Что в этом плохого?
В том, что вы написали, ничего плохого.
Речь скорее о "предпринимателях", которые могут предпринимать только в благоприятных для них условиях 😀
Ну да, ведь основная цель предпринимательства - это заебаться и зацепить как можно больше сложностей. К чему нам эти комфортные условия, это все для лохов.
Настоящие мужики занимаются предпринимательством в МАКСИМАЛЬНО хуевых условиях. Живут на последних этажах высоток без лифта, сражаются за питание с дикими зверями, пьют только слезы своих врагов.
Нет хуевых или нехуевых условий.
Если люди нищие - продавай их труд зарубеж.
Если богатые - импортируй для них товары и услуги.
Пока для вас дефицит - это капризы, для других это сверхдоходы.
Получал ты такой прибыль, а она за неделю раз и стала в 3 раза меньше, хотя работать ты продолжаешь так же. В итоге чтобы выйти на прежний уровень доходов работать придется в три раза больше. Нравится топтаться на месте? Да не вопрос.
Лично я за все это время заметил, что мои контактные линзы подорожали на 25%.
Мне кажется, вы преувеличиваете, причем очень сильно) задумайтесь об этом.
Самое время надеть эти самые линзы, чтобы увидеть как обстоят дела.
Мне кажется, вы преувеличиваете, причем очень
Так преувеличиваю, что аж яндекс маркет убрал отовсюду блок "динамика цены на товар", существовавший тысячу лет. Ни к чему нам эти преувеличения, да?
При перекрытом "зарубеже" и сырьевом импорте.
Не у всех клиенты Китай и Эритрея.
Да все находят разного рода оправдания. Это нормальная реакция. Почему бы не попровоцировать :) вдруг кто раз и сделает?)
100%. На любое предложение, найдут ответ, почему не получится))
Может это взгляд без иллюзий? Может и правда, не получится? Верить в розовых пони можно, но оно помогает?
Если только ныть, искать виноватых и ничего не делать, точно не получится.
У меня получается. Не всегда, конечно. 2 банкротсва бизнеса было.
И я скажу точно, что в моих неудачах в бизнесе, виновато точно не государство. Виноват я и не выстроенные бизнес-процессы, отсутствие команды. Сейчас собрал команду, выстроил процессы, выстроил правильное ценообразование. И даже, учитывая что у нас вся себестоимость завязана на курс, продолжаем работать. Фигли ныть? Сейчас ещё и на международку выходим. Валютная выручка вообще огонь будет, когда доллар по 120.
Так что..))
общаясь с людьми из 90ых они все говорят что так легко делать бизнес как в 90ые не было никогда, маржа была под 500% и войти можно было с улицы. такого больше никогда не будет. а о проблемах с крышей они вспоминают с ностальгией по сравнению с ГБшной крышей сейчас
Ну почему же. Очень многие выросли с 90-х с нуля. Были помещения, стоило всё вполне нормально, спрос был на все товары почти. Всё было ничего. До определённого момента.
Сейчас-то да, не то что завод, столовку не откроешь как раньше.
Откуда у населения в 90-х были деньги?)
Работали-с
Так и тут такое же. У кого деньги есть (а в стране их очень много) тот сможет.
А конкретно что значит "начать с малого"?
Думаешь он знает?)
Да нет, конечно. Обычный же демагог по 15 рублей за камент.
Если вам тут нужно пояснение, то вам оно не нужно.
С ларька, видимо. А потом ларьки как трансформеры объединятся в завод
Ну например? Давайте пример идеи малого бизнеса сейчас, без сырья, с закрытыми рынками и мертвой финансовой системой и без админресурса. Пока что похоже на звездобольство.
Я же сказал выше - продолжайте сидеть на попе ровно. Чем больше таких сидящих - тем меньше на рынке конкурентов ;)
Каша из топора наше все.
Гомеопатия хорошо продаётся. И высокомаржинальна.
Супер идея. Заменим гомеопатией доказательную медицину! ИмпортоZамещение.
Ну вот, лозунг вы уже придумали, регьте фирму :)
Кредитов нет
Но вы держитесь...))
Вы точно истинный патриот?
- …скоро отрубят интернет. Половину уже заблокировал РКН.
- что будут делать органы, у которых палок нет?
- сколько обещаний уже было? И есть ли среди них хоть какие-то выполненные?
2023:
Из чего, блин, у меня сырья нет и не влетает, и не вьезжает, даже частными багажами с доплатой. Никто в уме не делает складские запасы на год, потому что меняется всё, от моды до ТУ.
Бизнес в 2к25 - ...
:)
Смешно🤣
А вы истинный патриот или подонок?
Отлично. Как какую-нибудь хуйню устроить - бизнес никто не спрашивает и в известность не ставит.
Зато как выбираться из этой хуйни - так "ключевую роль должен сыграть частный бизнес". Больше бизнес ничего не должен?
В очередной серии интервью с Владимиром Путиным, которую выпустил ТАСС, президент заявил, что у него есть основания воспринимать бизнесменов как «жуликов по определению».
Журналист Андрей Ванденко спросил Путина: «Кажется, что вы воспринимаете бизнесменов как жуликов по определению».
«Под этим есть определенные основания, вы понимаете? Да, я говорю это с придыханием, что называется. Ну какие основания? Во-первых, весь так называемый малый бизнес у нас во все нулевые годы был связан с торговлей. Ну весь практически», — ответил глава государства.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e6a34e39a7947198d7858b8
Коммерсы уух спекулянты!!
Насытье пожалуйсто рыночек((
- вы здесь -
Должен. Плотить нологи.
Любому диванному аналитику было задолго известно о том, что это скоро произойдёт. Но у бизнеса нет ушей, глаз и носа
Если выбирать между "печатать деньги" и "ключевую роль должен сыграть частный бизнес", то я выбираю второе.
В ковид хотя бы налоги за весь прошлый год вернули, а сейчас просто "вы должны".
я не собираюсь переписывать конституцию;
пока я президент, пенсионный возраст повышать не будем;
мы не собираемся нападать на Украину;
мы не посылаем срочников на войну в Украину;
у нас нет потерь личного состава в войне на Украине;
мы не собираемся "включать печатный станок";
ну вы поняли, дальше по списку;
Еще туда же:
Россия, в отличие от Запада, будет уважать право собственности ))
Погодите, т.е. вы намекаете, что люди склонны ко лжи? Не может быть такого. Ни один человек, а, особенно, политик, за всю историю человечества не соврал
Мне кажется, намекают на то, что власть не вполне понимает, как правильно в речи применять отрицательную частицу "не".
Не знаю, количество людей, кому я верю на слово можно пересчитать по пальцам одной руки.
Вы правы, все врут , политику врут еще больше.
Но, можно ж не так нагло? И не так часто.
Я уже забыл, когда вообще в последний раз российский чиновник не врал.
Наверно, это было когда одна тётя сказала "Государство вам в принципе ничего не должно".
Согласен, поэтому мне сложно доверять хоть одному утверждению и я их пропускаю мимо ушей из-за этого
Ну везде же меру надо знать. Врать надо аккуратно, а это уже называется держать стадо за дураков
Не научились, я согласен, практиковаться надо было
Путин - КГБист, любое его выступление нужно воспринимать как спецоперацию по дезинформации.
Мы должны объединиться вокруг бункерного хомяка и просто немного потерпеть. Вон в СССР жили же? Жили. И что? Ну и все.
Ты что-то предлагаешь или просто ветра гоняешь в комментариях?
Ветра гоняю в комментариях
Прохладное
Молодые
Красивое
Ветреный либерал😂 тут за таких держаться
А у нас тут что заседание партийного комитета?
Я предлагаю уебывать из рашки спиздив сраный трактор, ну или через 2 месяца жить по советам из статей дзене из серии «как доедать последний хуй без соли» 🤣
Не на чем. Отечественных тракторов не осталось, на импортные запчастей нет.
Тогда сидим((
мы очень любим Путина!
Выплюнем вас как мушку
Жопу лопухом вытирали, что актуально в свете ухода P&G
Он на почве национальности уже с ума сходит. Какие еще национал-предатели? Допустим я метис, и меня довольно сильно пугает все эти заявления про национальность. В России больше 100 национальностей. Почему бы не начать сплочение воокруг якутов, бурятов, чувашей? Или они люди второго сорта? Теперь все кто думает на европейский манер - предатели? Что .лядь?
конечно же он полностью вменяем и прекрасно отдает себе отчет
Не удивлюсь если у него как в фильмах к нижней части столешнице прикреплен пистолет
Ядерная кнопка. Или баллончик с новичком.
Видимо скоро начнут искать предателей..
Видимо скоро перестанем быть федерацией, и начнем создавать рейх с единой нацией "русские". И бурят будет русский, и татарин будет русским, и чеченец будет русский. Захотят ли они этого, уже другой вопрос...
Страна же Федерация до сих пор? Я ничего не пропустил?
Россия, в отличие от Запада, будет уважать право собственности.
А как же самолеты, которые сп*издили у лизинговых компаний?
Кто спиздил? Пусть приезжают и забирают свою собственность. В чем проблема?
Это вы солдат НАТО приглашаете что-ли? Уж не пятая ли вы колонна и нацпредатель?
У вас брата не Александр, часом, зовут?
Ох, плохой это вопрос, чтобы не сойти за нацпредателя. Подозрительный вы очень!
Их не вернуть, потому что небо закрыто, у самолетов уже нет лицензий и сертификатов. Это почти как с замороженными резервами ЦБ.
Так а кто его закрыл? :)
Все цели развития экономики России до 2030 года должны быть достигнуты.
Россия, в отличие от Запада, будет уважать право собственности.
но российский народ всегда «сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их,
Я не знаю как это комментировать
"В преодолении текущих экономических проблем ключевую роль должен сыграть частный бизнес."
Дара речи я лишалась 2 раза. Когда меня не заметили из-за фуры, и вот прям щас.
Да, последний пассаж особенно хорош... Прям "кто не с нами, тот против нас"...
вот и "37-й" год подъехал. Скоро и доносы начнут приветствоваться, нквд и т.д. история уже это всё знает. Про смертную казнь там глава конституционного суда и Медведев уже намекали, стало быть и расстрелы "неугодных" начнутся.
Вот только чинушки забыли один момент - тогда "вычищали" не только простых граждан, но и половину правительственного аппарата. В ямах вместе лежали.
А мне куда теперь встать? Я вроде не подонок и не предатель, но и не истинный патриот. Поделили все на черное и белое, а как же я?
Наверно, самое страшное было про "пятную колонную". Я так понял, что он свои неудачи решил списать на внутренних "врагов народа".
Так и есть
А как вам отсылка к 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»?
Он Вангу пересмотрел? Глобальный пипец…
Мне просто интересно "специальная невойна" имеет природный или все же техногенный характер?
Там характер это приобретённая деменция
Нет времени на раскачку!
Дед либо окончательно потерял связь с реальностью, либо запизделся настолько что уже забыл что такое говорить правду)
Сразу в рай!
А они просто сдохнут))
А где вы были 22 года?
В бункере
Хорош 😉
Желаю ему получить инсульт. От всего сердца так сказать)
2020: не будем мы раздавать деньги, как это делают наши партнёры на Западе, пусть бизнес решает, но увольнений не допустим
2022: не будем мы раздавать деньги, как это делают наши партнёры на Западе, пусть бизнес решает, но увольнений не допустим
Ну, дак вы сообразите, а для чего это кубышка нужна? Я даже не удивлюсь, если она полностью целая будет
Она не только целая, но теперь уже и опечатанная. Допереигрались.
Дак почему она никогда не использовалась по назначению?
Как вижу меры я
Только лисёнок ещё в бункере
Отмените НДС, УСН для малого и среднего бизнеса. Поменяйте законы в сфере контроля, упростите работу с зарубежными поставщиками и покупателями.
Ты че нацпредатель, хочешь как в этих америках поддержки? Наш народ выстоял перед репрессиями, выстоит и перед сложностями
Простите простите, сразу не понял. Я колу пил когда текст писал, видать пендосня подсыпает туда свободы, вот и мысли такие лезут
Это чего вы вдруг лодку качать вздумали???
Вы это, лодку не раскачивайте.Это на Украине так собираются сделать, у нас особый путь.
Что то вы думаете на западный манер, да и ник у вас плохие ассоциации вызывает. Пройдемте на беседу к товарищу Майору...
упростите работу с зарубежными поставщиками и покупателями.
Уже сделали всё, что могли. Мало что ли?
Да, запретили переводить валюту, всё в рублях, очень удобно!
Национал предатели ментально не с нашим народом находятся - говорит... Жаль, что он с нашим народом находится. 23 февраля, в очередной раз, позаботился о нас.
Они давно уже не парятся о том, что пишут, ни о войне ни о экономике и планах, 22 года лжи
То у него предприниматели жулики, то бизнес должен сыграть ключевую роль в преодолении проблем, ага. Вообще я надеюсь, что такими темпами может и сыграет, но немного не в том смысле, который имел в виду наш бессменный демократический лидер, олигархи все же очень много денег потеряли и продолжают это делать.
это просто еще одно доказательство, что диктатор не в себе
Да не, логика евоная как раз железна: бизнес - жулики, поэтому и расплачиваться должны по-полной за свою мерзкую натуру при каждом удобном случае
В новых реалиях нужны структурные изменения экономики, которые приведут в росту безработицы и инфляции. Цель власти — минимизировать их.
Што? Это типа мы сейчас поможем экономике ещё больше ослабиться, чтобы потом все исправить?
когда перелом неправильно сросся - кость же ломают снова?
Возможно, тут нечто подобное планируют провернуть :)
Я сначала подумал, что редактор vc не выспался, но потом чекнул другие источники, и там аналогичная формулировка.
"Именно увеличение предложения должно привести к снижению и стабилизации цен", – сказал российский лидер на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.
"Отдельно хочу обратиться к нашим экспортерам. В ситуации, когда возникают сложности с поставками на зарубежные рынки, нужно не сокращать производство, а напротив, направить дополнительные объемы товаров на внутренний рынок. Это объективно должно вести к снижению цен внутри страны, в том числе на бензин, дизель, битум, металлы и другие экспортные товары"
Люди, помогите. При моём обучении была какая-то другая экономика, и спрос рождал предложение по доступной субъектам ценам, она не напоминала будущее раскулачивание тех, кто спрятал зерно и ждал от государства нормальных мер и нормальных цен.
"Именно увеличение предложения должно привести к снижению и стабилизации цен"
видимо наконец-то книжку какую-то умную прочитал по макроэкономике на ночь. Самую первую главу, про теорию спроса и предложения.
похоже на то..и про то, что цены регулировать не будут и национализировать тоже.. Наверное своим Кабаевым читал на ночь "Экономику для детей" и призадумался "А что если применить это в Россиюшке?"
Жаль только до Кейнсианства не дочитал... Короче ждет нас очередная шоковая терапия...
Народ уже посмеялся.
И что с этим предложением делать?
Обязать с зарплаты покупать ведро нефти?
А помните, как партию "марочками" содержали?
Ну если будут обязывать, я возьму битум и гудрон. По ведру. Скоро такими темпами надо будет переезжать "на земельку". Если шифер будет - свистните в ЛС, пожалуйста. Бартер,в конце концов, в очереди обязанных никто не отменял.
Мало нам было, когда ЗП выдавали цыплятами.
Байки из склепа.
В преодолении текущих экономических проблем ключевую роль должен сыграть частный бизнес.
—--
Ору!!! Всем пива за счет заведения!
А как же предприниматели жулики?
Самое обидное, я постоянно сталкиваюсь с таким мнением от обычных людей, работников в найме или бюджетников, пенсионеров. Они искренне считают, что предприниматель обязательно "барыга, рвач". Ну, если так президент позволяет себе говорить, то что с них спрашивать..
Обидно, и бизнесом заниматься не тянет с таким враждебным отношением. Ещё и дойка постоянная, знало бы население, сколько в товаре всякого написано, охренело бы.
Такое пренебрежительное мнение было все 20 лет что я работаю. К предпринимательской деятельности, к инициативе, со стороны бабулек, бюджетников, военных, все кто на обеспечении нефтяной ренты кароче. Сверху вниз смотрели. А когда дело дошло до реальных товаров, обосрались, оказывается спекули доставляли им так всем ненавистный западный товар
ДАЖЕ Симонян уже сказала на соловье: Я говорит удивляюсь когда слышу "Как вы будете бороться со спекулянтами". Они, говорит, обеспечивают все повседневные потребительские товары
Так что совок-стайл тут не пройдет. Иначе будет промторг и Березка
"ЦБ не будет печатать деньги" следует понимать как "Будем печатать как никогда раньше"
вы думаете почему сейчас с бумагой А4 в в стране дефицит.
Очевидно пятая колонна все спрятала
5я бумажная колонна
А вы думаете она на печать денег есть?
У кого-то биполярочка.
В преодолении текущих экономических проблем ключевую роль должен сыграть частный бизнес.
Понятно, мы все порушили, а теперь еби...сь, как хотите.
Кто там выдвигал диктатора на Нобелевску премию мира, теперь можно и на нобелевку по экономике попробовать.
p.s. Кто слушал, наврал там что-нибудь по поводу самолетов?
На нобелевку его можно было после повышения ндс выдвигать. Когда он втирал, что это способствует росту экономики
По-моему, кто-то пересмотрел Соловьёва у себя в бункере
ВОТ С***!!!!!
Он больной
"США и Европа фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, когда заморозили её активы. Теперь все знают, что у государства можно просто украсть резервы."
Ну почему же - весьма разумный шаг со стороны США и Запада - будет обеспечение для будущих репараций Украине.
на днях был очередной суд по Юкосу и в очередной раз отсудили 40 млрд. долларов..
Боюсь, что пока дело дойдет до репараций Украина получит только запах пупочных катышков
Посмотрим) Есть еще "народное достояние" )
мы тоже посмотрим, что останется от Украины.
да можете уже сейчас посмотреть... по первому каналу
Влажные мечты. Все деньги так у запада и останутся. Ну на словах может и пойдут вна Украину, но она еще и должна останется.