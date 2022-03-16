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Финансы
TJ

ЦБ не будет печатать деньги, ключевую роль в решении проблем должен сыграть бизнес: Путин о мерах поддержки россиян Статьи редакции

Основные тезисы президента о поддержке российской экономики и западных санкциях против страны.

8122 просмотров

16 марта Владимир Путин провёл совещание о мерах социально-экономической поддержки российских регионов, на котором президент объявил о подписании указа «по обеспечению стабильности и защиты» россиян. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

О мерах социально-экономической поддержки

  • Организовать «экономический блицкриг» против России у Запада не получилось. У экономики страны есть все ресурсы, чтобы решать долгосрочные задачи.
  • В новых реалиях нужны структурные изменения экономики, которые приведут в росту безработицы и инфляции. Цель власти — минимизировать их.
  • В России увеличат МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии. На сколько, он не сказал.
  • Соцвыплаты должны начисляться автоматически при изменении ситуации в семьях.
  • Выплаты регионов по бюджетным кредитам в 2022 году отсрочат. Минфин откроет каждому региону кредитную линию в размере 10% от общего объема их доходов сроком до конца года.
  • В преодолении текущих экономических проблем ключевую роль должен сыграть частный бизнес.
  • Губернаторам дадут дополнительные полномочия для принятия оперативных решений по поддержке экономики и граждан в зависимости от условий.
  • Необходимо исключить ручное вмешательство в контроль за ценами.
  • Печатать деньги Центробанк не будет, у России достаточно доходов бюджета.
  • Надзорные органы должны снизить административные барьеры для бизнеса.
  • Все цели развития экономики России до 2030 года должны быть достигнуты.

О санкциях Запада

  • Западные санкции — это серьёзный удар по мировой экономике.
  • Граждан западных стран пытаются убедить, что в негативном эффекте санкций виновата Россия, однако это всё происходит из-за политики Запада.
  • США и Европа фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, когда заморозили её активы. Теперь все знают, что у государства можно просто украсть резервы.
  • Россия, в отличие от Запада, будет уважать право собственности.
  • Пытаясь «отменить» Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия, напрашивается аналогия с антисемитскими наклонностями.
  • «Империя лжи» бессильна против правды и справедливости. Россия продолжит доносить свою позицию до мира.
  • Российское общество пытаются расколоть при помощи «пятой колонны». Западу не нужна сильная Россия, но российский народ всегда «сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку». Путин заявил, что «мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией».

#новость #днрилнр

9
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243 комментария
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Anatoly Babkin

Бизнес, который уже ушел? Или который закрылся? Или который вскоре закроется?

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87
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Сергей S.L.

Бизнес в 2к19:
Все ниши заняты, бизнес делать нельзя!
Бизнес в 2к22:
Все свалили с рынка, бизнес делать нельзя!

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41
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Alex Shokhin

Смешно, но по факту ситуация такая, что:
- долларов нет,
- связи с внешними банками нет,
- платежеспособность летит вниз,
- оборудование не купить, и даже сервера не оплатить зарубежные,
- в любой момент все твои деньги могут превратиться в фантики,
- еще 100500 пунктов

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68
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Сергей S.L.

Конечно же люди от этого перестанут есть, пить, одеваться.... все уйдут в анабиоз на пару лет.

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4
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kekus

Базовыми потребностями займется крупный бизнес. А инновации в РФ крайне сложно развивать теперь с прикрытым импортом.

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25
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Olga RRR

Да. Слава богу, заместили этот невыносимый малый бизнес. С божьей помощью, к 21 г почти его не осталось. Так что, полегче будет
Ахаха то есть мяу

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2
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Alex Shokhin

Ну попробуй открыть сейчас небольшой консервный завод и потягаться с 365 дней и так далее. Эти ниши, как раз всё ещё заняты крупными ретейлами и прочими.

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4
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Сергей S.L.

Беда многих предпринимателей в том, что они мыслят категориями заводов и пароходов. С нуля завод мало кто строит, потому что, как минимум, это тут же вопрос сырья, рабочей силы, помещений и тд. Это дорого всегда.
Почему не начать с малого? Сверхприбыль не получить через пару месяцев?

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3
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Alex Shokhin

Меньшую прибыль быстро съедает растущая бешенными темпами инфляция. Это очень высокие риски при меньших шансах на успех.

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15
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Сергей S.L.

Большее, меньшее... все одно. ©️
Для этого люди рисуют бизнес планы.

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0
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DxdV

И какой бизнес-план предусматривает текущие события? Это как предусмотреть в бизнес-плане, что на лестнице подскользнешься и шею сломаешь.

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7
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Сергей S.L.

Можно вообще ничего не писать, а просто ждать когда наладится. Вы правы, ведь ситуация абсолютно уникальная для всего земного шара. Тыщу лет такого не было

Ответить
–9
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DxdV

Можно работать в более безопасных и предсказуемых условиях с прозрачными правилами.

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6
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Сергей S.L.

Я тебе секстет открою. Так не бывает :) Талеб не даст соврать.

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–3
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DxdV

Ага, угу.

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1
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Olga RRR

Действительно. Такого не бывает почти. Живут себе предсказуемо

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0
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Михаил Похеров

Ну как, нарисовали бизнес-план, или вы бесконечно далеки от бизнеса и все мечтаете "как оно правильно"

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2
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Сергей S.L.

Вот тоже норм реакция - а давай ка сам!

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–2
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Стас Иванов

Людям нравится смотреть фильмы про бизнес в 90х, а как дело доходит до действий, так все превращаются в мамкиных нытиков)

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1
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Соня Певцова

Вы так говорите как будто это что-то плохое. Это же норма, когда общество разное и кто-то может в бизнес, а кто-то хочет быть, например, специалистом Что в этом плохого?

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1
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Стас Иванов

В том, что вы написали, ничего плохого.
Речь скорее о "предпринимателях", которые могут предпринимать только в благоприятных для них условиях 😀

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0
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DxdV

Ну да, ведь основная цель предпринимательства - это заебаться и зацепить как можно больше сложностей. К чему нам эти комфортные условия, это все для лохов.

Настоящие мужики занимаются предпринимательством в МАКСИМАЛЬНО хуевых условиях. Живут на последних этажах высоток без лифта, сражаются за питание с дикими зверями, пьют только слезы своих врагов.

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3
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Стас Иванов

Нет хуевых или нехуевых условий.
Если люди нищие - продавай их труд зарубеж.
Если богатые - импортируй для них товары и услуги.
Пока для вас дефицит - это капризы, для других это сверхдоходы.

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0
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DxdV

Получал ты такой прибыль, а она за неделю раз и стала в 3 раза меньше, хотя работать ты продолжаешь так же. В итоге чтобы выйти на прежний уровень доходов работать придется в три раза больше. Нравится топтаться на месте? Да не вопрос.

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1
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Стас Иванов

Лично я за все это время заметил, что мои контактные линзы подорожали на 25%.
Мне кажется, вы преувеличиваете, причем очень сильно) задумайтесь об этом.

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0
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DxdV

Самое время надеть эти самые линзы, чтобы увидеть как обстоят дела.

Мне кажется, вы преувеличиваете, причем очень
Так преувеличиваю, что аж яндекс маркет убрал отовсюду блок "динамика цены на товар", существовавший тысячу лет. Ни к чему нам эти преувеличения, да?

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0
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Юности вольная птица

При перекрытом "зарубеже" и сырьевом импорте.
Не у всех клиенты Китай и Эритрея.

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0
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Сергей S.L.

Да все находят разного рода оправдания. Это нормальная реакция. Почему бы не попровоцировать :) вдруг кто раз и сделает?)

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0
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Виктор Исаков

100%. На любое предложение, найдут ответ, почему не получится))

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0
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Olga RRR

Может это взгляд без иллюзий? Может и правда, не получится? Верить в розовых пони можно, но оно помогает?

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0
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Виктор Исаков

Если только ныть, искать виноватых и ничего не делать, точно не получится.
У меня получается. Не всегда, конечно. 2 банкротсва бизнеса было.
И я скажу точно, что в моих неудачах в бизнесе, виновато точно не государство. Виноват я и не выстроенные бизнес-процессы, отсутствие команды. Сейчас собрал команду, выстроил процессы, выстроил правильное ценообразование. И даже, учитывая что у нас вся себестоимость завязана на курс, продолжаем работать. Фигли ныть? Сейчас ещё и на международку выходим. Валютная выручка вообще огонь будет, когда доллар по 120.
Так что..))

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0
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Олег Саенов

общаясь с людьми из 90ых они все говорят что так легко делать бизнес как в 90ые не было никогда, маржа была под 500% и войти можно было с улицы. такого больше никогда не будет. а о проблемах с крышей они вспоминают с ностальгией по сравнению с ГБшной крышей сейчас

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0
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Olga RRR

Ну почему же. Очень многие выросли с 90-х с нуля. Были помещения, стоило всё вполне нормально, спрос был на все товары почти. Всё было ничего. До определённого момента.
Сейчас-то да, не то что завод, столовку не откроешь как раньше.

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0
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Сергей S.L.

Откуда у населения в 90-х были деньги?)

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0
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Olga RRR

Работали-с

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1
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Сергей S.L.

Так и тут такое же. У кого деньги есть (а в стране их очень много) тот сможет.

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0
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Aleksei Novikov

А конкретно что значит "начать с малого"?

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0
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Мурад Муртазалиев

Думаешь он знает?)

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0
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Aleksei Novikov

Да нет, конечно. Обычный же демагог по 15 рублей за камент.

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1
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Сергей S.L.

Если вам тут нужно пояснение, то вам оно не нужно.

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0
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Артём Дубовицкий

С ларька, видимо. А потом ларьки как трансформеры объединятся в завод

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0
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Олег Саенов

Ну например? Давайте пример идеи малого бизнеса сейчас, без сырья, с закрытыми рынками и мертвой финансовой системой и без админресурса. Пока что похоже на звездобольство.

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0
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Сергей S.L.

Я же сказал выше - продолжайте сидеть на попе ровно. Чем больше таких сидящих - тем меньше на рынке конкурентов ;)

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0
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Revenant

Каша из топора наше все.

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1
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Сергей S.L.

Гомеопатия хорошо продаётся. И высокомаржинальна.

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1
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Solodin Iota

Супер идея. Заменим гомеопатией доказательную медицину! ИмпортоZамещение.

Ответить
4
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Сергей S.L.

Ну вот, лозунг вы уже придумали, регьте фирму :)

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0
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Игорь Протасов

Кредитов нет

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0
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Андрей Забродин

Но вы держитесь...))

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0
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Дмитрий Милюков

Вы точно истинный патриот?

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0
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Gre Li

- …скоро отрубят интернет. Половину уже заблокировал РКН.
- что будут делать органы, у которых палок нет?
- сколько обещаний уже было? И есть ли среди них хоть какие-то выполненные?

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0
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Сергей Я

2023:

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6
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Юности вольная птица

Из чего, блин, у меня сырья нет и не влетает, и не вьезжает, даже частными багажами с доплатой. Никто в уме не делает складские запасы на год, потому что меняется всё, от моды до ТУ.

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1
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Андрей Забродин

Бизнес в 2к25 - ...

:)

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1
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Виктор Исаков

Смешно🤣

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1
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Дмитрий Милюков

А вы истинный патриот или подонок?

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–4
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eugene gusev

Отлично. Как какую-нибудь хуйню устроить - бизнес никто не спрашивает и в известность не ставит.
Зато как выбираться из этой хуйни - так "ключевую роль должен сыграть частный бизнес". Больше бизнес ничего не должен?

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91
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Михаил Желтухин

В очередной серии интервью с Владимиром Путиным, которую выпустил ТАСС, президент заявил, что у него есть основания воспринимать бизнесменов как «жуликов по определению».

Журналист Андрей Ванденко спросил Путина: «Кажется, что вы воспринимаете бизнесменов как жуликов по определению».

«Под этим есть определенные основания, вы понимаете? Да, я говорю это с придыханием, что называется. Ну какие основания? Во-первых, весь так называемый малый бизнес у нас во все нулевые годы был связан с торговлей. Ну весь практически», — ответил глава государства.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e6a34e39a7947198d7858b8

Путин заявил об основаниях считать бизнесменов…
В очередной серии интервью с Владимиром Путиным, которую выпустил ТАСС, президент заявил, что у…
www.rbc.ru
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25
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Михаил Похеров

Коммерсы уух спекулянты!!
Насытье пожалуйсто рыночек((
- вы здесь -

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5
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Евгений Кузовкин

Должен. Плотить нологи.

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10
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Билли Боб

Любому диванному аналитику было задолго известно о том, что это скоро произойдёт. Но у бизнеса нет ушей, глаз и носа

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1
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Alexander

Если выбирать между "печатать деньги" и "ключевую роль должен сыграть частный бизнес", то я выбираю второе.

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1
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Юности вольная птица

В ковид хотя бы налоги за весь прошлый год вернули, а сейчас просто "вы должны".

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0
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Tannim

я не собираюсь переписывать конституцию;
 пока я президент, пенсионный возраст повышать не будем;
 мы не собираемся нападать на Украину;
 мы не посылаем срочников на войну в Украину;
 у нас нет потерь личного состава в войне на Украине;
 мы не собираемся "включать печатный станок";
 ну вы поняли, дальше по списку;

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76
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Сергей Едзиев

Еще туда же:
Россия, в отличие от Запада, будет уважать право собственности ))

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44
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Дмитрий Сорвачев

Погодите, т.е. вы намекаете, что люди склонны ко лжи? Не может быть такого. Ни один человек, а, особенно, политик, за всю историю человечества не соврал

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1
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Solodin Iota

Мне кажется, намекают на то, что власть не вполне понимает, как правильно в речи применять отрицательную частицу "не".

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27
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Дмитрий Сорвачев

Не знаю, количество людей, кому я верю на слово можно пересчитать по пальцам одной руки.

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–3
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Tannim

Вы правы, все врут , политику врут еще больше.

Но, можно ж не так нагло? И не так часто.

Я уже забыл, когда вообще в последний раз российский чиновник не врал.

Наверно, это было когда одна тётя сказала "Государство вам в принципе ничего не должно".

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9
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Дмитрий Сорвачев

Согласен, поэтому мне сложно доверять хоть одному утверждению и я их пропускаю мимо ушей из-за этого

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0
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LuNature

Ну везде же меру надо знать. Врать надо аккуратно, а это уже называется держать стадо за дураков

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3
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Дмитрий Сорвачев

Не научились, я согласен, практиковаться надо было

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1
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Hello There

Путин - КГБист, любое его выступление нужно воспринимать как спецоперацию по дезинформации.

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12
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Роберт Вольф

Мы должны объединиться вокруг бункерного хомяка и просто немного потерпеть. Вон в СССР жили же? Жили. И что? Ну и все.

Ответить
73
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Евгений Торанов

Ты что-то предлагаешь или просто ветра гоняешь в комментариях?

Ответить
–34
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Роберт Вольф

Ветра гоняю в комментариях

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67
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Евгений Кузовкин

Прохладное

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13
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Андрей Забродин

Молодые

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6
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Виктор Исаков

Красивое

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2
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Евгений Торанов

Ветреный либерал😂 тут за таких держаться

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–3
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Сергей Пурюшин

А у нас тут что заседание партийного комитета?

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5
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Артем Малеев

Я предлагаю уебывать из рашки спиздив сраный трактор, ну или через 2 месяца жить по советам из статей дзене из серии «как доедать последний хуй без соли» 🤣

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0
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- -

Не на чем. Отечественных тракторов не осталось, на импортные запчастей нет.

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0
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Артем Малеев

Тогда сидим((

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0
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AlexSam
Ответить
0
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Leo Uvarov

мы очень любим Путина!

Ответить
0
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Павел Пивкин

Выплюнем вас как мушку

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4
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Василий Степанофф

Жопу лопухом вытирали, что актуально в свете ухода P&G

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1
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Андрей Новиков

Он на почве национальности уже с ума сходит. Какие еще национал-предатели? Допустим я метис, и меня довольно сильно пугает все эти заявления про национальность. В России больше 100 национальностей. Почему бы не начать сплочение воокруг якутов, бурятов, чувашей? Или они люди второго сорта? Теперь все кто думает на европейский манер - предатели? Что .лядь?

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38
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Altair

конечно же он полностью вменяем и прекрасно отдает себе отчет

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35
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Михаил Федотов
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12
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eugene gusev

Не удивлюсь если у него как в фильмах к нижней части столешнице прикреплен пистолет

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6
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Алексей Кочергин

Ядерная кнопка. Или баллончик с новичком.

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0
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Минеральный кот

Видимо скоро начнут искать предателей..

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5
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Андрей Новиков

Видимо скоро перестанем быть федерацией, и начнем создавать рейх с единой нацией "русские". И бурят будет русский, и татарин будет русским, и чеченец будет русский. Захотят ли они этого, уже другой вопрос...

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2
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Андрей Новиков

Страна же Федерация до сих пор? Я ничего не пропустил?

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5
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kekus

Россия, в отличие от Запада, будет уважать право собственности.
А как же самолеты, которые сп*издили у лизинговых компаний?

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44
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Сергей S.L.

Кто спиздил? Пусть приезжают и забирают свою собственность. В чем проблема?

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–19
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Gre Li

Это вы солдат НАТО приглашаете что-ли? Уж не пятая ли вы колонна и нацпредатель?

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4
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Сергей S.L.

У вас брата не Александр, часом, зовут?

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0
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Gre Li

Ох, плохой это вопрос, чтобы не сойти за нацпредателя. Подозрительный вы очень!

Ответить
1
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Василий Степанофф

Их не вернуть, потому что небо закрыто, у самолетов уже нет лицензий и сертификатов. Это почти как с замороженными резервами ЦБ.

Ответить
5
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Тепловой танк88

Так а кто его закрыл? :)

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1
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LuNature

Все цели развития экономики России до 2030 года должны быть достигнуты.
Россия, в отличие от Запада, будет уважать право собственности.
но российский народ всегда «сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их,
Я не знаю как это комментировать

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23
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Юности вольная птица

"В преодолении текущих экономических проблем ключевую роль должен сыграть частный бизнес."
Дара речи я лишалась 2 раза. Когда меня не заметили из-за фуры, и вот прям щас.

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20
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eugene gusev

Да, последний пассаж особенно хорош... Прям "кто не с нами, тот против нас"...

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8
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Altair

вот и "37-й" год подъехал. Скоро и доносы начнут приветствоваться, нквд и т.д. история уже это всё знает. Про смертную казнь там глава конституционного суда и Медведев уже намекали, стало быть и расстрелы "неугодных" начнутся.
Вот только чинушки забыли один момент - тогда "вычищали" не только простых граждан, но и половину правительственного аппарата. В ямах вместе лежали.

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10
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Дмитрий Сорвачев

А мне куда теперь встать? Я вроде не подонок и не предатель, но и не истинный патриот. Поделили все на черное и белое, а как же я?

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2
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evilnw

Наверно, самое страшное было про "пятную колонную". Я так понял, что он свои неудачи решил списать на внутренних "врагов народа".

Ответить
22
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Эксперт во всем

Так и есть

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4
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Evgeniy Zorin

А как вам отсылка к 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»?

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2
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Pupa Vas’kin

Он Вангу пересмотрел? Глобальный пипец…

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2
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Evgeniy Zorin

Мне просто интересно "специальная невойна" имеет природный или все же техногенный характер?

Ответить
2
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Эксперт во всем

Там характер это приобретённая деменция

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0
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Mikhail Lazarev

Нет времени на раскачку!

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22
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Артем Малеев

Дед либо окончательно потерял связь с реальностью, либо запизделся настолько что уже забыл что такое говорить правду)

Ответить
3
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- -

Сразу в рай!

Ответить
1
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Артем Малеев

А они просто сдохнут))

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0
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Kirill Vorobyev

А где вы были 22 года?

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15
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Solodin Iota

В бункере

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7
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Андрей Воробьев

Хорош 😉

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2
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Эксперт во всем

Желаю ему получить инсульт. От всего сердца так сказать)

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15
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Антон Штадлер

2020: не будем мы раздавать деньги, как это делают наши партнёры на Западе, пусть бизнес решает, но увольнений не допустим
2022: не будем мы раздавать деньги, как это делают наши партнёры на Западе, пусть бизнес решает, но увольнений не допустим

Ответить
14
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Дмитрий Сорвачев

Ну, дак вы сообразите, а для чего это кубышка нужна? Я даже не удивлюсь, если она полностью целая будет

Ответить
0
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Gre Li

Она не только целая, но теперь уже и опечатанная. Допереигрались.

Ответить
0
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Дмитрий Сорвачев

Дак почему она никогда не использовалась по назначению?

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0
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Solodin Iota
Ответить
12
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Юности вольная птица

Как вижу меры я

Ответить
11
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Solodin Iota

Только лисёнок ещё в бункере

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4
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S S

Отмените НДС, УСН для малого и среднего бизнеса. Поменяйте законы в сфере контроля, упростите работу с зарубежными поставщиками и покупателями.

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5
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Allestor Krei

Ты че нацпредатель, хочешь как в этих америках поддержки? Наш народ выстоял перед репрессиями, выстоит и перед сложностями

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19
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S S

Простите простите, сразу не понял. Я колу пил когда текст писал, видать пендосня подсыпает туда свободы, вот и мысли такие лезут

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6
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Александр Медведь

Это чего вы вдруг лодку качать вздумали???

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6
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Ярослав

Вы это, лодку не раскачивайте.Это на Украине так собираются сделать, у нас особый путь.

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2
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Андрей Новиков

Что то вы думаете на западный манер, да и ник у вас плохие ассоциации вызывает. Пройдемте на беседу к товарищу Майору...

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1
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Маргарита Боголепова

упростите работу с зарубежными поставщиками и покупателями.
Уже сделали всё, что могли. Мало что ли?

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Gre Li

Да, запретили переводить валюту, всё в рублях, очень удобно!

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Сергей Едзиев

Национал предатели ментально не с нашим народом находятся - говорит... Жаль, что он с нашим народом находится. 23 февраля, в очередной раз, позаботился о нас.

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9
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Дмитрий Ковач

Они давно уже не парятся о том, что пишут, ни о войне ни о экономике и планах, 22 года лжи

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Никита Маков

То у него предприниматели жулики, то бизнес должен сыграть ключевую роль в преодолении проблем, ага. Вообще я надеюсь, что такими темпами может и сыграет, но немного не в том смысле, который имел в виду наш бессменный демократический лидер, олигархи все же очень много денег потеряли и продолжают это делать.

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8
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Василий Степанофф

это просто еще одно доказательство, что диктатор не в себе

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Игорь Кузьменко

Да не, логика евоная как раз железна: бизнес - жулики, поэтому и расплачиваться должны по-полной за свою мерзкую натуру при каждом удобном случае

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Hambala Fully

В новых реалиях нужны структурные изменения экономики, которые приведут в росту безработицы и инфляции. Цель власти — минимизировать их.
Што? Это типа мы сейчас поможем экономике ещё больше ослабиться, чтобы потом все исправить?

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7
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Мимопрохожий

когда перелом неправильно сросся - кость же ломают снова?
Возможно, тут нечто подобное планируют провернуть :)

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Hambala Fully

Я сначала подумал, что редактор vc не выспался, но потом чекнул другие источники, и там аналогичная формулировка.

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3
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Юности вольная птица

"Именно увеличение предложения должно привести к снижению и стабилизации цен", – сказал российский лидер на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.
"Отдельно хочу обратиться к нашим экспортерам. В ситуации, когда возникают сложности с поставками на зарубежные рынки, нужно не сокращать производство, а напротив, направить дополнительные объемы товаров на внутренний рынок. Это объективно должно вести к снижению цен внутри страны, в том числе на бензин, дизель, битум, металлы и другие экспортные товары"
Люди, помогите. При моём обучении была какая-то другая экономика, и спрос рождал предложение по доступной субъектам ценам, она не напоминала будущее раскулачивание тех, кто спрятал зерно и ждал от государства нормальных мер и нормальных цен.

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7
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Джо Б

"Именно увеличение предложения должно привести к снижению и стабилизации цен"

видимо наконец-то книжку какую-то умную прочитал по макроэкономике на ночь. Самую первую главу, про теорию спроса и предложения.

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Василий Степанофф

похоже на то..и про то, что цены регулировать не будут и национализировать тоже.. Наверное своим Кабаевым читал на ночь "Экономику для детей" и призадумался "А что если применить это в Россиюшке?"

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Андрей Новиков

Жаль только до Кейнсианства не дочитал... Короче ждет нас очередная шоковая терапия...

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Игорь Протасов

Народ уже посмеялся.
И что с этим предложением делать?
Обязать с зарплаты покупать ведро нефти?

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Юности вольная птица

А помните, как партию "марочками" содержали?

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Юности вольная птица

Ну если будут обязывать, я возьму битум и гудрон. По ведру. Скоро такими темпами надо будет переезжать "на земельку". Если шифер будет - свистните в ЛС, пожалуйста. Бартер,в конце концов, в очереди обязанных никто не отменял.
Мало нам было, когда ЗП выдавали цыплятами.

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Anton Beloborodov

Байки из склепа.

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Oleg Solovev

В преодолении текущих экономических проблем ключевую роль должен сыграть частный бизнес.
—--
Ору!!! Всем пива за счет заведения!

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5
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Михаил Похеров

А как же предприниматели жулики?

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Алексей Родной

Самое обидное, я постоянно сталкиваюсь с таким мнением от обычных людей, работников в найме или бюджетников, пенсионеров. Они искренне считают, что предприниматель обязательно "барыга, рвач". Ну, если так президент позволяет себе говорить, то что с них спрашивать..
Обидно, и бизнесом заниматься не тянет с таким враждебным отношением. Ещё и дойка постоянная, знало бы население, сколько в товаре всякого написано, охренело бы.

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Михаил Похеров

Такое пренебрежительное мнение было все 20 лет что я работаю. К предпринимательской деятельности, к инициативе, со стороны бабулек, бюджетников, военных, все кто на обеспечении нефтяной ренты кароче. Сверху вниз смотрели. А когда дело дошло до реальных товаров, обосрались, оказывается спекули доставляли им так всем ненавистный западный товар

ДАЖЕ Симонян уже сказала на соловье: Я говорит удивляюсь когда слышу "Как вы будете бороться со спекулянтами". Они, говорит, обеспечивают все повседневные потребительские товары

Так что совок-стайл тут не пройдет. Иначе будет промторг и Березка

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kav

"ЦБ не будет печатать деньги" следует понимать как "Будем печатать как никогда раньше"

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5
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Василий Степанофф

вы думаете почему сейчас с бумагой А4 в в стране дефицит.

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kav

Очевидно пятая колонна все спрятала

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badResistor

5я бумажная колонна

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Gre Li

А вы думаете она на печать денег есть?

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Дмитрий Филиппов

У кого-то биполярочка.

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Василий Степанофф

В преодолении текущих экономических проблем ключевую роль должен сыграть частный бизнес.
 Понятно, мы все порушили, а теперь еби...сь, как хотите.

Кто там выдвигал диктатора на Нобелевску премию мира, теперь можно и на нобелевку по экономике попробовать.

p.s. Кто слушал, наврал там что-нибудь по поводу самолетов?

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5
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Игорь Протасов

На нобелевку его можно было после повышения ндс выдвигать. Когда он втирал, что это способствует росту экономики

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Voronko Славик

По-моему, кто-то пересмотрел Соловьёва у себя в бункере

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4
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Volodya Agadzhanov

ВОТ С***!!!!!

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3
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Jaroslav Michailov

Он больной

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3
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Petr Petrov

"США и Европа фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, когда заморозили её активы. Теперь все знают, что у государства можно просто украсть резервы."

Ну почему же - весьма разумный шаг со стороны США и Запада - будет обеспечение для будущих репараций Украине.

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Василий Степанофф

на днях был очередной суд по Юкосу и в очередной раз отсудили 40 млрд. долларов..
Боюсь, что пока дело дойдет до репараций Украина получит только запах пупочных катышков

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Petr Petrov

Посмотрим) Есть еще "народное достояние" )

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Василий Степанофф

мы тоже посмотрим, что останется от Украины.

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–1
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Petr Petrov

да можете уже сейчас посмотреть... по первому каналу

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Oleg Solovev

Влажные мечты. Все деньги так у запада и останутся. Ну на словах может и пойдут вна Украину, но она еще и должна останется.

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