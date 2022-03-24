Финансы
Ануш Алексанян

На первых за месяц торгах Мосбиржи рынок вырос: почему и что будет дальше Статьи редакции

Делать выводы рано, но аналитики ждут постепенного восстановления нормального режима торгов через несколько недель.

2416 просмотров

24 марта на Мосбирже возобновились торги после самого длительного в истории перерыва — с 28 февраля. Инвесторы могли купить акции 33 российских компаний, в основном из сырьевого сектора.

В начале торгов рынок поднялся более чем на 10%. Активнее всего росли акции «Новатэка» (+25,4%), «Фосагро» (+24%), «Норникеля» (+21,2%). Больше всех упала стоимость акций «Аэрофлота» — на 19%.

По итогам сессии, которая завершилась в 14:00 по московскому времени, индекс вырос на 4,4%. Совокупный объём торгов составил 108,6 млрд рублей, а доля физлиц в общем объеме — 58,2%.

Почему рынок растёт

После продолжительной паузы российский рынок акций стартовал позитивно по нескольким причинам. Во-первых, торги запустились с наиболее ликвидных акций 33 компаний, отмечает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Кроме того, росту рынка способствовали запрет на короткие продажи и недопуск к торгам нерезидентов.

Последние владеют более чем половиной free float российского рынка акций — бумаг в свободном обращении, объясняет руководитель отдела торговли акциями «Атон» Элбек Далимов. Эта группа инвесторов, по его словам, должна была продавать акции, но не смогла из-за запрета. Поэтому объём предложения на рынке был ограничен.

Активнее всего росли бумаги компаний-экспортёров из-за слабого рубля в сочетании с подорожавшим сырьём: «Фосагро», «Норникеля», «Русала», «Газпрома», «Новатэка» и других. Дело в том, что скачки курса доллара ведут к росту их рублёвой выручки, объясняет руководитель проектов «Велес Капитала» Валентина Савенкова.

Поддержку сырьевому рынку оказывает в том числе перевод оплаты за газ в рубли: доллар на этом фоне упал ниже 100 рублей 23 марта и второй день держится у этой отметки, добавляет аналитик.

Среди других причин роста российского рынка Савенкова называет покупки акций со стороны Минфина. 1 марта министерство объявило, что выделит из Фонда национального благосостояния 1 трлн рублей на покупку российских акций — это примерно 7,5% акций от free-float Мосбиржи. Такую поддержку фондовому рынку государство уже оказывало в 2008 году во время финансового кризиса.

Эксперты БКС также заметили крупные заявки на покупку по акциям российских компаний. По большинству бумаг уровень спроса существенно превышал объём предложения.

При этом в «Тинькофф Инвестиции» и «Атон» говорят, что не увидели признаков участия Фонда национального благосостояния в покупках во время торгов 24 марта.

В определённые моменты в стаканах были видны крупные заявки, но вероятно, другие крупные инвесторы захотели воспользоваться привлекательной точкой входа. Это также вселяет оптимизм и ожидание дальнейшего восстановления рынка

Кирилл Комаров
руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций»

Что будет дальше

Положительная динамика на рынке будет сохраняться всю ближайшую неделю, считают в «Тинькофф Инвестиции». По прогнозам аналитиков, волатильность будет снижаться.

Купить рекламу Отключить

По мнению Савенковой, сейчас пока рано делать выводы — для прогнозов необходимо подождать ещё несколько дней, так как фондовый рынок лишь отыгрывает падение 24 февраля.

К концу марта спекулянты, уставшие от ожидания за время простоя, совершат все запланированные телодвижения, а рынок несколько стабилизируется. Тогда можно будет судить о скорости и горизонтах новых трендов

руководитель проектов «Велес Капитала»
Валентина Савенкова

У инвесторов нет уверенности в том, что «дно» пройдено, отмечает руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых. Для стабилизации рынка необходим хотя бы частичный откат санкций и спад напряжённости в геополитике, добавляет эксперт.

От падения рынок не застрахован, поток санкций немного снизился, но теоретически Запад разыграл пока не все карты.

Наталья Малых
руководитель отдела анализа акций «Финама»

Тот факт, что обвала на бирже пока удалось избежать, даёт надежду на постепенное восстановление нормального режима торгов — это может занять пару недель, говорят эксперты «Тинькофф Инвестиции». Мешает восстановлению высокая волатильность из-за дисбаланса спроса и предложения, считают аналитики. Они связывают это, в частности, с отсутствием на российском рынке иностранных инвесторов.

В краткосрочной перспективе волны волатильности продолжатся, так как рынок адаптируется к новым реалиям, говорят в «БКС Мир инвестиций». Сглаживать ситуацию будет в том числе спрос со стороны Минфина.

Что делать инвестору

Рост большинства доступных бумаг прибавил оптимизма и уверенности частным инвесторам, отмечает руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров. Они решили защитить свой капитал от инфляции и купить акции с большим дисконтом, соглашается Бахтин.

Сейчас инвестору имеет смысл применить тактику ступенчатого входа: закупиться на часть капитала, а оставшиеся средства использовать в том случае, если цены достигнут декабрьских уровней, говорит Савенкова.

Долгосрочному инвестору стоит подумать о покупке акций в ближайшее время. Никто не может гарантировать отсутствия очередных геополитических сюрпризов, но есть приличная вероятность того, что «дно» было пробито еще в феврале.

Валентина Савенкова
руководитель проектов «Велес Капитала»

Аналитики ждут роста спроса на акции компаний-бенефициаров слабого рубля и дорогого сырья, которых не затронули западные санкции. «ВТБ Инвестиции» советуют обратить внимание на экспортёров сырья с низкой долговой нагрузкой, заметной долей на мировом рынке и широкой географией рынков сбыта.

Аналитики компании отмечают бумаги «Роснефти», «Татнефти», «Полюса», ММК, «Алроса», а также привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и «Мечела». «Тинькофф Инвестиции» выделяет бумаги «Норникеля», «Лукойла», «Русала», «Фосагро» и «Сургутнефтегаза».

#инвестиции #мосбиржа

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
6 комментариев
Написать комментарий...
Руслан Абушаев

👍

Ответить
Развернуть ветку
Vasiliy coconut

Оттепель

Ответить
Развернуть ветку
Xenia Taran

Влитие триллиона для национализации проходит успешно👌

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Цветков

Вот вот)
Ну тоже вариант, конечно. Ясно, что когда деньги кончатся все это рухнет в тар тарары)

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Щукин

☻️

Ответить
Развернуть ветку
Fred Han

Эксперт?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
TeamMotion
Обращение к подписчикам блога "TeamMotion"

Коллеги, здравствуйте!
Благодарю Вас за то, что Вы стали подписчиками блога моей компании TeamMotion!

Мы живем уже в новой реальности и возврата назад не будет. Ландшафт российского рынка быстро меняется. В свою очередь это вызывает необходимость значимых изменений внутри компании.

Миграция
Громадный американец
Российские ИТ-специалисты запустили бота, который помогает найти соседей для коливинга в эмиграции Статьи редакции

Бот бесплатный и работает как Tinder.

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Еда
Вирусный алмаз
«Мы подвели людей, которые пользовались нашим сервисом»: «Яндекс.Еда» извинилась за «беспрецедентную» утечку данных Статьи редакции

И объяснила, как борется с ней сейчас и что будет делать потом.

БКС Мир инвестиций
Фьючерсы: доступно объясняем, что это такое
Право
Вирусный алмаз
ФАС возбудила антимонопольное дело против «Пятёрочки» и «Магнита» из-за отсутствия сахара в продаже и выросших цен Статьи редакции

Регулятор обвиняет компании в сговоре и поддержании «ажиотажного спроса» на сахар.

Школа управления Сколково
Александр Ким назначен руководителем Школы управления СКОЛКОВО

Александр Ким назначен руководителем Школы управления СКОЛКОВО и сменит Юрия Левина, который руководил Школой с ноября 2020 года и принял решение продолжить карьеру вне СКОЛКОВО. Такое решение принял Совет директоров Школы СКОЛКОВО 23 марта 2022 года.

СберМегаМаркет
Сила отзывов на СберМегаМаркете, или как увеличить продажи за счет UGC

В онлайн-ритейле отзывы играют ключевую роль как для покупателей, так и для продавцов. Как показало исследование СберМегаМаркета, более 93% покупателей смотрят отзывы перед принятием решения о покупке товара. Рассказываем, почему отзывы так важны и как с ними работает СберМегаМаркет.

Еда
Вирусный алмаз
«Яндекс.Еда» добилась полной блокировки сайта с данными клиентов — его нельзя открыть даже с VPN Статьи редакции

Теперь он станет полностью недоступным для пользователей.

Qlik
Qlik помог сэкономить деньги налогоплательщиков Казахстана

Команда Datanomix.pro, партнер Qlik в Казахстане, разработала систему для аудиторов, проверяющих прозрачность госзакупок в стране.

Маркетинг
Carrot quest
Как построить growth-команду и ускорить рост компании в 5 раз: пошаговый гайд

Создать и поставить на ноги команду роста непросто — нужно построить специфические процессы, найти правильных людей и постоянно принимать неочевидные решения. Надеемся, наш опыт пригодится вам, если вы решились создать growth-команду и отладить процессы по тестированию гипотез. Мы подготовили пошаговый гайд по взламыванию роста, полную версию вы…

Данные Growth Academy о том, как количество тестируемых гипотез влияет на прирост в ключевой метрике
Сервисы
Heads and Hands
Bolt из Эстонии: от стартапа по вызову такси до экосистемы городской мобильности

Как служба такси из Таллина превратилась в международную компанию

Больше статей
null