На первых за месяц торгах Мосбиржи рынок вырос: почему и что будет дальше Статьи редакции
Делать выводы рано, но аналитики ждут постепенного восстановления нормального режима торгов через несколько недель.
24 марта на Мосбирже возобновились торги после самого длительного в истории перерыва — с 28 февраля. Инвесторы могли купить акции 33 российских компаний, в основном из сырьевого сектора.
В начале торгов рынок поднялся более чем на 10%. Активнее всего росли акции «Новатэка» (+25,4%), «Фосагро» (+24%), «Норникеля» (+21,2%). Больше всех упала стоимость акций «Аэрофлота» — на 19%.
По итогам сессии, которая завершилась в 14:00 по московскому времени, индекс вырос на 4,4%. Совокупный объём торгов составил 108,6 млрд рублей, а доля физлиц в общем объеме — 58,2%.
Почему рынок растёт
После продолжительной паузы российский рынок акций стартовал позитивно по нескольким причинам. Во-первых, торги запустились с наиболее ликвидных акций 33 компаний, отмечает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Кроме того, росту рынка способствовали запрет на короткие продажи и недопуск к торгам нерезидентов.
Последние владеют более чем половиной free float российского рынка акций — бумаг в свободном обращении, объясняет руководитель отдела торговли акциями «Атон» Элбек Далимов. Эта группа инвесторов, по его словам, должна была продавать акции, но не смогла из-за запрета. Поэтому объём предложения на рынке был ограничен.
Активнее всего росли бумаги компаний-экспортёров из-за слабого рубля в сочетании с подорожавшим сырьём: «Фосагро», «Норникеля», «Русала», «Газпрома», «Новатэка» и других. Дело в том, что скачки курса доллара ведут к росту их рублёвой выручки, объясняет руководитель проектов «Велес Капитала» Валентина Савенкова.
Поддержку сырьевому рынку оказывает в том числе перевод оплаты за газ в рубли: доллар на этом фоне упал ниже 100 рублей 23 марта и второй день держится у этой отметки, добавляет аналитик.
Среди других причин роста российского рынка Савенкова называет покупки акций со стороны Минфина. 1 марта министерство объявило, что выделит из Фонда национального благосостояния 1 трлн рублей на покупку российских акций — это примерно 7,5% акций от free-float Мосбиржи. Такую поддержку фондовому рынку государство уже оказывало в 2008 году во время финансового кризиса.
Эксперты БКС также заметили крупные заявки на покупку по акциям российских компаний. По большинству бумаг уровень спроса существенно превышал объём предложения.
При этом в «Тинькофф Инвестиции» и «Атон» говорят, что не увидели признаков участия Фонда национального благосостояния в покупках во время торгов 24 марта.
Что будет дальше
Положительная динамика на рынке будет сохраняться всю ближайшую неделю, считают в «Тинькофф Инвестиции». По прогнозам аналитиков, волатильность будет снижаться.
По мнению Савенковой, сейчас пока рано делать выводы — для прогнозов необходимо подождать ещё несколько дней, так как фондовый рынок лишь отыгрывает падение 24 февраля.
У инвесторов нет уверенности в том, что «дно» пройдено, отмечает руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых. Для стабилизации рынка необходим хотя бы частичный откат санкций и спад напряжённости в геополитике, добавляет эксперт.
Тот факт, что обвала на бирже пока удалось избежать, даёт надежду на постепенное восстановление нормального режима торгов — это может занять пару недель, говорят эксперты «Тинькофф Инвестиции». Мешает восстановлению высокая волатильность из-за дисбаланса спроса и предложения, считают аналитики. Они связывают это, в частности, с отсутствием на российском рынке иностранных инвесторов.
В краткосрочной перспективе волны волатильности продолжатся, так как рынок адаптируется к новым реалиям, говорят в «БКС Мир инвестиций». Сглаживать ситуацию будет в том числе спрос со стороны Минфина.
Что делать инвестору
Рост большинства доступных бумаг прибавил оптимизма и уверенности частным инвесторам, отмечает руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров. Они решили защитить свой капитал от инфляции и купить акции с большим дисконтом, соглашается Бахтин.
Сейчас инвестору имеет смысл применить тактику ступенчатого входа: закупиться на часть капитала, а оставшиеся средства использовать в том случае, если цены достигнут декабрьских уровней, говорит Савенкова.
Аналитики ждут роста спроса на акции компаний-бенефициаров слабого рубля и дорогого сырья, которых не затронули западные санкции. «ВТБ Инвестиции» советуют обратить внимание на экспортёров сырья с низкой долговой нагрузкой, заметной долей на мировом рынке и широкой географией рынков сбыта.
Аналитики компании отмечают бумаги «Роснефти», «Татнефти», «Полюса», ММК, «Алроса», а также привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и «Мечела». «Тинькофф Инвестиции» выделяет бумаги «Норникеля», «Лукойла», «Русала», «Фосагро» и «Сургутнефтегаза».
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Оттепель
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Вот вот)
Ну тоже вариант, конечно. Ясно, что когда деньги кончатся все это рухнет в тар тарары)
☻️
Эксперт?