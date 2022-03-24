Делать выводы рано, но аналитики ждут постепенного восстановления нормального режима торгов через несколько недель.

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24 марта на Мосбирже возобновились торги после самого длительного в истории перерыва — с 28 февраля. Инвесторы могли купить акции 33 российских компаний, в основном из сырьевого сектора.

В начале торгов рынок поднялся более чем на 10%. Активнее всего росли акции «Новатэка» (+25,4%), «Фосагро» (+24%), «Норникеля» (+21,2%). Больше всех упала стоимость акций «Аэрофлота» — на 19%.

По итогам сессии, которая завершилась в 14:00 по московскому времени, индекс вырос на 4,4%. Совокупный объём торгов составил 108,6 млрд рублей, а доля физлиц в общем объеме — 58,2%.

Почему рынок растёт

После продолжительной паузы российский рынок акций стартовал позитивно по нескольким причинам. Во-первых, торги запустились с наиболее ликвидных акций 33 компаний, отмечает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Кроме того, росту рынка способствовали запрет на короткие продажи и недопуск к торгам нерезидентов.

Последние владеют более чем половиной free float российского рынка акций — бумаг в свободном обращении, объясняет руководитель отдела торговли акциями «Атон» Элбек Далимов. Эта группа инвесторов, по его словам, должна была продавать акции, но не смогла из-за запрета. Поэтому объём предложения на рынке был ограничен.

Активнее всего росли бумаги компаний-экспортёров из-за слабого рубля в сочетании с подорожавшим сырьём: «Фосагро», «Норникеля», «Русала», «Газпрома», «Новатэка» и других. Дело в том, что скачки курса доллара ведут к росту их рублёвой выручки, объясняет руководитель проектов «Велес Капитала» Валентина Савенкова.

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Поддержку сырьевому рынку оказывает в том числе перевод оплаты за газ в рубли: доллар на этом фоне упал ниже 100 рублей 23 марта и второй день держится у этой отметки, добавляет аналитик.

Среди других причин роста российского рынка Савенкова называет покупки акций со стороны Минфина. 1 марта министерство объявило, что выделит из Фонда национального благосостояния 1 трлн рублей на покупку российских акций — это примерно 7,5% акций от free-float Мосбиржи. Такую поддержку фондовому рынку государство уже оказывало в 2008 году во время финансового кризиса.

Эксперты БКС также заметили крупные заявки на покупку по акциям российских компаний. По большинству бумаг уровень спроса существенно превышал объём предложения.

При этом в «Тинькофф Инвестиции» и «Атон» говорят, что не увидели признаков участия Фонда национального благосостояния в покупках во время торгов 24 марта.

В определённые моменты в стаканах были видны крупные заявки, но вероятно, другие крупные инвесторы захотели воспользоваться привлекательной точкой входа. Это также вселяет оптимизм и ожидание дальнейшего восстановления рынка Кирилл Комаров руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций»

Что будет дальше

Положительная динамика на рынке будет сохраняться всю ближайшую неделю, считают в «Тинькофф Инвестиции». По прогнозам аналитиков, волатильность будет снижаться.

По мнению Савенковой, сейчас пока рано делать выводы — для прогнозов необходимо подождать ещё несколько дней, так как фондовый рынок лишь отыгрывает падение 24 февраля.

К концу марта спекулянты, уставшие от ожидания за время простоя, совершат все запланированные телодвижения, а рынок несколько стабилизируется. Тогда можно будет судить о скорости и горизонтах новых трендов руководитель проектов «Велес Капитала» Валентина Савенкова

У инвесторов нет уверенности в том, что «дно» пройдено, отмечает руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых. Для стабилизации рынка необходим хотя бы частичный откат санкций и спад напряжённости в геополитике, добавляет эксперт.

От падения рынок не застрахован, поток санкций немного снизился, но теоретически Запад разыграл пока не все карты. Наталья Малых руководитель отдела анализа акций «Финама»

Тот факт, что обвала на бирже пока удалось избежать, даёт надежду на постепенное восстановление нормального режима торгов — это может занять пару недель, говорят эксперты «Тинькофф Инвестиции». Мешает восстановлению высокая волатильность из-за дисбаланса спроса и предложения, считают аналитики. Они связывают это, в частности, с отсутствием на российском рынке иностранных инвесторов.

В краткосрочной перспективе волны волатильности продолжатся, так как рынок адаптируется к новым реалиям, говорят в «БКС Мир инвестиций». Сглаживать ситуацию будет в том числе спрос со стороны Минфина.

Что делать инвестору

Рост большинства доступных бумаг прибавил оптимизма и уверенности частным инвесторам, отмечает руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров. Они решили защитить свой капитал от инфляции и купить акции с большим дисконтом, соглашается Бахтин.

Сейчас инвестору имеет смысл применить тактику ступенчатого входа: закупиться на часть капитала, а оставшиеся средства использовать в том случае, если цены достигнут декабрьских уровней, говорит Савенкова.

Долгосрочному инвестору стоит подумать о покупке акций в ближайшее время. Никто не может гарантировать отсутствия очередных геополитических сюрпризов, но есть приличная вероятность того, что «дно» было пробито еще в феврале. Валентина Савенкова руководитель проектов «Велес Капитала»

Аналитики ждут роста спроса на акции компаний-бенефициаров слабого рубля и дорогого сырья, которых не затронули западные санкции. «ВТБ Инвестиции» советуют обратить внимание на экспортёров сырья с низкой долговой нагрузкой, заметной долей на мировом рынке и широкой географией рынков сбыта.