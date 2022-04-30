Из-за роста цен на бензин инфляция в США весной 2022 года достигла рекордного за последние 40 лет уровня. Аналитики думают, что к концу года она спадёт. Но помешать этому может феномен под названием инфляционная психология. Как — в конспекте The Hustle.

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Работники просят повышений, потребители скупают товары, компании поднимают цены

В феврале 2022 года индекс потребительских цен на товары в США вырос на 7,9% по сравнению с тем же месяцем в 2021 году. А с марта 2021 года по март 2022-го — на 8,5%. По данным федерального бюро статистики труда США, это самый резкий годовой скачок с 1981 года. Среди того, что подорожало больше всего:

Мебель и постельное бельё — 15,8%.

Мясо, птица, рыба и яйца — на 13,7%.

Электричество — на 11,1%.

Женская одежда — на 10,1%.

Фрукты и овощи — на 7%.

Аренда жилых помещений— на 4,4%.

Теперь условный галлон молока — 3,78 литра — обойдётся жителям США на $1 дороже, что, может, не так уж и много в моменте, но в долгосрочной перспективе существенно для домохозяйств с низким и даже средним уровнем дохода, пишет Fortune. Особенно если учесть, что цены выросли практически на всё.

И теперь, чтобы сохранить привычный уровень жизни в сложившихся обстоятельствах, среднестатистическому американцу понадобится прибавка к зарплате свыше $5000. Поскольку тратить он будет на $433 в месяц больше, чем в 2021 году.

Как менялся индекс цен по годам с января 1980 года по февраль 2022 года. Источник: Федеральное бюро статистики труда США

Экономисты считают, что рост индекса потребительских цен ускорило несколько факторов:

Сократился общий объём поставок . Логистические цепочки порушились ещё в пандемию, когда фабрики были вынуждены закрываться — либо из-за коронавирусных ограничений, либо из-за прогнозируемого низкого спроса.

. Логистические цепочки порушились ещё в пандемию, когда фабрики были вынуждены закрываться — либо из-за коронавирусных ограничений, либо из-за прогнозируемого низкого спроса. Спрос в итоге превысил ожидания . Во время карантина американцы меньше тратили, но позже рынок труда восстановился, зарплаты выросли — и объёмы личных накоплений тоже. Отчасти потому, что в пандемию граждане США получали стимулирующие выплаты от государства.

. Во время карантина американцы меньше тратили, но позже рынок труда восстановился, зарплаты выросли — и объёмы личных накоплений тоже. Отчасти потому, что в пандемию граждане США получали стимулирующие выплаты от государства. Сказалась российская «спецоперация». США запретили импорт нефти и газа из России, из-за чего выросли цены на топливо. А из-за сокращения поставок украинской пшеницы и удобрений может подскочить ещё и стоимость продовольствия.

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Повышаться инфляция начала ещё весной 2021 года, но в марте 2022 года достигла рекордного за последние 40 лет показателя — 8,5%. В январе 2022-го аналитики полагали, что к концу года показатель стабилизируется. Но теперь ситуация не так очевидна, пишет Forbes: во многом ещё и потому, что скачок спровоцировал рост цен на топливо.

Чем больше таких неоднозначных новостей слышат американцы, тем меньше они уверены в собственном финансовом положении.

Мы привыкли, что галлон молока стоит $2, а бензина — $3, и что еженедельно мы оставляем в супермаркете, скажем, $200. Теперь всё иначе, и, видя это, мозг сразу посылает сигнал: «Так-так-так, как-то дороговато, что-то здесь не то». В итоге на смену самоуспокоению приходит тревога. Морис Швайтцер профессор маркетинга

Всеобщая обеспокоенность растущими ценами и инфляцией порождает социальный феномен под названием инфляционная психология, которому присущи три основные черты:

Трудоустроенные американцы боятся, что цены продолжат расти, и ждут от работодателей более высоких зарплат.

Потребители по той же причине спешат впрок или незапланированно купить товары по пока ещё, как им кажется, доступной цене. Предметы длительного пользования в таких случаях приобретают на 8% чаще, чем в обычное время: это электроника, бытовая техника, мебель, автомобили, велосипеды, ювелирные украшения.

Предприятия опасаются, что затраты будут расти, а спрос продолжит укрепляться, и поэтому повышают цены.

Американцы понимают, что проблемы в экономике однажды разрешатся, но в моменте ищут краткосрочный выход. В результате получается замкнутый круг: потребность в более высокой заработной плате и ценах приводит к более высоким зарплатам и более высоким ценам, и уровень инфляции только продолжает расти, пишет The Hustle.

57% американцев считает, что их зарплату должны проиндексировать; 45% планируют искать новую работу с более высоким окладом; 51% компаний собирается повысить цены на товары и услуги в ближайшие полгода

37-й президент США Ричард Никсон ещё в 1971 году в своём обращении «О положении страны» говорил, что инфляционная психология «долго и крепко держала американскую нацию в объятьях». Но сам он побороть её не смог, хоть и пытался контролировать зарплаты и цены.

Его преемник Джеральд Форд тоже призывал американцев разумнее относиться к расходам и сбережениям, но и это не сработало. Тянущийся с 1965 года инфляционный цикл прервать сумел лишь председатель федеральной резервной системы Пол Волкер в 1980-х. Он повысил процентные ставки с примерно 10% до 20% — и экономика погрузилась в рецессию.

Возможно, именно поэтому люди и не верят в снижение инфляции, пишет издание, ведь почти каждая новая администрация президента намеревалась исправить плохие экономические показатели, а затем всё равно сдавалась.