Visa и Stripe приостановили обслуживание виртуальных карт Bankoff из-за наплыва пользователей из России Статьи редакции
Средства клиентов заморозили.
- О том, что платёжные системы Visa и Stripe приостановили обслуживание карт Bankoff, в компании объявили своим клиентам в рассылке 3 мая.
- В Bankoff написали, что Visa и Stripe сделали это в связи с большим количеством активных пользователей и транзакций из России.
- Карты Bankoff временно не поддерживаются для любых переводов, а средства клиентов заморожены на американском счёте, сообщили в компании.
- Представители BankOff заявили, что делают всё возможное, чтобы решить проблему.
- Россияне начали открывать виртуальные карты Bankoff для проведения платежей за рубеж после того, как Visa и Mastercard приостановили работу в России.
- В конце марта пользователи виртуальных карт Bankoff пожаловались на проблемы с пополнением счета — деньги не приходят больше недели. Сервис объяснил это резким ростом количества клиентов за последнюю неделю.
Спасибо за наводку Сергею Палахину.
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Финансовый мир изменился, и то к чему мы привыкли: свобода передвижения капитала, инвестиции в любые компании со всего мира, диверсификация - этого больше нет. Вклады съедает инфляция, недвижимость безумно дорога. Остается только фондовый рынок... Крипту не предлагать))) С чего начать? Семь коротких шагов, если про инвестиции еще месяц назад вы…
Всем привет! Этот материал предназначен для тех, кто уже имеет начальный уровень работы с GIT и BitBucket. Рассмотрю примеры в Git Bash version 2.33.0, API BitBucket 2.0, https://bitbucket.org
Ну, собственно, чего и следовало ожидать.
Похоже у клиентов шансов нет вернуть свои деньги.
"No apps. No banks. No money"
Похоже у клиентов шансов нет вернуть свои деньги
Шансы есть, просто растянется всё это надолго. Скорее всего, Visa и Stripe потребуют от Bankoff провести по каждому клиенту полный KYC с предоставлением ID-документов и подтверждением источников средств
Тут главное, чтобы самому Bankoff средства разблокировали. Ведь там есть и украинские, и просто чьи-то деньги.
Формально полной блокировки аккаунтов российских граждан нет. В Европе блокируют счета с >10 тыс. евро, в Америке — проверяют входящие поступления выше определённого порога.
Самое обидное не деньги потерять, а не успеть оплатить AWS.
Вот это самая большая подстава :-(
да я тоже на 3д модельку смотрел за 100 баксов, думаю завтра куплю. купил.
Но зачем? Вы клиент из России, над вами и так постоянно висит угроза отключения. В любой момент могут прислать письмо Dear customer... и даже бекапы не дадут забрать.
Чуток не по теме. А Селектел юзали в виде альтернативы? Мне просто надо озадачится серваком как раз.
А вы не оплатили сразу же, как деньги поступили на счет?
Я месяц назад оплатил AWS через телеграм бот, вдруг будет полезно.
Вот ссылка - @paymentforall_bot
Позвольте вопрос.
У меня тут популярная задумка о подработке. Если бы я вам помог оформить каспи голд - вы бы заплатили?
Это бесплатная казахская карта.
тоже не успел
Я успел попользоваться — оплатил AWS, DigitalOcean, GoDaddy, Google Cloud — и через Apple Pay платил в магазинах в Ереване.
Правда, $75 всё равно зависло.
Зачем эти непонятные прослойки когда можно доехать до Минска оформить в не санкционном банке визу и мир для пополнения с минимальной комиссией?! И Свифт работает и зарубежом платит а главное моментально карту дают и без всяких ИИН загранпаспортов прописок прочего... И счет ваш будет, а непонятно где чей... Для жителей западной части России по крайней мере это идеальный вариант.. дабы добраться недалеко.. А москвичам так вообще просто 6 часов за 1800 ласточка. Те кто в Сибири живёт я понимаю ещё, но центральная западная часть России то ..
Это тоже скоро прикроют, не переживайте.)
Оплата AWS из карт белорусских банков не работает, карты просто отвязываются:
"Your card ending in 1111 is not supported for payments to the AWS seller in your region. Add one of the following supported cards and try again: Mastercard, American Express or Visa. At this time, AWS does not support card issued by financial institutions in Russia or Belarus."
До этого месяца работал Bankoff, но сейчас при попытке оплаты:
"Hi, Viktor! Your payment is declined. Here are your payment details: AWS EMEA -4.22$."
Не везде, к сожалению, белорусские банки спасают, например Amazon Web Services или vidIQ не оплатишь уже.
Как вариант - турецкие банки.
Ну вообще, семь часов на ласточке – это пи**ц полный ехать. Сидения не откидываются и в целом для дальних поездок сидения в них мало предназначены. Этож электричка фактически. Уж лучше в лежачем почилить с книжкой ))
Ну как бы если мне интересна только подписка на youtube music, то в Минск из Питера я не поеду.
А есть инструкция как это делать?
А какой например банк годный? Вообще не шарю про них.
Макс, а какие банки в Белоруссии не попали под санкции?
Как его пополнять? Пополнение зарубежных счетов под запретом
Что-то на одной недели у обоих off не получилось
off-нулись
под столом
Ну что могу сказать, сервис отлично работал пока не закрылся! Жалоб нет.
Ещё не пробовал, но продавец отвечает быстро, даю пять звёзд
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
По идеи Виза должна была прислать bankoff предупреждение, что замечена подозрительная активность и попросить их полностью прекратить операции с гражданами РФ. Только потом блокировать корреспондент счета bankoff со средствами (что я кстати верю было сделано).
да там чёта в спаме была, развадняк, очистили
Вот суки конченные
кто?
Надо же как бывает. Оставлю это здесь. Если что, претензий к юзернеймам не имею. Хорошо, что я в Банкоффе зарегался, но бабло не вложил.
я регался и успешно пользовался - пополнял сам через крипту, пополняли зарубежные знакомые, и все работало отлично, если бы не это.
Такая же ситуация, зарегался, но поленился потестить с реальными деньгами😁
Я кинул на bankoff сразу 1000 USDT, оплатил все необходимые подписки - да, потерял порядка 50 баксов при заморозке, но на фоне успешной оплаты это не так страшно. Всем было понятно, что это временные костыли, а не полноценная замена обычным картам
Но он все-таки проработал месяц или больше
Ржомба.
Ну как бы все и ждали такого окончания
То есть они заморозили всё клиентское бабло?
Telegram-бот просто не работает. Там такой же текст выводится вместо меню.
Нет, заморозки не было, просто спи*дили
я так понял что им счета заморозили
а почему не 9 мая?
ВНЕЗАПНО!
Dear name,
Today we’ve received a letter from Visa and Stripe that Bankoff Card services have been suspended due to the high volume of active users and transactions from Russia. It means our cards are no longer supported for any offline and online payments.
As we are currently trying to access funds that have been frozen in our USA account please be informed that we’re doing our best to resolve this issue.
Thanks
Bankoff Team,Bankoff
20526 Asheville Drive, MILLSBORO, DE 19966 USA,
Unsubscribe
Жесть! Не успел много закинуть...
Как же весело, два дня назад там зарегистрировался, закинул деньги, которые не успели дойти - и на тебе, блокировка на 3 день, спасибо :')
Других аналогов с картами, работающими на крипте, доступными для рф, нет?
Только ноунейм временные предоплаченные визы и мастеркарды США с переплатой 50%
https://shopfans.ru/visa-prepaid-shopfans-offer/ вот эти посмотрите, может подойдет
Минус $227, не успел оплатить airbnb(
помянем
Спасибо Bankoff за хоть и непродолжительную, но все-таки возможность... Жалко юзеров из других стран, которые тоже лишились сервиса.
Есть альтернативы, но благодаря нашему геостратегу возможности будут закрываться быстрее, чем мы об этом узнаем.
Я не слышал ни об одном человеке, который жил бы вечно. Так что... выводы уже сами делайте.
Больше похоже, что это скам. Во-первых, bankoff скрыл/удалил страницу о команде на сайте. Во-вторых, нигде нет подверждений от stripe и visa. Видимо буду воспринимать потерянные 100 usdt как платную вакцину от финансовой неграмотности.
Какие вам подтверждения нужны? Что Виза в РФ не работает? Что многие компании принципиально не продают новые продукты российским клиентам?
Проблема совершенно не в Bankoff.
Провал:(
Ладно, сервис закрылся, на оставшиеся 30$ на счету пофиг, вопрос в том как дальше сервисы оплачивать. У меня куча зарубежных сервисов по подписке, для работы 😩
Какие варианты еще остались? Казахстанский qiwi не сработал, карта не проходит, в Минск пока нет возможности поехать.
Уже есть посредники для оплаты зарубежных сервисов
Напишите на телеграм @the_fcb могу помоч *есть турецкий карта
А собственно какие у Visa претензии к bankoff и русским клиентам, формально ничего нет. Скорее всего кидалово обычное.
Способ через казахстанский izi + qiwi еще актуален?
Что такое izi?
ср**ый newegg сначала заказ отменил деньги вернулись на bankoff а теперь вот это...
Я только закинул денег, ждал пока придут
Хорошо что я не решился воспользоваться этим сервисом после того как изучил отзывы на них....
Успел взять годовые подписки на все, что хотел, но за 50 USD обидно.
Dear customer,
Today we’ve received a letter from Visa and Stripe that Bankoff Card services have been suspended due to the high volume of active users and transactions from Russia. It means our cards are no longer supported for any offline and online payments.
As we are currently trying to access funds that have been frozen in our USA account please be informed that we’re doing our best to resolve this issue.
Bankoff Team
Все это со слов bankoff. Официальной инфы от visa нет. Так что скам.
Все, с деньгами можно попращаться?
Какие сейчас быстрые варианты остались? Казахстанская карта через онлайн?
Как и юнион пэй…
Вот скажите мне.
Есть возможность открыть счёт в американском банке на друзей и родственников. Какой банк это должен быть?
Смотрел в сторону дебетовок Wells Fargo, но у них тупое условие - держать на счёте от $25,000 чтобы без комиссии за обслуживание.
Какой банк лучше с дебетовой картой?
Bank_off
https://www.youtube.com/watch?v=rX6-gcL2xPk
Заскамили мамонтов.
Все зато увидели как запад бизнес ведёт. Уже иностранцев блочат, пускай, пускай. За западом закрепится имя ненадежного партнёра
😂😂😂
😂😂😂
«...обслуживание карт Bankoff приостановлено из-за большого количества активных пользователей и транзакций из России...»
Эм, а почему это плохо? Не, я понимаю, если сервера нагрузки не выдерживают. А ещё какие причины могут быть. Или им клиенты/деньги не нужны?
Про AWS — возможно, есть вероятность оплатить криптой? Вроде слышала, что через сторонние сервисы способ работает для оплаты покупок с амазона. Может, и с AWS схема прокатит?
Классный и "законный" способ "заработать" деньги. Думаю у данного сервиса в будущем в РФ "хорошее будущее", да и в любой другой стране, которая может стать неугодной в любой момент.