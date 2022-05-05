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Финансы
Kirill Nikolaenko

«Тинькофф» временно отключил SWIFT-переводы в евро Статьи редакции

Из-за «увеличения сроков их прохождения».

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На отключение переводов днём 5 мая обратили внимание клиенты «Тинькофф». По данным пользователя vc.ru, сначала банк ссылался на сбой, но позже подтвердил отключение переводов.

Такой же комментарий дали в службе поддержки банка одному из редакторов vc.ru. В «Тинькофф» не уточнили, как долго продлится ограничение.

  • По данным Frank Media на 18 апреля 2022 года, из российских банков, не попавших под блокирующие санкции, SWIFT-переводы сейчас принимают «Росбанк», «Уралсиб», УБРиР, «Русский стандарт», «Зенит», «Тинькофф».
  • В конце апреля 2022 года из-за ужесточения комплаенса увеличились сроки проведения денежных переводов из России за рубеж через SWIFT с 1-2 до 5-10 дней, а число отказов выросло, писало РБК.
Финансы
Ракетный франт
Из-за трудностей с трансграничными переводами россияне стали использовать аналог иранской хавалы Статьи редакции

Основные тезисы из материала Frank Media.

#новость #тинькофф

Материал дополнен редакцией
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28 комментариев
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Валера

На опережение работают. Санкций еще нет для них, а они исполняютъ... орлы!

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Сергей Галкин

Одёжке хочется ы италии житть.
Доживать.

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Фрост Тобин

Пусть отключит кредитки и простит долги клиентам, если хочет завоевать их доверие снова 😎

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25 лет Октября

Таким шагом - только завоевать доверие маргинальных клиентов.

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Фрост Тобин

Возможно Вы и правы, но тем хуже для этого банка. Его услугами никогда не пользовался. Не люблю, когда навязывают свои услуги

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Serghei Maveriz

Залезать в долги и брать кредиты банк заставляет?

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Kirill Kulagin

С кем вы разговариваете ?

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Тинькофф

Добрый день.

Поскольку в последнее время участились проблемы с прохождением переводов в евро - их сроки сильно увеличились и могут составлять несколько недель, мы приняли решение временно не проводить такие переводы. Как только ситуация нормализуется, мы вернем такую возможность. Пока же рекомендуем делать переводы в долларах.

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Александр

А почему Вы решаете за клиентов?
Может дать клиентам собственный выбор и просто, по честному, информировать, что платежи могут идти до 2-х недель. И пусть клиент сам решает - устраивает его такой срок или нет?
А то, что это за высказывание - когда нормализуется ситуация - какая ситуация должна нормализоваться? На какие признаки нормализации ориентироваться клиентам?

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Evgeniy Biryukov

Головой подумай, что за ситуация. Войну путин закончит и может что-то нормализуется. Но это не точно.

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Razanyr

Свой банк будет, тогда и будешь давать решать клиентам, а по факту дела обстоят так - тысячи обращений от клиентов с одним и тем же вопросом и морем негатива в сервис менеджере банка.

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Denis Novikov

Это не касается входящих платежей из-за рубежа?

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Юлия Бабенко

@Тинькофф а к вам переводы в евро нормально поступают? Эти ограничения только на те, что отправляются из рф?

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Denis Novikov

Присоединяюсь к вопросу

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XPEH B TOMATE

Измельчала нынче новость! Вот пару месяцев назад новости так новости были.

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Maxim Myakishev

Ещё вчера в 23:00 был доступен перевод в евро, но не стал делать т.к. курс увеличился на 4 рубля(

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Sergey Ryabov

Неделю назад пытались перевести на свой счёт в иностранном банке через swift. С долларового счёта на долларовый счёт. Перевод не прошёл, Тинькофф вернул на $100 меньше ссылаясь на разницу в курсе… какая конвертация была — непонятно. Будте аккуратны

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Тинькофф

Если переводили сумму в валюте без конвертации, то и вернем мы точно также. При возврате перевод осуществляют заново и в таком случае возможны новые комиссии банка-отправителя, а также его корреспондентов. Хотим проверить ваш перевод и консультации, пожалуйста, подскажите ваши ФИО с датой рождения нам в ЛС.

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kuskus kuskus

Ого, точно, только в долларах сейчас предлагает.

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Alexander Sereda

Только добавить валюту (доллар) невозможно

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ок

Тиньков смешные. Санкционного комплаенса у них вообще не было до этого года.

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George Berezkin

Временно...

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Denis Novikov

Входящие платежи будут работать? От иностранных заказчиков например

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Ivan Susanin

«При Олеге и Оливере такого не было» (с)

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Alexander Minkin

Лучше несколько недель, чем вообще никогда. Отправлял в Европу - да, шли долго, но доходили и меня это вполне устраивало. Долларового счета у меня здесь нет. Зачем вы решаете за клиента?

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Utkina Sofia

Тинькофф это ваще тема! Я заплатила 7000 руб. комиссии за оплату страхового полиса, который стоил... ТАДАМ! 200 руб. (двести руб.) Надо было купить страховку на 1 день для пересадки в Бангкоке. Не догадалась попросить оплатить из России. Впредь буду умнее, иии куда идет Тинькофф? Правильно- очень-очень далеко....

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Utkina Sofia

Вот, еще и минусуют меня, а это, между прочим, чистая правда. Пока сами не столкнетесь, не поймёте, как это обидно и как это злит.

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Тинькофф

Здравствуйте!
Напишите нам, пожалуйста, в лс ФИО и дату рождения страхователя. Мы во всем разберемся.

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