«Тинькофф» временно отключил SWIFT-переводы в евро Статьи редакции
Из-за «увеличения сроков их прохождения».
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На отключение переводов днём 5 мая обратили внимание клиенты «Тинькофф». По данным пользователя vc.ru, сначала банк ссылался на сбой, но позже подтвердил отключение переводов.
Такой же комментарий дали в службе поддержки банка одному из редакторов vc.ru. В «Тинькофф» не уточнили, как долго продлится ограничение.
- По данным Frank Media на 18 апреля 2022 года, из российских банков, не попавших под блокирующие санкции, SWIFT-переводы сейчас принимают «Росбанк», «Уралсиб», УБРиР, «Русский стандарт», «Зенит», «Тинькофф».
- В конце апреля 2022 года из-за ужесточения комплаенса увеличились сроки проведения денежных переводов из России за рубеж через SWIFT с 1-2 до 5-10 дней, а число отказов выросло, писало РБК.
Материал дополнен редакцией
На опережение работают. Санкций еще нет для них, а они исполняютъ... орлы!
Одёжке хочется ы италии житть.
Доживать.
Пусть отключит кредитки и простит долги клиентам, если хочет завоевать их доверие снова 😎
Таким шагом - только завоевать доверие маргинальных клиентов.
Возможно Вы и правы, но тем хуже для этого банка. Его услугами никогда не пользовался. Не люблю, когда навязывают свои услуги
Залезать в долги и брать кредиты банк заставляет?
С кем вы разговариваете ?
Добрый день.
Поскольку в последнее время участились проблемы с прохождением переводов в евро - их сроки сильно увеличились и могут составлять несколько недель, мы приняли решение временно не проводить такие переводы. Как только ситуация нормализуется, мы вернем такую возможность. Пока же рекомендуем делать переводы в долларах.
А почему Вы решаете за клиентов?
Может дать клиентам собственный выбор и просто, по честному, информировать, что платежи могут идти до 2-х недель. И пусть клиент сам решает - устраивает его такой срок или нет?
А то, что это за высказывание - когда нормализуется ситуация - какая ситуация должна нормализоваться? На какие признаки нормализации ориентироваться клиентам?
Головой подумай, что за ситуация. Войну путин закончит и может что-то нормализуется. Но это не точно.
Свой банк будет, тогда и будешь давать решать клиентам, а по факту дела обстоят так - тысячи обращений от клиентов с одним и тем же вопросом и морем негатива в сервис менеджере банка.
Это не касается входящих платежей из-за рубежа?
@Тинькофф а к вам переводы в евро нормально поступают? Эти ограничения только на те, что отправляются из рф?
Присоединяюсь к вопросу
Измельчала нынче новость! Вот пару месяцев назад новости так новости были.
Ещё вчера в 23:00 был доступен перевод в евро, но не стал делать т.к. курс увеличился на 4 рубля(
Неделю назад пытались перевести на свой счёт в иностранном банке через swift. С долларового счёта на долларовый счёт. Перевод не прошёл, Тинькофф вернул на $100 меньше ссылаясь на разницу в курсе… какая конвертация была — непонятно. Будте аккуратны
Если переводили сумму в валюте без конвертации, то и вернем мы точно также. При возврате перевод осуществляют заново и в таком случае возможны новые комиссии банка-отправителя, а также его корреспондентов. Хотим проверить ваш перевод и консультации, пожалуйста, подскажите ваши ФИО с датой рождения нам в ЛС.
Ого, точно, только в долларах сейчас предлагает.
Только добавить валюту (доллар) невозможно
Тиньков смешные. Санкционного комплаенса у них вообще не было до этого года.
Временно...
Входящие платежи будут работать? От иностранных заказчиков например
«При Олеге и Оливере такого не было» (с)
Лучше несколько недель, чем вообще никогда. Отправлял в Европу - да, шли долго, но доходили и меня это вполне устраивало. Долларового счета у меня здесь нет. Зачем вы решаете за клиента?
Тинькофф это ваще тема! Я заплатила 7000 руб. комиссии за оплату страхового полиса, который стоил... ТАДАМ! 200 руб. (двести руб.) Надо было купить страховку на 1 день для пересадки в Бангкоке. Не догадалась попросить оплатить из России. Впредь буду умнее, иии куда идет Тинькофф? Правильно- очень-очень далеко....
Вот, еще и минусуют меня, а это, между прочим, чистая правда. Пока сами не столкнетесь, не поймёте, как это обидно и как это злит.
Здравствуйте!
Напишите нам, пожалуйста, в лс ФИО и дату рождения страхователя. Мы во всем разберемся.