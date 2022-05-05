На отключение переводов днём 5 мая обратили внимание клиенты «Тинькофф». По данным пользователя vc.ru, сначала банк ссылался на сбой, но позже подтвердил отключение переводов.

Такой же комментарий дали в службе поддержки банка одному из редакторов vc.ru. В «Тинькофф» не уточнили, как долго продлится ограничение.