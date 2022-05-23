«Тинькофф» запустил платёжный сервис Tinkoff Pay Статьи редакции
На старте с помощью него можно расплатиться в онлайн-магазинах со смартфона или компьютера.
С помощью Tinkoff Pay пользователи смогут оплачивать товары и услуги без ввода реквизитов карты, объявила компания. Сервис уже доступен клиентам экосистемы «Тинькофф», у которых установлено мобильное приложение банка, а в ближайшем будущем его смогут использовать клиенты других банков — они смогут привязывать карты к сервису.
Компания добавит разные элементы в Tinkoff Pay поэтапно в течение 2022-2023 годов. На старте в сервисе доступны платежи на сайтах и в мобильных приложениях более чем 30 тысяч онлайн-магазинов — партнёров «Тинькофф Кассы», а вскоре — платежи в офлайн-магазинах.
Для покупки со смартфона нужно нажать на кнопку Tinkoff Pay на странице оплаты. После подтверждения операции, деньги спишутся со счёта «Тинькофф», а если счетов несколько — можно выбрать нужный.
Чтобы оплатить товар с компьютера, нужно отсканировать QR-код и перейти в приложение «Тинькофф» для подтверждения платежа.
Что ещё будет в сервисе
По словам вице-президента «Тинькофф» и руководителя «Тинькофф Кассы» Сергея Хромова, Tinkoff Pay объединит разные комбинации кэшбека от банка и партнёров, управление подписками, рассрочки и долевые платежи, интеграцию с супераппом, картами других банков и другое.
На старте клиентам будет начисляться такой же кэшбек, как и при оплате картой. Пользователи смогут получать не только базовый кэшбек от «Тинькофф» по разным категориям, но и другие бонусы от партнёров, производителей, магазинов. Для неклиентов при платежах через Tinkoff Pay в будущем также будет доступен кэшбек.
Tinkoff Pay будет сохранять с согласия пользователя все данные для покупок — например, адрес доставки, ФИО, телефон и другие. После этого пользователю достаточно будет только нажать кнопку оплаты. При авторизации в магазинах через Tinkoff ID, который будет запущен в 2022 году, пользователи смогут платить без перехода в приложение и QR-кодов.
Пользователи также смогут с помощью Tinkoff Pay автоматически оплачивать и управлять подписками: они будут показываться в одном окне.
- «Тинькофф» подал заявку на регистрацию товарного знака Tinkoff Pay в феврале 2021 года. В компании тогда рассказывали, что сервис должен стать платёжной системой, которая объединит разные инструменты: электронный кошелёк с токенами банковских карт, мгновенную оплату товаров и сервисов в онлайне и другое.
- После ввода санкций в России перестали работать сервисы Apple Pay и Google Pay. Samsung Pay работает с картами «Мир».
Не очень понимаю смысла их маркетинга. Вроде бы хотят отказаться от бренда Тинькофф, но создают новые продукты под этим же брендом, чтобы потом клиентам внушать что вот теперь это не Тинькофф pay, это что-то ещё pay.
Долго ли потом название сменить
Не долго, но тратить на маркетинг придётся больше, потому что может мы с вами быстро адаптируется, а какой-нибудь "простой Иван город Тверь" запутается и ему нужно будет всё рекламировать и объяснять по новой.
Тинькофф Pay - это лишь сервис, и при ребрендинге будет он называется T Pay или Tink Pay - роли не сыграет нисколько)
Клиенты в этом случае привыкают к механике, а не неймингу.
Ну запутается, и что? Ну порекламируют ему заново, объяснят по новой, в чем сложность? При переименовывании в любом случае тратить придется очень и очень много.
Значит этот иван болван, и наврятли сумеет подвязать или вообще оплачивать любым pay приложением, Если способен запутаться в трёх соснах.
Пока они сменят название пройдёт хер скок времени.) а запускать готовую фичу через пол года, когда она уже и не нужна будет - какой смысл.
А по факту для пользователя ничего не поменяется. Так же нажмёт кнопку, так же оплатит. Какая разница что там будет написано.
Если без разницы что там будет написано, то почему сразу то не назвать как то по другому. Зачем пихать "тинькофф" в новый продукт?
Потому что новое имя пока не придумали, брендбуки не утвердили. Если вы думаете, что бренд это просто "буковки на кнопочку", то сильно ошибаетесь.
Нужно сначала новое название для целого банка согласовать
Да с чего вы взяли что это обязательно должно быть "bankname pay" ???
Политика компании
Вы недооцениваете силу бюрократии крупного бизнеса
Через месяц будет новость, что Tinkoff Pay перебрендируется. Potanin Pay сейчас вряд ли сильно народ притянет.
Долго ли привыкали, когда Android Pay переименовали в Google Pay?)
Ты вообще представляешь, сколько это времени - все согласовать и одновременно поменять? Дело не в "смысле маркетинга", а в том, что еще не все готово.
Видимо этот продукт планировали запускать задолго до истории с переименованием)
На заре бесконтактных платежей, когда Google Pay ещё не пришёл в Россию, у приложения Тинькофф была возможность расплачиваться через NFC. Хоть это и работало только на андройде, но работало отлично, принимали все терминалы. Куда это делось? Почему они до сих пор не воскресили этот заброшенный функционал?
Эту фунциональность
А разве это функционал выпиливали из супераппа?
Выпиливали. Я в какой-то момент спрашивал ТП «было, где теперь?». Они сказали - «а все». Этот диалог был порядка 1,5 лет назад.
Я сейчас не могу найти нигде в приложении. Примерно год назад, помню, что было прям в меню карты и в настройках. Тоже удивлен, что быстро не оживили, если что-то отвалилось. Возможно, что связано с более свежими андроидами как то.
Уже несколько лет как. Не то с тех времён, как Google Pay распространился, не то с момента покупки сервиса Кошелёк.
Сейчас в настройках Android есть возможность явного выбора платёжного провайдера для NFC. Так какой-нибудь Сбер Pay там есть, а Тинькофф - нет.
на андроиде и так нет проблем с бесконтактной оплатой, но только картами МИР
Вроде бы пока ещё нет кредиток МИР, и тем более кредиток с кешбеком. Это важная опция для многих.
Есть кредитки мир, Тинькофф платинум, например
В ситуации с текущими % по вкладам/НС наличие каши у кредитки это всего лишь небольшой плюс ее использования.
Скоро заткнут за пояс Визу с Мастеркардом 😊
Скам банк
Полезный сервис. Управление подписками в банках до этого никак не реализовано. Поюс, если сделают СБП по nfc, это будет очень удобно.
Интересно, что сервис вышел отдельно от супераппа. Это, видимо, потому, что предназначен не только для клиентов банка. Классная идея, посмотрим на реализацию.
Мастерство написания новостей. Самого главного я и не понял. В App Store можно будет оплатить покупку?
Вот неплохая история с эти платежами, объединением сервисов и так далее, но всенда меня напрягают такие нюансы как: "без ваода данных".
Тут скорее всего имеется ввиду без ввода реквизитов платежа. Но написано криво, да.
Эффект Олежи
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