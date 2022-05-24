Минфин США отказался продлить лицензию для обслуживания внешнего долга России Статьи редакции
Это решение может приблизить Россию к возможному дефолту, считает Bloomberg.
- Действие лицензии истекает 25 мая в 7:01 мск, говорится на сайте управления министерства по контролю над иностранными активами (OFAC). Она разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг.
- Решение OFAC приблизит Россию к возможному дефолту по внешнему долгу, отметил Bloomberg. Без лицензии Минфин России не сможет проводить выплаты по российским бондам американским банкам и гражданам. Они должны будут запрашивать индивидуальные разрешения для получения выплат процентов или основного долга, пишет РБК.
- Ближайший обязательный платеж в долларах ждет Россию 27 мая — выплаты на $71,25 млн и €25 млн. При этом Минфин уже перечислил необходимые средства в Национальный расчетный депозитарий. В сумме России в 2022 году предстоит выплатить около $1 млрд в виде купонных платежей.
- В апреле у России уже возникали проблемы с обслуживанием долга: Минфин был готов расплатиться в рублях по нескольким выпускам еврооблигаций, но в итоге провёл платеж в валюте. Для этого он использовал внутренние долларовые резервы, писал Bloomberg.
- Близость дефолта возникла из-за санкций против ЦБ: регулятор не может воспользоваться своими золотовалютными резервами, а значит и платить в валюте. Заморожены примерно $300 млрд при общем объёме активов на $640 млрд.
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Знающие, разъясните: нахрена это США? Их же граждане бабки не получат, а технический дефолт хуже России уже не сделает. В чём смысл?
Есть мнение, не наш дед поехал кукухой
Их граждане охеревают от цен на топливо и электроэнергию. Мы охереваем от другого. По факту выгребать будут обычные люди, пока эти свои игрульки играют(
Все действия запада направлены на создание искусственного мирового кризиса, после которого будет установлен новый порядок, т.е. рабство. Поэтому никому и не надо, чтобы их граждане получали бабки. Нужен голод, высокие цены, мизерные зарплаты, дефицит ряда товаров. И на сладенькое вирус. Поэтому скоро еще и с оспой познакомимся. Летом 2023 года все страны будут в локдауне от оспы. Предвижу непонятки, поэтому сами читайте: https://www.nti.org/wp-content/uploads/2021/11/NTI_Paper_BIO-TTX_Final.pdf , кому нужны точные даты - самые последние страницы.
Нужна какая-то перемога на фоне негатива. 80% электората все равно не вдуплят, что она искусственная.
Вопрос кто основной держатель облигаций. Сегодня читал статью что основной держатель европейские инвесторы около 75%+. Если это так то это просто шантаж держателей облигаций. Дефолт россии уже как заразить чумой мертвого. Да и спорный вопрос дефолт ли. россии мешают произвести платеж по своим обязательствам, и она не отказывается платить.
В том что зарубежные активы можно будет изъять плюс нанесёт непоправимый ущерб репутации. В будущем, когда пу не станет, нам на внешних рынках очень сложно будет получить займ.
Есть ещё причины, но обывателю сложно будет объяснить в трёх словах
Вполне сделает. Любая гос.собственность теперь объект для возврата долгов.
Видимо для того, чтобы сжечь миллиард.
Получат, зря что ли активы замораживали.
По факту, имеем попытку дополнительно усилить давление на РФ. Ранее игры на тему "дадим или не дадим все-таки РФ платить по долгам" закончились тем, что решили:
- Ладно, черт с вами. Платите. Но из новых поступлений.В марте Минфин США выпустил лицензию, которая до конца мая разрешает инвесторам получать долговые платежи по суверенным еврооблигациям России. После 25 мая американским резидентам, по всей видимости, нужно будет получать индивидуальные разрешения для получения выплат процентов или основного долга по российским суверенным евробондам.
Но есть нюанс. Если технический дефолт превращается в дефолт реальный, это дает право всем инвесторам, обладающим всеми российскими долгами, независимо от сроков их погашения, потребовать их немедленного погашения. Так называемый кросс-дефолт. Неприятная такая штука. Совсем не веселая.
И не то, чтобы у РФ слишком много внешних долгов. На самом деле, по масштабам страны – сущие копейки, несколько десятков миллиардов долларов. Однако вопрос-то не в их объёмах, но в технической возможности их заплатить.
Что далее?
▪️ Суды.
▪️ Аресты имущества страны за границей – в счет погашения долгов.
▪️ Прочие «невинные гадости». Например, тут же встанет вопрос – а как считать стоимость отжимаемой по судам собственности? По справедливости? По-братски? С учетом «назначенных» судами штрафов и т д.? Одним словом, «приколов» обнаружится много.Следующие долговые выплаты Москвы должны состояться 27 мая по иностранным облигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 гг. Как мы писали ранее, по одному из платежей возможны выплаты в рублях, а по другому – в евро, фунтах или швейцарских франках и не только на счета в американских банках. То есть в принципе как-то выкрутиться можно. Однако есть еще один «презабавный» нюанс.
Поскольку отмена генеральной лицензии де-факто запретит не только перечисление денег, но и получение денег американским инвесторам, то даже вне долларовой системы провести платеж будет непросто.
Если Россия все же найдет путь, то следующий суверенный перевод, предусматривающий оплату в долларах, состоится 24 июня, когда наступит срок выплаты процентов по суверенной ноте 2028 г.
В целом, до конца июня Россия должна выплатить кредиторам более $490 млн по облигациям в иностранной валюте. И основная проблема в том, что иных вариантов оплаты долга, кроме как в долларах США – не предусмотрено.
В случае тех дефолта - можно предъявить весь долг к оплате. Поэтому наверное.
Ну на ближнем востоке раньше любили флаг США сжигать. Америки было все равно. Так же и тут. России от этого не холодно и не жарко.
Ну а так СМИ на западе будет чем занять своих граждан от внутренних проблем. В одной стране вообще праздник будет. Но это их дело.
Я не шарю, поэтому может тупой вопрос. Вот случился если этот дефолт по внешнему долгу, что тогда? Какие дополнительные проблемы это создаст?
Для нас по факту ничего не даст. Да и деньги у нас есть.
Просто их не берут и кричат что мы не можем оплатить долг.
Нихуя не поменяется, потому что все видят что дефолтом это называть дебилизм
Никто не будет больше в долг давать
Мне рассказали, что после дефолта долги требуют вернуть уже все заемщики и единовременно. А раз не выходит, то все зарубежные активы государства могут конфисковать.
Я думаю это делают для обоснования конфискации имущества и прочего) Ну типо вы нам не смогли отдать долг, мы возьмем вашими резервами, нефтяными вышками и так далее
Теперь понятно, почему курс рубля сейчас такой)
Это для минфина думаю копейки. Речь не про 99 млрд идет как бы.
Есть такая басня про мальчика, который кричал "Волк!".
Я знаю про зайца:
В лесу бардак и дефолт случился. Короче, никто льву налогов не платит,
все по кустам затаились, деньги позарывали, а льву есть что-то надо,
а охотиться уже влом. Подумал лев и решил себе налоговую полицию завести.
Собрал всех зверей, объявил монаршью волю. Никто не хочет, все льва
боятся, тут вызвался заяц на сию должность. Ну, выдали зайцу фуражку
с кокардой, китель с погонами, ксиву и пистолет.
Идет заяц по лесу, справляет службу. Видит, медведь в малиннике пасется.
Заяц ему:
- Косолапый, ты чо налоги не платишь?
- Заяц, какие налоги, с чего, видишь, траву ем, отощал совсем :(...
- Медведь, хватит мне тут, вон в какой шубе рассекаешь! Гони бабки!
- Заяц, ты чего, я родился такой, в шубе сразу....
- Во-во, когда родился, какого роста был, а? А сейчас?! А шерсть
длинней стала!! Деньги давай!!!
Хвать медведя и каталажку его. Сидит бедный, горюет, думает, всю шкуру
сдерут или только 30% с пенями и штрафами.
Тут открывается дверь, впихивается пинком крокодил туда же.
Медведь:
- Зеленый, ты же лысый совсем, тебя-то за что?
Крокодил:
- Да вот, за плащ кожаный....
Сидят, горюют дальше, тут опять дверь открывается, и впихивается гусь.
Медведь с Крокодилом хором:
- Лапчатый, ты-то чем не угодил косому? У тебя ведь только перья,
так сейчас все паркерами да уотерманами пишут, какой с тебя прок?
Гусь:
- Вот-вот, а заяц еще спрашивает, на какие бабки каждый год на юга
летаю :(...
Это, как в анекдоте - Мы родились распался СССР, пошли в школу дефолт, поступили в университет начался кризис, нашли хорошую работу конец света....
А почему сердце не разрывается у НЕЗНАЙКИ? Носова в студию!
Финансовые аналитики купившие бакс по 160₽ уже дали свои прогнозы?
ОФЗ и прочие еврооблигации все равно наверняка покупали местные по разнарядке через какие-нибудь кипрские прокладки, чтобы Минфин мог красивый слайд в презу вставить. Правый карман потерял коннект с левым — вот и всего делов. Экономика с двухпроцентным мировым ВВП в случае любого потрясения оставляет на поверхности планеты такой же кратер, как пук суслика.
Из документа:
(i) State Corporation Bank for Development and Foreign Economic Affairs
Vnesheconombank;
(ii) Public Joint Stock Company Bank Financial Corporation Otkritie;
(iii) Sovcombank Open Joint Stock Company;
(iv) Public Joint Stock Company Sberbank of Russia;
(v) VTB Bank Public Joint Stock Company; or
(vi) Any entity in which one or more of the above entities
Так они под санкциями, что в этом нового?
ВЭБ, Открытие, Совкомбанк, Сбер, ВТБ - при чем тут госдолг РФ?
Это корпоративный долг, а не государственный, VC набросами занимается.
Америка хренью страдает. Начнут забирать имущество за долги - арестуем ВСЕ на нашей территории. Да и этим они покажут, что хваленая американская экономика НИЧЕГО не стоит и нефиг в нее владываться, пора спросить за их внешний госдолг. И тогда домино посыплется...
Чем посыпается? Пеплом посыпается?
(Автор отредактировал комментарий, в котором у него домино посыпается чем-то.)
откуда вы такие беретесь то? ))))
Насчет того, что все деньги якобы должники тут заберут. Как бы не так. Правительства некоторых стран уже поделили все по своим карманам, чужим как бы не место у этого пирога.
Дилетантский вопрос задам. Доллар заниженный, это для того, чтобы его как можно дешевле купить на местном рынке для оплаты валютного долга?
бабла в долларах у них 120млрд. для оплаты долгов не надо покупать кеш на бирже
Когда там уже дефолт?
Давно пора, пусть валютой своей из общака платят теперь а не влажные мечты об оплате деревянными да ещё и по нарисованному курсу. Как экспортеров и держателей вкладов в валюте обдирать дак ок, как платить баксами из общака - так сразу кукареку, нагнали новорегов пригоженских в этот тред. Да хуй с ним, Байден все равно vc не читает, но не сомневаюсь что бабло хуйлишное получит. Респект деду (здорового человека), крутанет на кукане черта