Финансы
Ануш Алексанян

Clearstream заблокировал корреспондентский счёт «Росбанка» Статьи редакции

Из-за санкций против его владельца Владимира Потанина.

  • Международный депозитарий Clearstream заблокировал корреспондентский счёт «Росбанка» после попадания его основного акционера Владимира Потанина под санкции Великобритании, следует из сообщения депозитария.

  • После блокировки корсчёта «Росбанк» больше не сможет получать доходы по ценным бумагам, выпущенным за пределами России.

  • 30 июня Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выдало генеральную лицензию, согласно которой контрагенты «Росбанка» или подконтрольных ему структур должны свернуть все операции с ними в течение 30 дней.

  • 29 июня Великобритания ввела санкции против группы российских бизнесменов, включая владельца холдинга «Интеррос» Владимира Потанина. Его компания купила «Росбанк» у французской Societe General в мае 2022 года. Бизнесмен также стал покупателем доли Олега Тинькова в «Тинькофф».

#росбанк #новость

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7 комментариев
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 Лысый криптоинвестор

В Тинькофф сейчас напряглись

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badResistor

да епрст... они уже 10 дней свифт провести не могут... вот жеж

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Vladislav S

В качестве жеста доброй воли Потанин теперь заберет вашего первенца, чтобы отбить убытки.

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Антон Толстой

Тиньков благодарен своим клиентам и в срочном порядке вводит Комиссию за перевод денег в другой 500 у.е.

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Вадим Д.

Полетело Потанину. Тинькофф на очереди?
Следовало ожидать после персональных-то санкций.

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Александр Соколов

Что это значит? Разъясните

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Илья Ив

«Росбанк» больше не сможет получать доходы по ценным бумагам, выпущенным за пределами России.

Т.е. банк вкладывает свои деньги в иностранные бумаги (т.е. имеет инвест-платформу). Сейчас доход с этих вложений банк получать не будет-следовательно, частные инвесторы (если такие есть у Росбанка, которые доверили свои деньги для закупа иностр. бумаг) останутся у корыта. Своё не получить и не вывести
Вроде так

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