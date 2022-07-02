Clearstream заблокировал корреспондентский счёт «Росбанка» Статьи редакции
Из-за санкций против его владельца Владимира Потанина.
Международный депозитарий Clearstream заблокировал корреспондентский счёт «Росбанка» после попадания его основного акционера Владимира Потанина под санкции Великобритании, следует из сообщения депозитария.
После блокировки корсчёта «Росбанк» больше не сможет получать доходы по ценным бумагам, выпущенным за пределами России.
- 30 июня Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выдало генеральную лицензию, согласно которой контрагенты «Росбанка» или подконтрольных ему структур должны свернуть все операции с ними в течение 30 дней.
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В Тинькофф сейчас напряглись
да епрст... они уже 10 дней свифт провести не могут... вот жеж
В качестве жеста доброй воли Потанин теперь заберет вашего первенца, чтобы отбить убытки.
Тиньков благодарен своим клиентам и в срочном порядке вводит Комиссию за перевод денег в другой 500 у.е.
Полетело Потанину. Тинькофф на очереди?
Следовало ожидать после персональных-то санкций.
Что это значит? Разъясните
«Росбанк» больше не сможет получать доходы по ценным бумагам, выпущенным за пределами России.
Т.е. банк вкладывает свои деньги в иностранные бумаги (т.е. имеет инвест-платформу). Сейчас доход с этих вложений банк получать не будет-следовательно, частные инвесторы (если такие есть у Росбанка, которые доверили свои деньги для закупа иностр. бумаг) останутся у корыта. Своё не получить и не вывести
Вроде так