29 июня Великобритания ввела санкции против группы российских бизнесменов, включая владельца холдинга «Интеррос» Владимира Потанина. Его компания купила «Росбанк» у французской Societe General в мае 2022 года. Бизнесмен также стал покупателем доли Олега Тинькова в «Тинькофф».