Финансы
Артур Томилко

«Тинькофф» увеличил порог для комиссии за обслуживание счетов в долларах и евро — до 100 тысяч Статьи редакции

Размер комиссии остается прежним — 0,25% в месяц.

  • «Тинькофф» увеличил порог взимания комиссии за хранение валюты на карточных и брокерских счетах, а также ИИС до 100 тысяч долларов или евро, сообщили в банке. До этого плата взималась при превышении порога в $10 тысяч и €20 тысяч.

  • Сам размер комиссии остается прежним — 0,25% в месяц. Она списывается ежедневно при превышении порога.

  • «Тинькофф» ввёл комиссию за обслуживание валютных счетов (банковских и инвестиционных) в конце июня 2022 года вслед за другими российскими банками. Тогда комиссия была введена сразу для счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках.

  • С ноября банк увеличил порог бесплатного хранения евро вдвое — с €10 тысяч до €20 тысяч.

#новость #тинькофф

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21 комментарий
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 Вадим Д.

Поздно, Тинькофф, поздно. Валюты на счетах доверчивых россиян всё меньше.
Да и россиян доверчивых с каждым днём всё меньше. А доверчивых россиян с $100 000, пожалуй, даже в кино не найти.

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Владислав Куликов

Да и не Тинькофф ты теперь

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Вадим Д.

Но пока ещё банк, хотя и не один такой (-:

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Стерлядка Вяленая

Пока неизвестно, что хуже. Тинек тем еще говном был

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Стерлядка Вяленая
Да и россиян доверчивых с каждым днём всё меньше.

Да я тя умоляю))) ты посмотри какая до сих пор очередь стоит на акции и вклады)) люди ща бегом побегут валюту складывать в банк, у кого она осталась, разумеется) Они ничему не учатся и не хотят. Я когда спрашиваю - вот че ты лезешь с этими вкладами? Отберут у тя баксы!!! Мне дают гениальный ответ: "а где тогда хранить? Под матрасом украдут\обесценятся!!!!".

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Вадим Д.

Не-не. Ну, всяких россиян много, конечно, но "инвесторов" поубавилось за этот год.

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Стерлядка Вяленая

просто денег у них поубавилось))

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flash

А помните комиссию в 200 долларов) которую брали даже если меньше отправляли 200 ////

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Roman

Ну её то надеюсь оставили?

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Вадим Д.

Там чуть ли не дважды брали.

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Стерлядка Вяленая

Причем это при тиньке было, который уже сам запутался: то он всем там заправлял, ибо остальные дебилы тупые. То он ничего не делал, ведь у него автономная умная команда)))

А то начинают ща выгораживать словечками типа: "при тиньке такого не было". Хотя главное говно было при нем как раз.

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Ха Ха

Оттепель

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Илья Вадровник

Кто ж теперь то из дружественных стран СНГ с свободным Visa и MasterCard вернёт деньги?

Извините, будем хранить в более надёжных местах...

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Nomad

Нужно быть очень доверчивым, чтоб хранить в Тинькофф больше $100 тыс.
Он нужен только для переводов.

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Дмитрий Зима

а разве переводы у тинька работают?

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Бублик

В снг свифты работают

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Oleg Shirochenkov

Не во все страны, не во все банки.

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Nomad

Рубли еще у них хорошо в Казахстан уходят, без комиссии.

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Андрей петров

грабли имеют свойство одно и не каждый способен входить в ту же мутную воду, одновременно наступая на грабли там и выходить сухим из этой воды и без новой шишки.
Так что увольте от столь привлекательного предложения.

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Михаил

Видимо после отчета , поняли, что на комиссиях за превышения порога так как хотелось бы уже не получается заработать, поэтому решили поднять порог что бы люди занесли свои доллары и тинькофф начал зарабатывать на комиссия за прокрутку этих денег через брокерские счета за которые они не несут никакой отвественности

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Валерий Иванов

Идите в баню, дорогой банк, когда отдадите старую Валюту? теперь все хранить буду ТОЛЬКО ПОД ПОДУШКОЙ, там лимитов нет.

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