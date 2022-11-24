«Тинькофф» увеличил порог для комиссии за обслуживание счетов в долларах и евро — до 100 тысяч Статьи редакции
Размер комиссии остается прежним — 0,25% в месяц.
«Тинькофф» увеличил порог взимания комиссии за хранение валюты на карточных и брокерских счетах, а также ИИС до 100 тысяч долларов или евро, сообщили в банке. До этого плата взималась при превышении порога в $10 тысяч и €20 тысяч.
- Сам размер комиссии остается прежним — 0,25% в месяц. Она списывается ежедневно при превышении порога.
«Тинькофф» ввёл комиссию за обслуживание валютных счетов (банковских и инвестиционных) в конце июня 2022 года вслед за другими российскими банками. Тогда комиссия была введена сразу для счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках.
- С ноября банк увеличил порог бесплатного хранения евро вдвое — с €10 тысяч до €20 тысяч.
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Поздно, Тинькофф, поздно. Валюты на счетах доверчивых россиян всё меньше.
Да и россиян доверчивых с каждым днём всё меньше. А доверчивых россиян с $100 000, пожалуй, даже в кино не найти.
Да и не Тинькофф ты теперь
Но пока ещё банк, хотя и не один такой (-:
Пока неизвестно, что хуже. Тинек тем еще говном был
Да я тя умоляю))) ты посмотри какая до сих пор очередь стоит на акции и вклады)) люди ща бегом побегут валюту складывать в банк, у кого она осталась, разумеется) Они ничему не учатся и не хотят. Я когда спрашиваю - вот че ты лезешь с этими вкладами? Отберут у тя баксы!!! Мне дают гениальный ответ: "а где тогда хранить? Под матрасом украдут\обесценятся!!!!".
Не-не. Ну, всяких россиян много, конечно, но "инвесторов" поубавилось за этот год.
просто денег у них поубавилось))
А помните комиссию в 200 долларов) которую брали даже если меньше отправляли 200 ////
Ну её то надеюсь оставили?
Там чуть ли не дважды брали.
Причем это при тиньке было, который уже сам запутался: то он всем там заправлял, ибо остальные дебилы тупые. То он ничего не делал, ведь у него автономная умная команда)))
А то начинают ща выгораживать словечками типа: "при тиньке такого не было". Хотя главное говно было при нем как раз.
Оттепель
Кто ж теперь то из дружественных стран СНГ с свободным Visa и MasterCard вернёт деньги?
Извините, будем хранить в более надёжных местах...
Нужно быть очень доверчивым, чтоб хранить в Тинькофф больше $100 тыс.
Он нужен только для переводов.
а разве переводы у тинька работают?
В снг свифты работают
Не во все страны, не во все банки.
Рубли еще у них хорошо в Казахстан уходят, без комиссии.
грабли имеют свойство одно и не каждый способен входить в ту же мутную воду, одновременно наступая на грабли там и выходить сухим из этой воды и без новой шишки.
Так что увольте от столь привлекательного предложения.
Видимо после отчета , поняли, что на комиссиях за превышения порога так как хотелось бы уже не получается заработать, поэтому решили поднять порог что бы люди занесли свои доллары и тинькофф начал зарабатывать на комиссия за прокрутку этих денег через брокерские счета за которые они не несут никакой отвественности
Идите в баню, дорогой банк, когда отдадите старую Валюту? теперь все хранить буду ТОЛЬКО ПОД ПОДУШКОЙ, там лимитов нет.