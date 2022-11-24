«Тинькофф» увеличил порог взимания комиссии за хранение валюты на карточных и брокерских счетах, а также ИИС до 100 тысяч долларов или евро, сообщили в банке. До этого плата взималась при превышении порога в $10 тысяч и €20 тысяч.