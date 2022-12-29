День 309: законопроект о принудительном лицензировании иностранного ПО, отечественный аналог Microsoft Outlook Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 29 декабря: доллар — 71,32 рубля, евро — 75,66 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 74,59 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,89 рубля, евро — по 82,38 рубля.
Кто и как адаптируется
Минцифры совместно с участниками ИТ-рынка готовит законопроект о принудительном лицензировании зарубежного ПО, разработчики которого прекратили работу в России. По данным «Ъ», министерство предложило механизм, по которому российские компании смогут переводить оплату за использование ПО на спецсчета до востребования правообладателя.
Правительство России продлило действие сертификатов лётной годности для гражданских самолётов зарубежного производства до конца 2023 года.
Разработчик продуктов «МойОфис» к концу 2023 года должен создать корпоративную почтовую систему на платформе «Почта 2.0». Она станет заменой зарубежных решений вроде Microsoft Outlook, следует из дорожной карты «Новое общесистемное программное обеспечение» до 2030 года, с которой ознакомились «Ведомости».
Простаивающий завод Hyundai в Санкт-Петербурге начал штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris, узнали «Ведомости». Но кузова эти не предназначены для России — их компания направляет на свой завод в Казахстане для сборки машин там.
Контекст
ЦБ опубликовал доклад, где представил главные направления регулирования и надзора банковского сектора в период перестройки российской экономики. Реформирование может коснуться обязательных нормативов, валютной части баланса, а также системы страхования вкладов.
По прогнозам «Тинькофф Кассы», в день пикового спроса перед Новым годом — 30 декабря — траты россиян могут снизиться на 24% и опуститься до минимальных значений за последние пять лет.
В чём сложности с разблокировкой активов россиян в Euroclear — разбирается Forbes.
Новости предыдущего дня, 28 декабря — здесь.
Сегодня же Международный день виолончели, а не вот это всё про 309-й. С праздником!
Жизнь вынуждает, Минцифры принуждает.
А как же замещение, свои ОСи, железо и 40G к 2025-му?
Денег не хватило! Мало выделили только на Новогодние праздники и хватило да и то впритык! Вот в следующем году в несколько раз больше выделят и тогда...
Это как в той истории, что рыбу из скандинавии отправляют паромом в Китай или куда-то в Азию, чтоб ее там расфасовали/законсервировали/сделали филе итд и возвращают обратно паромом в Скандинавию?
Правда там это дешевле выходит по итогу, а тут скорее наоборот)))
они оборот сказали поднимут. При тех же затратах, значит, сами креветки станут худее(
«Почта 2.0», а 1.0 где?
mail.ru
Совет дня
Можно подумать, был выбор.
Но летать я всё равно не буду...
В то время, когда людей закрывают за кэшбек, такая куйня нормальна? все типа должны работать или создавать видимость? Скоро как в рязанской мясной эпопее, коров приписками в вагонах начнут возить.
Здесь завод скорее хочет получить хоть какой-то кэш-флоу. Год держать сотрудников, зарабатывая чуть меньше, чем ничего - крутятся как могут.
"ЦБ опубликовал доклад, где представил главные направления регулирования и надзора банковского сектора в период перестройки российской экономики. Реформирование может коснуться обязательных нормативов, валютной части баланса, а также системы страхования вкладов."
У-у-у увидели что население оказывается вклады имеет...
а там тоже будет интегрирован календарь для созвонов, яммер, и заодно еще Microsoft teams? сколько миллиардов это тогда будет стоить?) а если нет, то нах надо?
Ну, Мой Офис вполне себе годным получился, посмотрим на почту.
Хошь 10 комментов напишу тебе под минусы мнения, которое не обязано разделять твою точку зрения?)))
Не обессудь, взаимно.
Ты чего опять истеришь? Месячные? Или тебя угнетает, что кому-то могут не нравиться твои идиотские комментарии?
Максут, прекрати. Тссс, просто помолчи.
Зачем нам нужно это все из-за одного деда, который завтра откинет копыта? Нет иного особого пути развиваться, отгородившись от мирового рынка, должна быть конкуренция, как фактор снижения цены и увеличения качества. А у вас что? Вы на свой ВАЗ гляньте, который вы пытаетесь "развивать" тем же способом... Бред
О! Друзья! Тут у нас какое-то отдуванчик качает наши комментарии! Видимо так хочет что-бы мы все тоже его комменты скачали на память!
нахер он нужен. Это ж надо в своём возрасте так захлёбываться говном в режиме "а баба яга против". Мы чужие люди, но ему непременно надо выразить группе своё "единственно верное веское мнение" как людям жить, что считать))) в жопу в детстве как в паруса передули, что ли)))
"По прогнозам «Тинькофф Кассы», в день пикового спроса перед Новым годом — 30 декабря — траты россиян могут снизиться на 24% и опуститься до минимальных значений за последние пять лет."
Чего это вдруг? Боты и телепузики же нам тут постоянно пишут что: Всё растёт и развивается? Не уж-то врут? Ай-яй-яй не хорошо...