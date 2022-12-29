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Финансы
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День 309: законопроект о принудительном лицензировании иностранного ПО, отечественный аналог Microsoft Outlook Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29 декабря: доллар — 71,32 рубля, евро — 75,66 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:56 мск: доллар — 71,89 рублей, евро — 76,19 рубля.

Курсы на Forex на 8:10 мск: доллар — 71,92 рублей, евро — 76,25 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 74,59 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,89 рубля, евро — по 82,38 рубля.

Кто и как адаптируется

Минцифры совместно с участниками ИТ-рынка готовит законопроект о принудительном лицензировании зарубежного ПО, разработчики которого прекратили работу в России. По данным «Ъ», министерство предложило механизм, по которому российские компании смогут переводить оплату за использование ПО на спецсчета до востребования правообладателя.

Правительство России продлило действие сертификатов лётной годности для гражданских самолётов зарубежного производства до конца 2023 года.

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Разработчик продуктов «МойОфис» к концу 2023 года должен создать корпоративную почтовую систему на платформе «Почта 2.0». Она станет заменой зарубежных решений вроде Microsoft Outlook, следует из дорожной карты «Новое общесистемное программное обеспечение» до 2030 года, с которой ознакомились «Ведомости».

Простаивающий завод Hyundai в Санкт-Петербурге начал штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris, узнали «Ведомости». Но кузова эти не предназначены для России — их компания направляет на свой завод в Казахстане для сборки машин там.

Контекст

ЦБ опубликовал доклад, где представил главные направления регулирования и надзора банковского сектора в период перестройки российской экономики. Реформирование может коснуться обязательных нормативов, валютной части баланса, а также системы страхования вкладов.

По прогнозам «Тинькофф Кассы», в день пикового спроса перед Новым годом — 30 декабря — траты россиян могут снизиться на 24% и опуститься до минимальных значений за последние пять лет.

В чём сложности с разблокировкой активов россиян в Euroclear — разбирается Forbes.

Новости предыдущего дня, 28 декабря — здесь.

#новость #днрилнр

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((d, w) => { const makeSnow = (container) => { const svg = Snap(container.querySelector('svg')); const snowHolder = Snap.select('.nyg-snow > svg > g').group(); const snowflakes = []; const settings = { snowCount: 0 }; let snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); let requestId; TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); var fps = 1; var now; var then = Date.now(); var interval = 1000/fps; var delta; const tick = () => { now = Date.now(); delta = now - then; if (delta > interval) { if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } then = now - (delta % interval); } requestId = requestAnimationFrame(tick); } const makeSnowflake = () => { var scale = 0.5 + Math.random() * 0.5; var x = 20 + Math.random() * (container.offsetWidth - 40); var endX; var y = -10; var endY; const snowflake = snowHolder.circle(0, 0, 5).attr({ fill: '#D0E5FF' }); endY = container.offsetHeight + 10; snowflakes.push(snowflake); TweenMax.fromTo( snowflake.node, (container.offsetHeight / 30) + Math.random() * 5, { x: x, y: y }, { y: endY, onComplete: onSnowEnd, onCompleteParams: [snowflake], ease: Power0.easeIn } ); TweenMax.fromTo( snowflake.node, 1, { scale: 0 }, { scale: scale, ease: Power1.easeInOut } ); TweenMax.to( snowflake.node, 3, { x: x + (Math.random() * 90 - 45), repeat: -1, yoyo: true, ease: Power1.easeInOut, }, ); } const onSnowEnd = (snowflake) => { snowflake.remove(); snowflake = null; for (var i in snowflakes) { if (!snowflakes[i].paper) snowflakes.splice(i, 1); } if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } } const setSize = () => { svg.attr({ width: container.offsetWidth, height: container.offsetHeight, }); snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); console.log('snowCount', snowCount); } setSize(); requestId = requestAnimationFrame(tick); w.addEventListener('resize', setSize); const destroy = () => { cancelAnimationFrame(requestId); snowflakes.forEach((snowflake) => { snowflake.remove(); }); TweenMax.killAll(); w.removeEventListener('resize', setSize); } return { destroy }; } const loadScript = (url, container) => { return new Promise((resolve, reject) => { const script = d.createElement('script'); script.src = url; script.async = false; script.onload = () => resolve(url); script.onerror = () => reject(url); container.appendChild(script); }); } const onLoad = () => { const comments = d.querySelector('.comments'); if (!comments) { return; } const container = comments.parentElement; container.style.position = 'relative'; const nyg = d.createElement('a'); nyg.href = 'https://vc.ru/special/nytoys'; nyg.target = '_blank'; nyg.classList.add('nyg-snow'); nyg.innerHTML = ``; container.appendChild(nyg); let snow; Promise.all([ loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.19.0/TweenMax.min.js', nyg), loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/snap.svg/0.4.1/snap.svg-min.js', nyg), ]) .then(() => { snow = makeSnow(nyg); }).catch((script) => { console.log(script + ' failed to load'); }) nyg.addEventListener('click', () => { if (snow) { snow.destroy(); nyg.remove(); } }); if (w.Air) { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { if (snow) { snow.destroy(); } }); } } onLoad(); })(document, window);
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24 комментария
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 Вадим Д.

Сегодня же Международный день виолончели, а не вот это всё про 309-й. С праздником!

Жизнь вынуждает, Минцифры принуждает.
А как же замещение, свои ОСи, железо и 40G к 2025-му?

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Национальный танк88

Денег не хватило! Мало выделили только на Новогодние праздники и хватило да и то впритык! Вот в следующем году в несколько раз больше выделят и тогда...

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Zeybek Zeybek
Простаивающий завод Hyundai в Санкт-Петербурге начал штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris, узнали «Ведомости». Но кузова эти не предназначены для России — их компания направляет на свой завод в Казахстане для сборки машин там.

Это как в той истории, что рыбу из скандинавии отправляют паромом в Китай или куда-то в Азию, чтоб ее там расфасовали/законсервировали/сделали филе итд и возвращают обратно паромом в Скандинавию?
Правда там это дешевле выходит по итогу, а тут скорее наоборот)))

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Слегка Придурковатый
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Областной Даниль

они оборот сказали поднимут. При тех же затратах, значит, сами креветки станут худее(

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Айрат Галиуллин

«Почта 2.0», а 1.0 где?

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fffggg gggfff

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Zeybek Zeybek

Совет дня

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Вадим Д.
продлило действие сертификатов лётной годности

Можно подумать, был выбор.

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Национальный танк88

Но летать я всё равно не буду...

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Областной Даниль
Простаивающий завод Hyundai в Санкт-Петербурге начал штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris, узнали «Ведомости». Но кузова эти не предназначены для России — их компания направляет на свой завод в Казахстане для сборки машин там

В то время, когда людей закрывают за кэшбек, такая куйня нормальна? все типа должны работать или создавать видимость? Скоро как в рязанской мясной эпопее, коров приписками в вагонах начнут возить.

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John Yossarian

Здесь завод скорее хочет получить хоть какой-то кэш-флоу. Год держать сотрудников, зарабатывая чуть меньше, чем ничего - крутятся как могут.

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Порядочный корабль
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Национальный танк88

"ЦБ опубликовал доклад, где представил главные направления регулирования и надзора банковского сектора в период перестройки российской экономики. Реформирование может коснуться обязательных нормативов, валютной части баланса, а также системы страхования вкладов."
У-у-у увидели что население оказывается вклады имеет...

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Zeybek Zeybek
корпоративную почтовую систему на платформе «Почта 2.0». Она станет заменой зарубежных решений вроде Microsoft Outlook

а там тоже будет интегрирован календарь для созвонов, яммер, и заодно еще Microsoft teams? сколько миллиардов это тогда будет стоить?) а если нет, то нах надо?

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Одуванчик

Ну, Мой Офис вполне себе годным получился, посмотрим на почту.

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Областной Даниль

Хошь 10 комментов напишу тебе под минусы мнения, которое не обязано разделять твою точку зрения?)))
Не обессудь, взаимно.

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Одуванчик

Ты чего опять истеришь? Месячные? Или тебя угнетает, что кому-то могут не нравиться твои идиотские комментарии?

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Слегка Придурковатый

Максут, прекрати. Тссс, просто помолчи.

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Zeta Reticulum

Зачем нам нужно это все из-за одного деда, который завтра откинет копыта? Нет иного особого пути развиваться, отгородившись от мирового рынка, должна быть конкуренция, как фактор снижения цены и увеличения качества. А у вас что? Вы на свой ВАЗ гляньте, который вы пытаетесь "развивать" тем же способом... Бред

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Национальный танк88

О! Друзья! Тут у нас какое-то отдуванчик качает наши комментарии! Видимо так хочет что-бы мы все тоже его комменты скачали на память!

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Областной Даниль

нахер он нужен. Это ж надо в своём возрасте так захлёбываться говном в режиме "а баба яга против". Мы чужие люди, но ему непременно надо выразить группе своё "единственно верное веское мнение" как людям жить, что считать))) в жопу в детстве как в паруса передули, что ли)))

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Одуванчик
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Национальный танк88

"По прогнозам «Тинькофф Кассы», в день пикового спроса перед Новым годом — 30 декабря — траты россиян могут снизиться на 24% и опуститься до минимальных значений за последние пять лет."
Чего это вдруг? Боты и телепузики же нам тут постоянно пишут что: Всё растёт и развивается? Не уж-то врут? Ай-яй-яй не хорошо...

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