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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29 декабря: доллар — 71,32 рубля, евро — 75,66 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:56 мск: доллар — 71,89 рублей, евро — 76,19 рубля.

Курсы на Forex на 8:10 мск: доллар — 71,92 рублей, евро — 76,25 рублей.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 74,59 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,89 рубля, евро — по 82,38 рубля.

Кто и как адаптируется

Минцифры совместно с участниками ИТ-рынка готовит законопроект о принудительном лицензировании зарубежного ПО, разработчики которого прекратили работу в России. По данным «Ъ», министерство предложило механизм, по которому российские компании смогут переводить оплату за использование ПО на спецсчета до востребования правообладателя.

Правительство России продлило действие сертификатов лётной годности для гражданских самолётов зарубежного производства до конца 2023 года.

Разработчик продуктов «МойОфис» к концу 2023 года должен создать корпоративную почтовую систему на платформе «Почта 2.0». Она станет заменой зарубежных решений вроде Microsoft Outlook, следует из дорожной карты «Новое общесистемное программное обеспечение» до 2030 года, с которой ознакомились «Ведомости».

Простаивающий завод Hyundai в Санкт-Петербурге начал штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris, узнали «Ведомости». Но кузова эти не предназначены для России — их компания направляет на свой завод в Казахстане для сборки машин там.

Контекст

ЦБ опубликовал доклад, где представил главные направления регулирования и надзора банковского сектора в период перестройки российской экономики. Реформирование может коснуться обязательных нормативов, валютной части баланса, а также системы страхования вкладов.

По прогнозам «Тинькофф Кассы», в день пикового спроса перед Новым годом — 30 декабря — траты россиян могут снизиться на 24% и опуститься до минимальных значений за последние пять лет.

В чём сложности с разблокировкой активов россиян в Euroclear — разбирается Forbes.