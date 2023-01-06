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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ с 31 декабря: доллар — 70,33 рубля, евро — 75,65 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 74,99 рубля.

Курсы на Мосбирже на 10:24 мск: доллар — 72,06 рубля, евро — 76,1 рубля.

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Курсы на рынке Forex на 10:25 мск: доллар — 71,96 рубля, евро — 75,79 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,99 рубля, евро — по 82,92 рубля.

Контекст

В ноябре 2022 года импорт российских товаров в США сократился с $732,4 млн в октябре до $594,3 млн. Объём экспорта американской продукции в Россию упал за тот же период с $80,1 млн до $62,6 млн соответственно.

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