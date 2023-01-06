День 317: по итогам 2022-го наличные в обороте могут превысить 16 трлн рублей, в Казахстане снимают вывески McDonald's Статьи редакции
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Курсы ЦБ с 31 декабря: доллар — 70,33 рубля, евро — 75,65 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 74,99 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,99 рубля, евро — по 82,92 рубля.
Контекст
В ноябре 2022 года импорт российских товаров в США сократился с $732,4 млн в октябре до $594,3 млн. Объём экспорта американской продукции в Россию упал за тот же период с $80,1 млн до $62,6 млн соответственно.
За 11 месяцев 2022-го объём наличных денег в обороте вырос на 1,49 трлн, или 11%, и по итогам всего года может превысить 16 трлн рублей. Правда, аналитики сомневаются, что показатель будет устойчиво расти в будущем. К тому же прирост так и не побил «пандемийный» рекорд: в 2020 году объём увеличился сразу на 2,5 трлн рублей, или 26%, — впервые за десять лет до этого.
В 2023 году участники российского фондового рынка рассчитывают, что индекс Мосбиржи сможет вырасти на 20-40%, если «геополитический фон» будет нейтральным, узнал «Ъ». Среди основных рисков инвесторы называют эскалацию конфликта и новые санкции. Чего ещё они ждут от торгов в новом году — в материале.
Генсек Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно предупредил, что японское правительство планирует «решительно продвигать санкции против России». Каких отраслей или кого ограничения могут коснуться в первую очередь, он пока не уточнил.
РБК узнало, чем жил рынок труда в России в 2022 году. Соискатели отдавали предпочтение компаниям, которые позволяют работать удалённо и помогают с отсрочкой, и не спешили менять работу из-за нестабильности. Работодатели приостанавливали наём и сокращали штат — особенно крупный бизнес. Повлияли также и общемировые тренды: например, «тихое увольнение».
В Казахстане начали демонтировать логотипы McDonald's в заведениях сети. Сотрудник одного из заведений рассказал «РИА Новости», что вернуться к работе рестораны «могут уже в январе, но, возможно, в режиме no name» — как в Беларуси.
Новости предыдущего дня, 5 января — здесь.
Казахом ни за что прилетело, конечно
Кто им мешал наладить собственное мясное производство для мака? Шесть лет закупались в России, да и весь "год сво" ушами хлопали
Хозяин в тюрьме сидит, как они наладят?
откроют свою "Вкусно и То...каев" с БешбарМак'ом
а встречать будут "Здарова за....ал"
Вообще было бы очень позитивное изменение, если бы Бик Мак действительно заменили бешмармаком.
Нет сегодня праздников, разве что День марунов на Ямайке кому сгодится.
Товарооборот РФ-США неуклонно падает. А чего бы ему расти?
Налички на руках немало, но 2020-й пока не переплюнули.
Участники фондового рынка рассчитывают на "нейтральный политический фон", как мантра какая-то.
Япония будет дожимать и прокручивать санкции против РФ.
"Тихое увольнение" — новое слово в кадровом деле страны.
Не McDonald's, а знаменитые No name будут работать в Казахстане.
Хорошего дня и веселья всем 🤘🏻