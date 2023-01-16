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Финансы
Полина Лааксо

День 327: магазины игрушек Hamleys переименуют в «Винни», спрос на газировку без сахара упал после ухода Coca-Cola Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: РБК

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16 января: доллар — 67,57 рубля, евро — 73,11 рубля.

Курсы на Мосбирже на 7:46 мск: доллар — 68,78 рубля, евро — 74,55 рубля.

Курсы на рынке Forex на 7:47 мск: доллар — 69,12 рубля, евро — 74,87 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 71,92 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 74,32 рубля, евро — по 80,59 рубля.

С 1 января 2023 года Национальная система платёжных карт снизила комиссию, которую банк-эквайер платит банку эмитенту при расчёте картами «Мир», по нескольким тарифам сразу. По некоторым ставка находится на минимальном уровне в 0,5% — почти как при переводах через СБП.

Кто и как адаптируется к изменениям

Европейский банк реконструкции и развития, остановивший работу в России после 24 февраля 2022-го, думает продать 30% в кондитерском производителе «Хлебпром», который работает в России с 1982 года. Для сделки понадобится разрешение правительственной комиссии. Опрошенные «Ъ» считают, что она вряд ли негативно скажется на предприятии: оно стабильно развивалось и вышло на новые рынки — например, стало выпускать пончики.

Магазины игрушек Hamleys в России переименуют в «Винни». Часть магазинов в Москве уже открылась под новым названием — например, в ТЦ «Капитолий на Вернадского» и «Метрополис». Франчайзи бренда в стране также планирует продавать, помимо игрушек, одежду и обувь.

Какие есть проблемы и трудности

Приостановка производства Coca-Cola и Pepsi в России привела к сжиманию рынка газированных напитков без сахара. Доля продукции за 2022 год упала до 8,5% от всего рынка, а продажи снизились почти на 10%. Спрос на такие напитки стимулировал маркетинг упомянутых игроков.

Источник: «Ъ»
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Источник: «Ъ»

Ассоциация морских торговых портов попросила ФАС разрешить ей не раскрывать публично данные о тарифах и сборах и отменить регулирование закупок. Ассоциация объяснила, что «в условиях недружественных действий иностранных государств» планировать и осуществлять закупки стало сложно, а иногда и невозможно. По её словам, наибольшая часть производственного оборудования в морских портах ввозится из Европы, а из-за санкций с этим возникают проблемы.

Контекст

В 2022 году на «Авито» вырос спрос на аренду игровых приставок — на 43%. Само предложение тем временем увеличилось на 73%. У сервиса «Арентер», который сдаёт технику в прокат в том числе через МТС и «Связной», спрос вырос в четыре раза. Одна из причин — сокращение рынка новых устройств: после 24 февраля зарубежные производители приостановили поставки и отключили цифровые магазины.

Выручка от российских ИИ-решений для распознавания лиц выросла в 2022 году на 30-35%. Компании также нарастили экспорт продукции в Индию и Южную Америку, а также страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, рассказал «Ъ». По словам аналитиков, эти продажи растут быстрее, чем на рынке «общесистемного софта». Но в 2023 году более востребованными будут инструменты для кибербезопасности и облачные платформы.

К концу 2022 года количество предложений жилья на первичном рынке Московского региона составило на 37% больше, чем к концу 2021-го: на продажу было выставлено около 108,7 квартир и апартаментов. Аналитики «Циан» отмечают, что общий прирост за год составил почти 50%, так как в январе 2022 года речь шла о 75,5 лотах.

В 2022 году количество кибератак на государственный сектор России выросло вдвое-втрое по сравнению с 2021 годом. Основная часть DDoS- и веб-атаках была направлена на публичные ресурсы госорганов.

По данным биржи грузоперевозок Ati.su, в 2022 году общее число заявок на внутренние автоперевозки увеличилось на 7% — несмотря на спад весной. В ноябре прирост составил 28%, а в декабре — на 22%. Главным партнёром стал Китай, а Турция послужила главным транзитным хабом для европейских товаров, рассказали «Ъ» аналитики.

Новости предыдущего дня, 15 января — здесь.

#новость

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22 комментария
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 Алексей Никифоров

Спрос упал на газировку без сахара потому что ее нет)))

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Иван Серик

Ага 186 брендов колы - это значит мало!

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Алексей Никифоров

Без сахара только минералка

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Александр

Atu.su нет такого портала. ATI.su есть

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Полина Лааксо
Автор

спасибо, александр <3

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Stanislav

Так и не понял чем заменили Колу zero и diet?

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Vasili Kubarev

Рязанским сахаром.

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Bacceti Sphodromantis

Шутка бомба

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Вадим Д.

В Рязани нет своего сахара.

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Александр Рюмин

А Вам какая кока-кола больше нравится, казахская или турецкая?

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Bringer

Вода питьевая, бутилированая.

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Bacceti Sphodromantis

У меня с НГ еще стоят баночки… украинской. В магазине около дома продаются.

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Pavel Voronkov

Добрая :)

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Доктор Богомол Тобогган
Выручка от российских ИИ-решений для распознавания лиц выросла в 2022 году на 30-35%.

Вот и экспорт hi-tech продукции о котором так долго говорили подвезли

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Edward

Куча иностранных компаний ушла из России но вот "Филип Морис", "Бритиш Американ тобако" и "Джапан тобако" не собираюсь никуда уходить. Похоже санкции им травить россиян не мешают или это они спецоперацию поддерживают 😂

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Слегка Придурковатый

Я по этой теме писал пару статеек: https://vc.ru/u/1152586-slegka-pridurkovatyy/523702-druzhba-druzhboy-a-tabachok-vroz-2

Надо бы третью часть захуячить, как раз уже где-то 3 месяца прошло. Спасибки что напомнил.

Дружба дружбой, а табачок врозь - 2 — Слегка…
Прошлый пост про производителей табачной продукции был написан мной в конце июня. Тогда я давал…
vc.ru
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Вадим Д.

Кибератак вот всё больше, а говорят, у нас роста нет.

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Иван Серик
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Вадим Д.

ЕБРР реконструировал и развивал Хлебпром? День открытий.

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Серж

Ага,бесплатно по доброте душевной

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Александр Голубев

Доброе утро, Вьетнам!

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Вадим Д.

Рынок сжался без сахара.

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