День 327: магазины игрушек Hamleys переименуют в «Винни», спрос на газировку без сахара упал после ухода Coca-Cola Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 16 января: доллар — 67,57 рубля, евро — 73,11 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 71,92 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 74,32 рубля, евро — по 80,59 рубля.
С 1 января 2023 года Национальная система платёжных карт снизила комиссию, которую банк-эквайер платит банку эмитенту при расчёте картами «Мир», по нескольким тарифам сразу. По некоторым ставка находится на минимальном уровне в 0,5% — почти как при переводах через СБП.
Кто и как адаптируется к изменениям
Европейский банк реконструкции и развития, остановивший работу в России после 24 февраля 2022-го, думает продать 30% в кондитерском производителе «Хлебпром», который работает в России с 1982 года. Для сделки понадобится разрешение правительственной комиссии. Опрошенные «Ъ» считают, что она вряд ли негативно скажется на предприятии: оно стабильно развивалось и вышло на новые рынки — например, стало выпускать пончики.
Магазины игрушек Hamleys в России переименуют в «Винни». Часть магазинов в Москве уже открылась под новым названием — например, в ТЦ «Капитолий на Вернадского» и «Метрополис». Франчайзи бренда в стране также планирует продавать, помимо игрушек, одежду и обувь.
Какие есть проблемы и трудности
Приостановка производства Coca-Cola и Pepsi в России привела к сжиманию рынка газированных напитков без сахара. Доля продукции за 2022 год упала до 8,5% от всего рынка, а продажи снизились почти на 10%. Спрос на такие напитки стимулировал маркетинг упомянутых игроков.
Ассоциация морских торговых портов попросила ФАС разрешить ей не раскрывать публично данные о тарифах и сборах и отменить регулирование закупок. Ассоциация объяснила, что «в условиях недружественных действий иностранных государств» планировать и осуществлять закупки стало сложно, а иногда и невозможно. По её словам, наибольшая часть производственного оборудования в морских портах ввозится из Европы, а из-за санкций с этим возникают проблемы.
Контекст
В 2022 году на «Авито» вырос спрос на аренду игровых приставок — на 43%. Само предложение тем временем увеличилось на 73%. У сервиса «Арентер», который сдаёт технику в прокат в том числе через МТС и «Связной», спрос вырос в четыре раза. Одна из причин — сокращение рынка новых устройств: после 24 февраля зарубежные производители приостановили поставки и отключили цифровые магазины.
Выручка от российских ИИ-решений для распознавания лиц выросла в 2022 году на 30-35%. Компании также нарастили экспорт продукции в Индию и Южную Америку, а также страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, рассказал «Ъ». По словам аналитиков, эти продажи растут быстрее, чем на рынке «общесистемного софта». Но в 2023 году более востребованными будут инструменты для кибербезопасности и облачные платформы.
К концу 2022 года количество предложений жилья на первичном рынке Московского региона составило на 37% больше, чем к концу 2021-го: на продажу было выставлено около 108,7 квартир и апартаментов. Аналитики «Циан» отмечают, что общий прирост за год составил почти 50%, так как в январе 2022 года речь шла о 75,5 лотах.
В 2022 году количество кибератак на государственный сектор России выросло вдвое-втрое по сравнению с 2021 годом. Основная часть DDoS- и веб-атаках была направлена на публичные ресурсы госорганов.
По данным биржи грузоперевозок Ati.su, в 2022 году общее число заявок на внутренние автоперевозки увеличилось на 7% — несмотря на спад весной. В ноябре прирост составил 28%, а в декабре — на 22%. Главным партнёром стал Китай, а Турция послужила главным транзитным хабом для европейских товаров, рассказали «Ъ» аналитики.
Новости предыдущего дня, 15 января — здесь.
Спрос упал на газировку без сахара потому что ее нет)))
Ага 186 брендов колы - это значит мало!
Без сахара только минералка
Atu.su нет такого портала. ATI.su есть
спасибо, александр <3
Так и не понял чем заменили Колу zero и diet?
Рязанским сахаром.
Шутка бомба
В Рязани нет своего сахара.
А Вам какая кока-кола больше нравится, казахская или турецкая?
Вода питьевая, бутилированая.
У меня с НГ еще стоят баночки… украинской. В магазине около дома продаются.
Добрая :)
Вот и экспорт hi-tech продукции о котором так долго говорили подвезли
Куча иностранных компаний ушла из России но вот "Филип Морис", "Бритиш Американ тобако" и "Джапан тобако" не собираюсь никуда уходить. Похоже санкции им травить россиян не мешают или это они спецоперацию поддерживают 😂
Я по этой теме писал пару статеек: https://vc.ru/u/1152586-slegka-pridurkovatyy/523702-druzhba-druzhboy-a-tabachok-vroz-2
Надо бы третью часть захуячить, как раз уже где-то 3 месяца прошло. Спасибки что напомнил.
Кибератак вот всё больше, а говорят, у нас роста нет.
ЕБРР реконструировал и развивал Хлебпром? День открытий.
Ага,бесплатно по доброте душевной
Доброе утро, Вьетнам!
Рынок сжался без сахара.