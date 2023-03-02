Финансы
Массовый крюк

Центробанк возобновил печать купюр номиналом в 5 и 10 рублей Статьи редакции

Металл для производства монет дорожает, поэтому выпуск бумажных денег обходится дешевле.

  • Вновь выпущенные банкноты уже поступили в обращение в некоторых регионах страны, заявил зампред ЦБ Сергей Белов. Их дизайн останется прежним — образца 1997 года.
  • Белов также рассказал, что летом 2023 года ЦБ планирует выпустить модернизированные банкноты в 100 рублей, а также обновлённые 1000 рублей и 5000 рублей.
  • О планах вернуть в обращение десятирублёвые купюры ЦБ рассказал в июле 2022 года. Такой шаг объяснили усовершенствованием технологий производства бумажных денег и ростом стоимости металла для чеканки монет.
  • Печать купюр номиналом в 10 рублей прекратилась в 2013 году. А пятирублёвые банкноты, по словам Белова, не печатали после 1998 года.

#новость #цб

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132 комментария
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 Cyril Ruzanov

Блин. А я откладывал десятки бумажные на память, думал, что больше не будет. Так себе инвестиция вышла 🤔

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SG

А я собирала старые монетки 10₽ (они были большие с рамочкой), кажется, это оказалось удачной инвестицией 😅

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5 комментариев
Mr Complex

Год выпуска, скорее всего, в любом случае будет создавать ценность. Не ахти какую в первые несколько десятков лет, но тем не менее...

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LEGO DISCOUNTER

А кто то скупал пачками)

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Балкон.Ру
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Слегка Придурковатый

Задачка для математиков: перечислите все возможные варианты оплаты одного 15-рублёвого камента, используя все номиналы банкнот и монет.

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13 комментариев
KK

Хотят опыт стран латинской Америки перенять с тележками денег)
Чтобы кошелек всегда был полон денег... Не важно каких правда

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Слава Мак

Все с базналом ходят
Наличку видел только у приезжих в подавляющем большинстве

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26 комментариев
Марсель

Ор

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1 комментарий
fyp

У нас грамотный ЦБ, поэтому как в Аргентине или как в Турции не будет

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1 комментарий
Blackrock

Просто покупатели финок нквд уже все монеты разрубили приходится бумажными замещать.

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Император Нолимоций

Видать, кому-то надоело, что лахтинские при ходьбе позвякивают.

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Artur Kuramshin

Зачем они вообще?

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Vasili Kubarev

Если вы заметили, государство Российское в последние годы постоянно что-то делает, не вполне понимая, зачем. Ну вот например, вы сидите на берегу и дрыгаете ногами. Зачем? А просто так. Просто ноги есть, и они дрыгаются. Воть здесь приблизительно похожий сценарий.

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4 комментария
Kirill Kulagin

Судя по номиналу, грядут тяжёлые времена...

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Андрей

Деньги постоянно печатают/штампуют для поддержания количества в обороте(некоторые теряются, рвутся и тд). Поэтому заменять 10ки и 5ки решили бумагой, т.к себестоимость меньше, что вполне логично в текущих и не только ситуациях.
Но эт на мой взгляд, можешь погуглить

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2 комментария
Случайные фотографии

Чтобы потом смеялись с них когда они не смогут обновить банкоматы под новую бумагу и люди будут их выкидывать.

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виктор сикрит

Бля, а я думал моя десятирублёвая купюра станет реликвией ((

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Viktor C.

но не тут то было

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Забор крови

Коллекционеры отслеживают редкость купюр по году выпуска, так что она вполне имеет шансы сохранить свою раритетность.

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Artur Kuramshin

Цифровой рубль тоже на бумаге видимо напечатан будет после внедрения

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неформат

ну а как его иначе на стол сами знаете кому положишь покажешь отчитаешься

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1 комментарий
Kim Fink

ого,даже не знал,что банкноты 5 и 10 так давно не печатались

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Алексис Майн

Отличный план заставить население почувствовать себя богаче. Декорации в действии.

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Bravemoon

Ну зачем столько пафоса? Кто почувствует себя богаче от бумажных пятерок, разве что трёхлетние дети?

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6 комментариев
Ян Марков
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Доктор Богомол Тобогган

Где кстати этот чмоня? Что то давно его высеров не слышно

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Андрей Вечерний

*Картинка кота смотрящего на часы*

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badResistor

если долго смотреть на часы, часы начнут всматриваться на тебя.
Андрей ты кот?

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Alexander Miroch

Лучше бы выпустили номиналы 16 рублей, 32 рубля, 64 рубля. Делать всё равно нечего

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jonewayne

В машине когда еду, стараюсь громкость ставить по степеням двойки, на крайняк хотя бы по сетке размером 4, а то вдруг вёрстка поедет где

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Dmitriy Kudaev

Станок распечатали

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Kot Wild

Твой?

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badResistor

в декабре еще

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Роман Вельмакин

Фото не корректное пятерка меньше 10 по размерам )))

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Слегка Придурковатый

А тебе никто и не обещал масштаб один к одному.

На сайте ЦБ, кстати, вполне себе норм описание всех банкнот: https://cbr.ru/cash_circulation/banknotes/5rub/

Банкноты | Банк России
Банкноты | Банк России
cbr.ru
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Karabas Barabas

Деревьев и бумаги много стало, что ли, э?

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Yaroslav Kramskoy

Хлопок, а не дерево.

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1 комментарий
Vasili Kubarev

Чипов стало мало. Поэтому денежная эмиссия возвращается к классике. Недалек тот день, когда начнем расплачиваться бусами и огненной водой.

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4 комментария
Февраль Камшотов

Теперь можно пачкой кеша за пачку сигарет расплатиться будет

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Kot Wild

Наркоманы? Наркоманы....

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Отображаемое имя

Вот и печатный станок заработал.

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Николай Филимонов

Самое важное и актуальное решение в сегодняшней экономической ситуации.

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Yaroslav Kramskoy

Продавцы пачек денег десятирублёвых купюр разорены.

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Перечитатель

Цифровая экономика по-русски. Видать, какой-то чинуша дачку еще не достроил.
https://vc.ru/offline/117641-cb-rf-otkazalsya-izyat-monety-10-i-50-kopeek

ЦБ РФ отказался изьять монеты 10 и 50 копеек…
В России все еще в ходу монеты 10 и 50 копеек. Они никому не нужны, но ЦБ РФ продолжает их…
vc.ru
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Анна К

Эх, зря сохраняла

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Мокрый Слава

Там потом 1 рубль будет еще

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Доктор Богомол Тобогган

Красивый

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Японский кран

сколько ни утюжила - как в Ералаше не получалось(

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kdfjk1

а копейки будут?

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Few

Хоть бы дизайн поменяли, а то за последние 30 лет одни и те же деньги с разным количеством нулей

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Андрей Макароне

Монеты на пули пойдут?) Зачем сейчас 5 и 10 руб. на них ничего не купишь и цены у нас не дробные( или как там правильно) , один хрен рубль два будут сдачи давать)

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fyp

Ну и хорошо. Ненавижу железяки. Всегда пользуюсь картой, но когда плачу наличкой всегда потом куча монеток, от которых надо избавляться. Бумажки удобнее

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Eva

А от бумажек избавляться не надо?) Шило на мыло

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Перечитатель

Получите зарплату за месяц и вызывайте грузчиков

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Ол Сен

Выпуск таких денег обоснован исходя из опыта прошлых лет. Эти мелкие деньги быстро изнашивались, рвались, стирались. Их просто выкидывали и нигде не принимали. То есть фактически удобно, не влияет на инфляцию.

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Чаев Дмитрий

Спасибо, что разъяснили. Даже не знаю, что было делать без таких уверенных "разъяснений"

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Vlad Valetov

только вот непонятно для чего они их выпустили

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Eva

Я вот не понимаю, ведь банкноты такого номинала будут изнашиваться капец быстро, и что их каждый раз печатать? А с монетой ничего не сделается

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C. Steel

С чего бы им быстро изнашиваться, когда кругом безнал?

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C. Steel

Так вот откуда эти истории про 15 рублей.

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kdfjk1

неправильно - надо печатать 10 000 - примерно 100 баксов

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Daniel Gray

5 и 5 000 это теперь одно и тоже? 🙃

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Бинарный Ёж

Логичнее отменить копейки, а 1-10 рублей уменьшить в диаметре. Будет примерно соответствовать евроцентам.

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Слегка Придурковатый

Да смысл что-то уменьшать, когда и так, и эдак производство условной монеты в 1 (2, 5, 10) рубль будет дороже её номинала.

Экономить надо не на этом ваще.

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Владимир Школьник

Ну ладно, главное платежные стикеры печатают и уже хорошо (плавда по яблоко платить скучаю)

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Марсель Исмагилов

Металл наверное для других вещей нужен

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Дмитрий Н.

Осталось убрать нолик

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