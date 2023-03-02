Центробанк возобновил печать купюр номиналом в 5 и 10 рублей Статьи редакции
Металл для производства монет дорожает, поэтому выпуск бумажных денег обходится дешевле.
- Вновь выпущенные банкноты уже поступили в обращение в некоторых регионах страны, заявил зампред ЦБ Сергей Белов. Их дизайн останется прежним — образца 1997 года.
- Белов также рассказал, что летом 2023 года ЦБ планирует выпустить модернизированные банкноты в 100 рублей, а также обновлённые 1000 рублей и 5000 рублей.
- О планах вернуть в обращение десятирублёвые купюры ЦБ рассказал в июле 2022 года. Такой шаг объяснили усовершенствованием технологий производства бумажных денег и ростом стоимости металла для чеканки монет.
- Печать купюр номиналом в 10 рублей прекратилась в 2013 году. А пятирублёвые банкноты, по словам Белова, не печатали после 1998 года.
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Блин. А я откладывал десятки бумажные на память, думал, что больше не будет. Так себе инвестиция вышла 🤔
А я собирала старые монетки 10₽ (они были большие с рамочкой), кажется, это оказалось удачной инвестицией 😅
Год выпуска, скорее всего, в любом случае будет создавать ценность. Не ахти какую в первые несколько десятков лет, но тем не менее...
А кто то скупал пачками)
Задачка для математиков: перечислите все возможные варианты оплаты одного 15-рублёвого камента, используя все номиналы банкнот и монет.
Хотят опыт стран латинской Америки перенять с тележками денег)
Чтобы кошелек всегда был полон денег... Не важно каких правда
Все с базналом ходят
Наличку видел только у приезжих в подавляющем большинстве
Ор
У нас грамотный ЦБ, поэтому как в Аргентине или как в Турции не будет
Просто покупатели финок нквд уже все монеты разрубили приходится бумажными замещать.
Видать, кому-то надоело, что лахтинские при ходьбе позвякивают.
Зачем они вообще?
Если вы заметили, государство Российское в последние годы постоянно что-то делает, не вполне понимая, зачем. Ну вот например, вы сидите на берегу и дрыгаете ногами. Зачем? А просто так. Просто ноги есть, и они дрыгаются. Воть здесь приблизительно похожий сценарий.
Судя по номиналу, грядут тяжёлые времена...
Деньги постоянно печатают/штампуют для поддержания количества в обороте(некоторые теряются, рвутся и тд). Поэтому заменять 10ки и 5ки решили бумагой, т.к себестоимость меньше, что вполне логично в текущих и не только ситуациях.
Но эт на мой взгляд, можешь погуглить
Чтобы потом смеялись с них когда они не смогут обновить банкоматы под новую бумагу и люди будут их выкидывать.
Бля, а я думал моя десятирублёвая купюра станет реликвией ((
но не тут то было
Коллекционеры отслеживают редкость купюр по году выпуска, так что она вполне имеет шансы сохранить свою раритетность.
Цифровой рубль тоже на бумаге видимо напечатан будет после внедрения
ну а как его иначе на стол сами знаете кому положишь покажешь отчитаешься
ого,даже не знал,что банкноты 5 и 10 так давно не печатались
Отличный план заставить население почувствовать себя богаче. Декорации в действии.
Ну зачем столько пафоса? Кто почувствует себя богаче от бумажных пятерок, разве что трёхлетние дети?
Где кстати этот чмоня? Что то давно его высеров не слышно
*Картинка кота смотрящего на часы*
если долго смотреть на часы, часы начнут всматриваться на тебя.
Андрей ты кот?
Лучше бы выпустили номиналы 16 рублей, 32 рубля, 64 рубля. Делать всё равно нечего
В машине когда еду, стараюсь громкость ставить по степеням двойки, на крайняк хотя бы по сетке размером 4, а то вдруг вёрстка поедет где
Станок распечатали
Твой?
в декабре еще
Фото не корректное пятерка меньше 10 по размерам )))
А тебе никто и не обещал масштаб один к одному.
На сайте ЦБ, кстати, вполне себе норм описание всех банкнот: https://cbr.ru/cash_circulation/banknotes/5rub/
Деревьев и бумаги много стало, что ли, э?
Хлопок, а не дерево.
Чипов стало мало. Поэтому денежная эмиссия возвращается к классике. Недалек тот день, когда начнем расплачиваться бусами и огненной водой.
Теперь можно пачкой кеша за пачку сигарет расплатиться будет
Наркоманы? Наркоманы....
Вот и печатный станок заработал.
Самое важное и актуальное решение в сегодняшней экономической ситуации.
Продавцы пачек денег десятирублёвых купюр разорены.
Цифровая экономика по-русски. Видать, какой-то чинуша дачку еще не достроил.
https://vc.ru/offline/117641-cb-rf-otkazalsya-izyat-monety-10-i-50-kopeek
Эх, зря сохраняла
Там потом 1 рубль будет еще
Красивый
сколько ни утюжила - как в Ералаше не получалось(
а копейки будут?
Хоть бы дизайн поменяли, а то за последние 30 лет одни и те же деньги с разным количеством нулей
Монеты на пули пойдут?) Зачем сейчас 5 и 10 руб. на них ничего не купишь и цены у нас не дробные( или как там правильно) , один хрен рубль два будут сдачи давать)
Ну и хорошо. Ненавижу железяки. Всегда пользуюсь картой, но когда плачу наличкой всегда потом куча монеток, от которых надо избавляться. Бумажки удобнее
А от бумажек избавляться не надо?) Шило на мыло
Получите зарплату за месяц и вызывайте грузчиков
Выпуск таких денег обоснован исходя из опыта прошлых лет. Эти мелкие деньги быстро изнашивались, рвались, стирались. Их просто выкидывали и нигде не принимали. То есть фактически удобно, не влияет на инфляцию.
Спасибо, что разъяснили. Даже не знаю, что было делать без таких уверенных "разъяснений"
только вот непонятно для чего они их выпустили
Я вот не понимаю, ведь банкноты такого номинала будут изнашиваться капец быстро, и что их каждый раз печатать? А с монетой ничего не сделается
С чего бы им быстро изнашиваться, когда кругом безнал?
Так вот откуда эти истории про 15 рублей.
неправильно - надо печатать 10 000 - примерно 100 баксов
5 и 5 000 это теперь одно и тоже? 🙃
Логичнее отменить копейки, а 1-10 рублей уменьшить в диаметре. Будет примерно соответствовать евроцентам.
Да смысл что-то уменьшать, когда и так, и эдак производство условной монеты в 1 (2, 5, 10) рубль будет дороже её номинала.
Экономить надо не на этом ваще.
Ну ладно, главное платежные стикеры печатают и уже хорошо (плавда по яблоко платить скучаю)
Металл наверное для других вещей нужен
Осталось убрать нолик