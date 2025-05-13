Китайскую компанию высмеяли за «льготы» для сотрудников — бесплатные туалет и лифт

Среди других «преимуществ» — отсутствие платы за электроэнергию при переработках.Источник фото: UnsplashПользователь под ником Workplace Slackers опубликовал описание вакансии в соцсетях, не указав ни названия компании, ни конкретной должности, сообщает South China Morning Post (SCMP).Среди требований к соискателю — внимательность, опыт и уверенное владение Excel. График — восьмичасовой рабочий день: утренние смены с 9:00 до 18:00, вечерние — с 13:00 до 22:00, обе с часовым перерывом на обед.На испытательном сроке предлагается зарплата 4000 юаней (44,7 тысячи рублей по курсу ЦБ на 13 мая 2025 года), четыре выходных в месяц и двойная оплата в праздники. Через год — прибавка в 100 юаней (1,1 тысячи рублей).В списке «льгот» — бесплатный доступ к туалету и лифту, отсутствие платы за электроэнергию при переработках, а также тимбилдинги, чай и перекусы.Один из пользователей возмутился: «Такие “льготы” вообще-то должны быть нормой. Как их можно называть преимуществами?». Другой задался вопросом, не считает ли себя руководство компании «богами или спасителями».SCMP пишет, что реакция на вакансию отражает реальность китайского рынка труда, где распространены переработки, низкие зарплаты, плохие условия и нестабильность занятости.В ряде отраслей действует «график 996» — с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю. Также распространена возрастная дискриминация: после 35 лет многим трудно найти работу, отмечает издание.#новости