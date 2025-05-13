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Карина Пардаева
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Китайскую компанию высмеяли за «льготы» для сотрудников — бесплатные туалет и лифт

Среди других «преимуществ» — отсутствие платы за электроэнергию при переработках.

Источник фото: Unsplash
Источник фото: Unsplash
  • Пользователь под ником Workplace Slackers опубликовал описание вакансии в соцсетях, не указав ни названия компании, ни конкретной должности, сообщает South China Morning Post (SCMP).
  • Среди требований к соискателю — внимательность, опыт и уверенное владение Excel. График — восьмичасовой рабочий день: утренние смены с 9:00 до 18:00, вечерние — с 13:00 до 22:00, обе с часовым перерывом на обед.
  • На испытательном сроке предлагается зарплата 4000 юаней (44,7 тысячи рублей по курсу ЦБ на 13 мая 2025 года), четыре выходных в месяц и двойная оплата в праздники. Через год — прибавка в 100 юаней (1,1 тысячи рублей).
  • В списке «льгот» — бесплатный доступ к туалету и лифту, отсутствие платы за электроэнергию при переработках, а также тимбилдинги, чай и перекусы.
  • Один из пользователей возмутился: «Такие “льготы” вообще-то должны быть нормой. Как их можно называть преимуществами?». Другой задался вопросом, не считает ли себя руководство компании «богами или спасителями».
  • SCMP пишет, что реакция на вакансию отражает реальность китайского рынка труда, где распространены переработки, низкие зарплаты, плохие условия и нестабильность занятости.
  • В ряде отраслей действует «график 996» — с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю. Также распространена возрастная дискриминация: после 35 лет многим трудно найти работу, отмечает издание.

#новости

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