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Евгения Евсеева
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МВД напомнило о «хитростях» в разговорах с мошенниками: притворяться «неподходящей» жертвой и «включать фантазию»

Но лучше всего вообще не начинать разговор, если звонок кажется подозрительным.

  • Ведомство советует в разговоре с телефонными мошенниками изображать из себя «неподходящую» жертву, чтобы те потеряли интерес и прекратили звонки, пишет ТАСС. Это поможет сохранить деньги и личные данные. В МВД об этом предупреждали не раз.
  • Среди других советов: если звонок кажется подозрительным — его лучше проигнорировать. Также для ответа на звонок можно использовать голосовых помощников.
  • Кроме того, МВД предлагает «включать фантазию» и придумывать «нестандартные ответы», чтобы поставить мошенников в тупик.
Источник: «Яндекс»
Источник: «Яндекс»

#новости #мошенничество

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