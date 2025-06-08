МВД напомнило о «хитростях» в разговорах с мошенниками: притворяться «неподходящей» жертвой и «включать фантазию»

Но лучше всего вообще не начинать разговор, если звонок кажется подозрительным. Ведомство советует в разговоре с телефонными мошенниками изображать из себя «неподходящую» жертву, чтобы те потеряли интерес и прекратили звонки, пишет ТАСС. Это поможет сохранить деньги и личные данные. В МВД об этом предупреждали не раз.Среди других советов: если звонок кажется подозрительным — его лучше проигнорировать. Также для ответа на звонок можно использовать голосовых помощников.Кроме того, МВД предлагает «включать фантазию» и придумывать «нестандартные ответы», чтобы поставить мошенников в тупик.Источник: «Яндекс»#новости #мошенничество