Данила Бычков
Офтоп

Roblox введёт обязательную проверку возраста для доступа к чату с января 2026 года — пользователи смогут общаться только внутри своей возрастной группы

Проводить проверку будут с помощью камеры.

Источник: Roblox
Источник: Roblox
  • Проверку введут на фоне судебных исков и расследований в отношении Roblox в нескольких странах, включая США, пишет TechCrunch. Большинство из них касаются безопасности несовершеннолетних на платформе.
  • С декабря 2025 года проверка возраста в Roblox начнёт работать в Австралии, Новой Зеландии и Нидерландах. С января 2026 года она станет обязательной по всему миру. Пользователей разделят на шесть возрастных групп. В самой младшей будут игроки до девяти лет, в самой старшей — от 21 года.
  • Пользователи смогут общаться только внутри своей возрастной группы. Проверка осуществляется с помощью камеры через стороннего провайдера Persona. Компания утверждает, что после завершения процесса верификации все использованные фото и видео удалят.
  • В ноябре 2025 года генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон заявил о намерении подать в суд на Roblox. По его словам, компания ставит «пиксельных педофилов и прибыль выше безопасности детей» и вводит в заблуждение родителей, умалчивая о рисках для несовершеннолетних.
Полина Лааксо
Офтоп
Восьмилетняя стриптизёрша в логове педофилов: журналист The Guardian неделю играла в Roblox с родительским контролем, но не избежала травли, домогательств и «смерти»

Через день после публикации генпрокурор Техаса рассказал, что будет судиться с разработчиком платформы.

Источник здесь и далее: The Guardian

#новости

5
2
18 комментариев