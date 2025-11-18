Roblox введёт обязательную проверку возраста для доступа к чату с января 2026 года — пользователи смогут общаться только внутри своей возрастной группы

Проводить проверку будут с помощью камеры.Источник: RobloxПроверку введут на фоне судебных исков и расследований в отношении Roblox в нескольких странах, включая США, пишет TechCrunch. Большинство из них касаются безопасности несовершеннолетних на платформе.С декабря 2025 года проверка возраста в Roblox начнёт работать в Австралии, Новой Зеландии и Нидерландах. С января 2026 года она станет обязательной по всему миру. Пользователей разделят на шесть возрастных групп. В самой младшей будут игроки до девяти лет, в самой старшей — от 21 года.Пользователи смогут общаться только внутри своей возрастной группы. Проверка осуществляется с помощью камеры через стороннего провайдера Persona. Компания утверждает, что после завершения процесса верификации все использованные фото и видео удалят.В ноябре 2025 года генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон заявил о намерении подать в суд на Roblox. По его словам, компания ставит «пиксельных педофилов и прибыль выше безопасности детей» и вводит в заблуждение родителей, умалчивая о рисках для несовершеннолетних.Полина ЛааксоОфтоп9 ноябВосьмилетняя стриптизёрша в логове педофилов: журналист The Guardian неделю играла в Roblox с родительским контролем, но не избежала травли, домогательств и «смерти» Через день после публикации генпрокурор Техаса рассказал, что будет судиться с разработчиком платформы.#новости