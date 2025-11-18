Roblox введёт обязательную проверку возраста для доступа к чату с января 2026 года — пользователи смогут общаться только внутри своей возрастной группы

Восьмилетняя стриптизёрша в логове педофилов: журналист The Guardian неделю играла в Roblox с родительским контролем, но не избежала травли, домогательств и «смерти»

Через день после публикации генпрокурор Техаса рассказал, что будет судиться с разработчиком платформы.