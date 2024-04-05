«Вкусвилл» купил сервис доставки готовой еды «Обед.ру» Статьи редакции
Стороны не раскрыли сумму сделки.
- В результате соглашения компания «Обед.ру» сохранит команду. Со стороны «Вкусвилла» развитие и интеграцию будет курировать Марина Фролова, рассказали в компании.
- «Обед.ру» — это платформа для заказа обедов с доставкой, которая предлагает услуги компаниям. Сервис работает с 2004 года, у него больше 700 клиентов, среди них «СКБ Контур», АО «Глонасс», SuperJob и другие. Заказы с «Обед.ру» можно интегрировать в корпоративные системы учёта и выбрать способ обслуживания: вендинги, доставку обедов в офис или карты питания в партнёрских ресторанах.
- За счёт сделки «Вкусвилл» планирует укрепить позиции на рынке корпоративного питания. В частности — расширить предложение на «Обед.ру» за счёт собственной продукции.
- В ноябре 2023 года «Вкусвилл» купил сеть кафе «Андерсон» для развития на рынке общепита. А в марте 2024-го объявил о планах запустить в тестовом режиме сеть пиццерий «Rимляне» и кофейни «Вместе».
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Первый раз слышу про Обед.ру, зато готовая еда Вкусвилла держит моё существование на этой планете
да, я тоже не в курсе
Я тоже, но это видимо для питания персонала в офисах и тд, а не в розницу в магазинах
у них корпоративные клиенты в основном, поэтому и не слышали. В целом там сборная солянка и домашнюю еду они делают и азиатскую и пиццу,короче все что душа может попросить
Считаю что за едой по подписке будущее. Заказал себе на месяц контейнеры (которые каждые два дня привозит курьер) и не паришься с готовкой и походами в магазин (плюс похудел так довольно легко) ☺️
Это история больше для мегаполисов, в регионах не прокатит
Или в офисах альтернатива столовым
Живу в столице региона 😅
Ну столица региона это какой-то крупный город, возможно даже миллионник
Да, миллионик
Ну вот
Для миллионников актуально, а для маленьких городов уже не особо
Ну не скажу: в маленьких городках люди бы не хотели готовить да по рынкам ходить
Вопрос кто из чего готовить будет. Если особо ценные специалисты в подвалах...
Учитывая стоимость, будет интересна небольшому кругу людей.
Это для top earners, для широкого пролетариата схема дороговата.
В таком случае, Приятно быть топом
Вряд-ли. Основная масса не может себе позволить еду, только дешёвое хрючево. На маргарине, сахаре, трансжирах. Если курица и мясо, то промка. В большинстве случаев колбасные изделия из мяса мех обработки (фу). Им не до еды в контейнере)
уже и вкуссвил под себе начинает подкупать все, ну чтож удачи им
Останутся в итоге Яндекс, Озон, Вайлдбериз, Вкусвилл и Пятерочка!
Как будто я должен знать кто это, и как будто мне не наплевать кто это будет курировать
Ну ты че, а вдруг это симпотная милфа (с которой у тебя совпадают увлечения), а ты и не в курсе 😉
Судя по снимкам - молодая и симпатичная.
Чтобы пруф у меня на столе был
Ну ВВ может неплохой сервис из этого сделать. У них самих и доставка супер быстрая, комфортная, продукты всегда свежие, готовая еда всегда вкусная.
у Вкусвилл неплохая готовая еда, видимо расширяются, но с обед.ру мне кажется ни разу не сталкивался, ну или я просто не особо читаю что на контейнерах написано) Вообще перестал готовить пару лет назад,на еду трачу по итогу не больше,чем если бы я готовил сам.
Домен нормальный, остальным не пользовался
ну главное, чтобы не испортилась кухня после этого