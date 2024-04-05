Еда
Маша Цепелева

«Вкусвилл» купил сервис доставки готовой еды «Обед.ру» Статьи редакции

Стороны не раскрыли сумму сделки.

  • В результате соглашения компания «Обед.ру» сохранит команду. Со стороны «Вкусвилла» развитие и интеграцию будет курировать Марина Фролова, рассказали в компании.
  • «Обед.ру» — это платформа для заказа обедов с доставкой, которая предлагает услуги компаниям. Сервис работает с 2004 года, у него больше 700 клиентов, среди них «СКБ Контур», АО «Глонасс», SuperJob и другие. Заказы с «Обед.ру» можно интегрировать в корпоративные системы учёта и выбрать способ обслуживания: вендинги, доставку обедов в офис или карты питания в партнёрских ресторанах.
  • За счёт сделки «Вкусвилл» планирует укрепить позиции на рынке корпоративного питания. В частности — расширить предложение на «Обед.ру» за счёт собственной продукции.
  • В ноябре 2023 года «Вкусвилл» купил сеть кафе «Андерсон» для развития на рынке общепита. А в марте 2024-го объявил о планах запустить в тестовом режиме сеть пиццерий «Rимляне» и кофейни «Вместе».

#новости #вкусвилл

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26 комментариев
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 Леонард Хофстедтер

Первый раз слышу про Обед.ру, зато готовая еда Вкусвилла держит моё существование на этой планете

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Эдуард Самойлов

да, я тоже не в курсе

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Дудов Слава

Я тоже, но это видимо для питания персонала в офисах и тд, а не в розницу в магазинах

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Виктор Кривенко

у них корпоративные клиенты в основном, поэтому и не слышали. В целом там сборная солянка и домашнюю еду они делают и азиатскую и пиццу,короче все что душа может попросить

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RegularCustomer

Считаю что за едой по подписке будущее. Заказал себе на месяц контейнеры (которые каждые два дня привозит курьер) и не паришься с готовкой и походами в магазин (плюс похудел так довольно легко) ☺️

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Сема Мильковский

Это история больше для мегаполисов, в регионах не прокатит
Или в офисах альтернатива столовым

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RegularCustomer

Живу в столице региона 😅

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Алексей В

Ну столица региона это какой-то крупный город, возможно даже миллионник

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RegularCustomer

Да, миллионик

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Алексей В

Ну вот
Для миллионников актуально, а для маленьких городов уже не особо

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RegularCustomer

Ну не скажу: в маленьких городках люди бы не хотели готовить да по рынкам ходить

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rigens rogi

Вопрос кто из чего готовить будет. Если особо ценные специалисты в подвалах...

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Архаров Петр

Учитывая стоимость, будет интересна небольшому кругу людей.

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Бинарный Ёж

Это для top earners, для широкого пролетариата схема дороговата.

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RegularCustomer

В таком случае, Приятно быть топом

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Укладчик стекловаты

Вряд-ли. Основная масса не может себе позволить еду, только дешёвое хрючево. На маргарине, сахаре, трансжирах. Если курица и мясо, то промка. В большинстве случаев колбасные изделия из мяса мех обработки (фу). Им не до еды в контейнере)

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Ирина Неретина

уже и вкуссвил под себе начинает подкупать все, ну чтож удачи им

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Алексей В

Останутся в итоге Яндекс, Озон, Вайлдбериз, Вкусвилл и Пятерочка!

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Невероятный Блондин
Со стороны «Вкусвилла» развитие и интеграцию будет курировать Марина Фролова

Как будто я должен знать кто это, и как будто мне не наплевать кто это будет курировать

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RegularCustomer

Ну ты че, а вдруг это симпотная милфа (с которой у тебя совпадают увлечения), а ты и не в курсе 😉

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Капустник

Судя по снимкам - молодая и симпатичная.

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Укладчик стекловаты

Чтобы пруф у меня на столе был

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Степан Беленький

Ну ВВ может неплохой сервис из этого сделать. У них самих и доставка супер быстрая, комфортная, продукты всегда свежие, готовая еда всегда вкусная.

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Rustam Zzz

у Вкусвилл неплохая готовая еда, видимо расширяются, но с обед.ру мне кажется ни разу не сталкивался, ну или я просто не особо читаю что на контейнерах написано) Вообще перестал готовить пару лет назад,на еду трачу по итогу не больше,чем если бы я готовил сам.

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Pasha Z

Домен нормальный, остальным не пользовался

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Сергей Буров

ну главное, чтобы не испортилась кухня после этого

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23 комментария
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