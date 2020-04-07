Сети могут предоставить им места на полках собственных магазинов.

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Продуктовые сети «Вкусвилл» и «Перекрёсток» готовы сотрудничать с ресторанами и кафе, чтобы поддержать их во время пандемии Covid-2019.

«Вкусвилл» готов разместить 2-4 коронных блюда ресторана или кафе в 100-150 магазинах. Чтобы посотрудничать с сетью, нужно оставить заявку на её сайте — «Вкусвилл» отберёт в общей сложности 40 заведений, с которыми будет работать в течение двух месяцев.

«Мы ждём тех, у кого встал вопрос об увольнении десятков людей и потере интересных концепций», — говорят в компании.

С апреля 2020 года в более чем 30 магазинах «Вкусвилл» в Москве можно будет купить блюда из кафе «Рецептор» и ресторана Oishii, рассказали в компании.

Сеть «Перекрёсток» также предлагает предпринимателям выложить свою продукцию на полки супермаркетов. Чтобы начать сотрудничество, нужно оставить заявку по телефону «горячей линии».

«Перекрёсток» обещает рассматривать предложения за двое суток. Все партнёры должны будут пройти проверку качества, отметили в компании.