Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Сети могут предоставить им места на полках собственных магазинов.
Продуктовые сети «Вкусвилл» и «Перекрёсток» готовы сотрудничать с ресторанами и кафе, чтобы поддержать их во время пандемии Covid-2019.
«Вкусвилл» готов разместить 2-4 коронных блюда ресторана или кафе в 100-150 магазинах. Чтобы посотрудничать с сетью, нужно оставить заявку на её сайте — «Вкусвилл» отберёт в общей сложности 40 заведений, с которыми будет работать в течение двух месяцев.
«Мы ждём тех, у кого встал вопрос об увольнении десятков людей и потере интересных концепций», — говорят в компании.
С апреля 2020 года в более чем 30 магазинах «Вкусвилл» в Москве можно будет купить блюда из кафе «Рецептор» и ресторана Oishii, рассказали в компании.
Сеть «Перекрёсток» также предлагает предпринимателям выложить свою продукцию на полки супермаркетов. Чтобы начать сотрудничество, нужно оставить заявку по телефону «горячей линии».
«Перекрёсток» обещает рассматривать предложения за двое суток. Все партнёры должны будут пройти проверку качества, отметили в компании.
Рестораны и кафе вошли в число сфер бизнеса, наиболее пострадавших от пандемии Covid-2019. На встрече с президентом России Владимиром Путиным основательница сети «АндерСон» Анастасия Татулова рассказала о бедственном положении многих предпринимателей и попросила господдержки.
коронных блюд не надо, спасибо
Тонко) CORONных блюд не надо, спасибо)
Во вкусвилле достойная еда продаётся, я бы попробовала что-нибудь
Не сказал бы за всю еду. Есть спорные позиции и спорные составы продуктов.
Сраный Перекресток мне 12 дней заказ не может привезти. Хули он там продаст? 😏
Вкусвилл вроде день в день привозит, если через падающее приложение прорваться, за что им большое спасибо 👌🏼
Пусть обычные заказы научаться возить. А то три дня подряд нет свободных слотов на доставку.
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