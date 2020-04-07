Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Еда
Галина Мубаракшина
1604

«Вкусвилл» и «Перекрёсток» заявили о готовности продавать еду из ресторанов и кафе, пострадавших из-за пандемии Материал редакции

Сети могут предоставить им места на полках собственных магазинов.

14 комментариев
В закладки

Продуктовые сети «Вкусвилл» и «Перекрёсток» готовы сотрудничать с ресторанами и кафе, чтобы поддержать их во время пандемии Covid-2019.

«Вкусвилл» готов разместить 2-4 коронных блюда ресторана или кафе в 100-150 магазинах. Чтобы посотрудничать с сетью, нужно оставить заявку на её сайте — «Вкусвилл» отберёт в общей сложности 40 заведений, с которыми будет работать в течение двух месяцев.

«Мы ждём тех, у кого встал вопрос об увольнении десятков людей и потере интересных концепций», — говорят в компании.

С апреля 2020 года в более чем 30 магазинах «Вкусвилл» в Москве можно будет купить блюда из кафе «Рецептор» и ресторана Oishii, рассказали в компании.

Сеть «Перекрёсток» также предлагает предпринимателям выложить свою продукцию на полки супермаркетов. Чтобы начать сотрудничество, нужно оставить заявку по телефону «горячей линии».

«Перекрёсток» обещает рассматривать предложения за двое суток. Все партнёры должны будут пройти проверку качества, отметили в компании.

Рестораны и кафе вошли в число сфер бизнеса, наиболее пострадавших от пандемии Covid-2019. На встрече с президентом России Владимиром Путиным основательница сети «АндерСон» Анастасия Татулова рассказала о бедственном положении многих предпринимателей и попросила господдержки.

#новость #вкусвилл #перекресток #бизнеснакарантине

Еда
Подписан
Отписаться
Сервис доставки еды «Кухня на районе» начнёт готовить блюда по рецептам ресторанов-партнёров и делиться с ними выручкой
Это новая для рынка модель доставки, утверждают в компании.
5
9
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u043a\u0443\u0441\u0432\u0438\u043b\u043b","\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043d\u0430\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0435"], "comments": 14, "likes": 9, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 118553, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 07 Apr 2020 22:09:13 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Офтоп
«Уже через 3 месяца 30% малого и среднего бизнеса обанкротятся»
Советами, которые спасут ваш бизнес от коронавируса, делится Эдуард Барк, инвестор, предприниматель, кофаундер одной…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Covid19Quiz/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('covid-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new Covid19Quiz.Special({ css: 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Covid19Quiz/all.min.css?' + ver, container: container, location: 'article', share: { url: '', title: '', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, '506641c8');
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ilya Finagin

13

коронных блюд не надо, спасибо

Ответить

Vladimir Chyorniy

Ilya
0

Тонко) CORONных блюд не надо, спасибо)

Ответить

Li Bel

Vladimir
0

Я не сразу въехала про корону))

Ответить

Li Bel

2

Во вкусвилле достойная еда продаётся, я бы попробовала что-нибудь

Ответить

Mark

Li
4

Фермерские грейпфруты с наценкой 100% от пятерки ?

Ответить

Michael Shramko

Mark
2

И с вами согласен. Цены малоадекватные..

Ответить

Li Bel

Mark
2

Фрукты, овощи и крупы не берём в расчёт - речь идёт о приготовленной еде. Вышеуказанные там каких то неправильных денег стоят

Ответить

Michael Shramko

Li
2

Не сказал бы за всю еду. Есть спорные позиции и спорные составы продуктов.

Ответить

Li Bel

Michael
1

Есть и неплохие варианты, в отличие от перека с его готовыми салатами и жареной курицей)

Ответить

Michael Shramko

Li
0

Да, тут безусловно

Ответить

Максим Наумов

2

Сраный Перекресток мне 12 дней заказ не может привезти. Хули он там продаст? 😏

Вкусвилл вроде день в день привозит, если через падающее приложение прорваться, за что им большое спасибо 👌🏼

Ответить

Aleksandr Koryakovskiy

1

Пусть обычные заказы научаться возить. А то три дня подряд нет свободных слотов на доставку.

Ответить

Maksim Kurguzov

0

Молодцы 💪

Ответить

Хуго Зайферт

0

А официанты будут стоять рядом и клянчить чаевые?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Работа с данными
В процессе анализа неструктурированных данных мы проходим несколько шагов:
0
Медиалогия
Подписан
Отписаться
Слова нашего времени. О чем писали пользователи соцсетей на прошлой неделе
Joom
Подписан
Отписаться
Карантин vs La Dolce Vita: что происходит в Италии
Рассказывает кантри-менеджер Joom Валерия Габович.
8

Показать еще

Лучшие комментарии
Геннадий Собчак
за день
Статья просто огонь. Читал, как сериал. Это шикарно. Не могу не репостнуть к себе...
Как наш интернет-магазин «кидали» на деньги
Andrey Sobolev
за неделю
Бизнес прямо сейчас
Путин продлил «нерабочие» дни в России до 30 апреля с сохранением зарплаты

Прямой эфир

Oleg Peres

Карантин vs La Dolce Vita: что…

Сергей Сергеевич

Крупные объединения…

Konstantin K

Крупные объединения…

Андрей Малолин

Как наш интернет-магазин…

Andrei Nikolaev

Red Collar разыгрывает…

агентство Эдмаркет

В два раза больше клиентов…

Arthur Niazyan

Как наш интернет-магазин…

агентство Эдмаркет

Яндекс даёт 15000 бонусных…

Марат Шайхутдинов

Коронавирус — спаситель рубля?

Юрий Другач

Как наш интернет-магазин…

Arthur Niazyan

Как наш интернет-магазин…

Илья

Крупные объединения…

Arthur Niazyan

Крупные объединения…

агентство Эдмаркет

Зачем нужна digital-стратегия?

Юрий Другач

Как наш интернет-магазин…

Ilya Brin

«Пятёрочка» подала заявку на…

Kikidon

Крупные объединения…

Leonid Sobchenko

Яндекс даёт 15000 бонусных…

Dmitry Kalupin

Планируете прочитать только…

агентство Эдмаркет

Яндекс даёт 15000 бонусных…