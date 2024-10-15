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Артур Томилко
Еда

Минфин предложил с 1 января 2025 года повысить минимальные цены на крепкий алкоголь: например, на водку — до 349 рублей за 0,5 литра

А ставку акциза увеличить до 673 рублей за литр.

Фото «Ведомости» 
Фото «Ведомости» 
  • Проект приказа опубликован на портале правовых актов. Он предполагает, что новое распределение цен будет действовать до конца 2030 года.
  • Согласно документу, минимальная закупочная цена 0,5 литра водки вырастет с 299 до 349 рублей, коньяка — с 556 до 651 рубля, бренди — с 403 до 472 рублей.
  • Минимальная цена других алкогольных напитков крепостью свыше 28% составит от 277 до 504 рублей в зависимости от крепости (сейчас от 237 до 431 рубля).
  • Ставку акциза на алкоголь крепостью выше 18 градусов предлагается повысить с 643 до 673 рублей за литр. До этого в Госдуме предложили увеличить её сразу до 740 рублей за литр.
  • Регулирование розничных цен на крепкий алкоголь направлено на борьбу с контрафактом, а также учитывает затраты на производство, сырье, логистику и уровень инфляции, говорится в документах к проекту.

#новости

44
66
66 комментариев
Ed R

Народ реально стал меньше пить - видимо налогом компенсируют падение потребления. Вспомните праздники и застолья 20 лет назад и сейчас - небо и земля. Пик был при развале СССР и в нулевые

4
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Bitcoin Ganesh

Начали больше колоться и нюхать. 🥲

3
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Михаил Нестряев

Так это же здорово, что люди стали больше заботиться о своем здоровье. Это положительная тенденция. Сейчас спорт в тренде))

1
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Nikolay Skidanov

хуже всего в 90е, что на вашем же графике ясно видно. тогда и качество пойла было низшим - мерзейшее нынешнее палево из южных регионов это люкс по сравнению с подмигивающим распутиным и разведеным роялем.

1
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Макрон

Они учитывают чистый спирт в статистике. Очевидно, сейчас тенденция на употребление слабо алькогольных напитков. С пива налог выше, чем с водки. И потребление растет, я видел в Гугле. Государю хорошо и до повышения было

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Алeкcандр Блoxин

Зря вы график до 2019 года показываете. После 2022 года идёт отскок и потребление алкоголя сильно увеличилось.

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Курчатов

График продолжительности жизни можно оставить, а вместо красной линии подставить любую другу инициативу чиновников

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