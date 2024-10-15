Минфин предложил с 1 января 2025 года повысить минимальные цены на крепкий алкоголь: например, на водку — до 349 рублей за 0,5 литра

А ставку акциза увеличить до 673 рублей за литр. Фото «Ведомости» Проект приказа опубликован на портале правовых актов. Он предполагает, что новое распределение цен будет действовать до конца 2030 года.Согласно документу, минимальная закупочная цена 0,5 литра водки вырастет с 299 до 349 рублей, коньяка — с 556 до 651 рубля, бренди — с 403 до 472 рублей.Минимальная цена других алкогольных напитков крепостью свыше 28% составит от 277 до 504 рублей в зависимости от крепости (сейчас от 237 до 431 рубля).Ставку акциза на алкоголь крепостью выше 18 градусов предлагается повысить с 643 до 673 рублей за литр. До этого в Госдуме предложили увеличить её сразу до 740 рублей за литр.Регулирование розничных цен на крепкий алкоголь направлено на борьбу с контрафактом, а также учитывает затраты на производство, сырье, логистику и уровень инфляции, говорится в документах к проекту.#новости
Народ реально стал меньше пить - видимо налогом компенсируют падение потребления. Вспомните праздники и застолья 20 лет назад и сейчас - небо и земля. Пик был при развале СССР и в нулевые
Начали больше колоться и нюхать. 🥲
Так это же здорово, что люди стали больше заботиться о своем здоровье. Это положительная тенденция. Сейчас спорт в тренде))
хуже всего в 90е, что на вашем же графике ясно видно. тогда и качество пойла было низшим - мерзейшее нынешнее палево из южных регионов это люкс по сравнению с подмигивающим распутиным и разведеным роялем.
Они учитывают чистый спирт в статистике. Очевидно, сейчас тенденция на употребление слабо алькогольных напитков. С пива налог выше, чем с водки. И потребление растет, я видел в Гугле. Государю хорошо и до повышения было
Зря вы график до 2019 года показываете. После 2022 года идёт отскок и потребление алкоголя сильно увеличилось.
График продолжительности жизни можно оставить, а вместо красной линии подставить любую другу инициативу чиновников