PepsiCo сообщила о покупке бренда пребиотических газированных напитков Poppi почти за $2 млрд

На фоне роста спроса на «здоровые напитки» и выхода Coca-Cola на этот рынок с новым брендом.Источник фото: Richard B. Levine / Sipa via ReutersКомпания рассчитывает получить налоговые льготы в $300 млн в связи с заключением этой сделки. После этого стоимость покупки составит $1,65 млрд, пишет CNBC.Сделка предусматривает дополнительные выплаты, если Poppi «достигнет целевых показателей в установленный срок». Когда закроют сделку не уточняется, её ещё должны одобрить регуляторы.PepsiCo усиливает позиции в сегменте «здоровых напитков» на фоне падения спроса на сладкую газировку в США, отмечает Reuters. В феврале 2025 года её главный конкурент Coca-Cola запустил бренд пребиотических напитков Simply Pop.PepsiCo также планировала выпустить собственную линейку «здоровой» газировки под брендом Soulboost, но отказалась от этих планов, что, вероятно, и привело к сделке с Poppi, предполагает CNBC.Poppi основали в 2018 году. Для своих напитков компания, по собственным данным, использует яблочный уксус, пребиотики и 5 гр сахара на порцию. В 2023 году её выручка превысила $100 млн. Она уже дважды успела разместить рекламу во время Супербоула, что свидетельствует «как о её финансовых возможностях, так и о желании расширить аудиторию».С ростом продаж Poppi столкнулась с критикой. Против компании подали коллективный иск, утверждая, что её напитки «не такие полезные, как заявлено на упаковке». Стороны договорились урегулировать дело за $8,9 млн. Детали разбирательства не уточняются.#новости