«Наливайки» отвлекают полицию от борьбы с настоящими преступниками: вице-губернатор Петербурга прокомментировал законопроект о новых запретах при продаже алкоголя

По его словам, большинство посетителей «наливаек» же просто «напиваются и поют».Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в ходе выступления в Законодательном собрании прокомментировал вопрос одного из депутатов о влиянии на бизнес законопроекта об ограничении ночной продажи алкоголя в жилых домах. Его слова приводит «Фонтанка».По словам парламентария, предприятия общепита получают около 200 млрд рублей в год выручки, а 80% заведений находятся в жилых домах — значит, их могут коснуться ограничения.Поляков же сказал, что законодатели «вдумчиво» подошли к документу и смогли отделить «наливайки» от ресторанов, для которых сделали исключение. Среди требований, в частности, наличие туалета и кухни.Вице-губернатор также отметил, что «наливайки» отвлекают полицию от борьбы с «настоящими преступниками». Как пишет издание, «за последнее время» МВД составило 17 тысяч протоколов против клиентов «наливаек». Но большая часть посетителей — «не преступники, они просто напились и поют», сказал Поляков.По его мнению, количество выпитого после закрытия «наливаек» не упадёт, а налоговые поступления только вырастут, поскольку цены в «официальных» барах выше. Количество рабочих мест тоже увеличится: в «наливайке» торговец один, в кафе — минимум четверо или пятеро сотрудников.Законопроект, который ограничивает продажу алкоголя с 22:00 до 11:00 в объектах общепита в жилых домах, петербургские депутаты разработали в марте 2025 года. Исключение сделали для ресторанов, которые должны будут соответствовать определённым критериям.В случае принятия в изначальном виде законопроект вступит в силу с сентября 2025 года — в спальных районах, а с декабря 2025-го — в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах Санкт-Петербурга. Бизнес предупреждал, что не успеет подготовиться к ограничениям — в итоге они приведут к закрытиям баров, но не избавят горожан от «шумных компаний под окнами».#новости #санктпетербург