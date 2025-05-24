McDonald’s закроет формат небольших кафе с фокусом на напитки CosMc’s, который тестировала почти полтора года

Некоторые напитки из пилотного проекта добавят в рестораны в США.Сеть ресторанов быстрого питания закроет заведения CosMc’s и одноимённое приложение, начиная с июня 2025 года.McDonald’s начала тестировать формат небольших кафе CosMc’s, фокус в которых был на напитках, в декабре 2023 года. Название отсылает к одному из маскотов McDonald’s по имени CosMc.The Wall Street Journal уточняет, что компания успела открыть восемь заведений в США, на май 2025-го из них продолжают работать пять.Что сеть собирается делать с объектами, в которых находились кафе, она не уточнила. Но отметила: проект позволил протестировать «смелые» вкусы и разные технологии в реальном мире. Теперь некоторые напитки, «вдохновлённые CosMc's», протестируют в основном меню McDonald’s в США.WSJ отмечает, что с помощью CosMc's компания пыталась «угодить молодым потребителям», которые предпочитают яркие и сладкие напитки. В меню проекта — в том числе «слаши», чаи, ягодные и фруктовые лимонады, кофе и кофейные напитки с добавками.Источник: McDonald’s #новости #mcdonalds