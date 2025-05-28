В Санкт-Петербурге приняли законопроект о «наливайках»: запретили продавать алкоголь по ночам и выносить спиртное на улицу

И определили критерии ресторанов, которых ограничения не затронут.Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем чтении законопроект о «наливайках» — торговых помещениях на первых этажах многоквартирных домов, которые фиктивно разделяют розничную продажу алкоголя и услуги общепита.Как уточняет РБК, общепит не сможет продавать спиртное с 22:00 до 11:00. Аналогичный запрет — на продажу пива, сидра, медовухи на розлив в торговых объектах в жилых домах.Гостям таких заведений нельзя будет выносить алкоголь на улицу, за исключением сезонных веранд, если те оформлены по закону. Заведениям также нельзя совмещать зал обслуживания посетителей и торговый зал.Ограничения на продажу алкоголя не касаются ресторанов. Для них депутаты определили критерии: отдельный вход с улицы, зал обслуживания не менее 50 м², раздельные туалеты для персонала и гостей, кухня, не менее пяти сотрудников, включая двух поваров, а также договор на охрану и наличие тревожной кнопки.Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года, уточняет «Фонтанка». Его уже подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Законопроект разработали в марте 2025 года. Бизнес тогда отмечал, что запреты приведут к закрытию баров, но не избавят горожан от шумных компаний под окнами домов.#новости #санктпетербург