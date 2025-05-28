Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
AI
Инвестиции
Телеграм
Мнения
Образование
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Еда

В Санкт-Петербурге приняли законопроект о «наливайках»: запретили продавать алкоголь по ночам и выносить спиртное на улицу

И определили критерии ресторанов, которых ограничения не затронут.

  • Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем чтении законопроект о «наливайках» — торговых помещениях на первых этажах многоквартирных домов, которые фиктивно разделяют розничную продажу алкоголя и услуги общепита.
  • Как уточняет РБК, общепит не сможет продавать спиртное с 22:00 до 11:00. Аналогичный запрет — на продажу пива, сидра, медовухи на розлив в торговых объектах в жилых домах.
  • Гостям таких заведений нельзя будет выносить алкоголь на улицу, за исключением сезонных веранд, если те оформлены по закону. Заведениям также нельзя совмещать зал обслуживания посетителей и торговый зал.
  • Ограничения на продажу алкоголя не касаются ресторанов. Для них депутаты определили критерии: отдельный вход с улицы, зал обслуживания не менее 50 м², раздельные туалеты для персонала и гостей, кухня, не менее пяти сотрудников, включая двух поваров, а также договор на охрану и наличие тревожной кнопки.
  • Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года, уточняет «Фонтанка». Его уже подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Законопроект разработали в марте 2025 года. Бизнес тогда отмечал, что запреты приведут к закрытию баров, но не избавят горожан от шумных компаний под окнами домов.

#новости #санктпетербург

6
5
1
11 комментариев