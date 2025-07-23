Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Инвестиции
Личный опыт
Деньги
Карьера
Крипто
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Виктория Ли
Еда

Не больше одного заведения в городе и удобства вроде личного парковщика: в Саудовской Аравии установили правила для ресторанов премиум-класса

Так они хотят привлечь туристов и инвестиции в сферу гостеприимства.

Stella Sky Lounge в Эр-Рияде. Источник: Booking
Stella Sky Lounge в Эр-Рияде. Источник: Booking
  • Министерство муниципального управления и жилищной политики Саудовской Аравии сообщило о новых правилах для ресторанов премиум-класса.
  • Помимо обязательного дресс-кода, наличия систем онлайн-бронирования и подачи жалоб, рестораны должны предоставлять гостям «полный комплекс услуг», включая удобства вроде личного парковщика или места для сумок.
  • Помимо этого, меню должно насчитывать как минимум пять блюд и три категории (закуски, основные блюда и десерты), а заведение обязано обеспечивать контроль качества через штатного специалиста по пищевой безопасности.
  • Рестораны также должны разместить на виду барные стойки и зоны приготовления напитков и убрать из поля зрения кассовые аппараты и места выдачи заказов курьерам. Обслуживание клиентов в формате «без выхода из автомобиля» полностью запрещено, поскольку оно «противоречит элитному уровню».
  • Для «сохранения эксклюзивности» рестораны не могут открывать более одного заведения в городе. Кроме того, им необходимо зарегистрировать свои торговые марки, чтобы «повысить узнаваемость на местном и глобальном уровнях».
  • Будут ли заведения получать бонусы за выполнение требований и штрафы за нарушения — власти пока не пояснили.

#новости

6
2
1
1
38 комментариев