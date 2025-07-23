Не больше одного заведения в городе и удобства вроде личного парковщика: в Саудовской Аравии установили правила для ресторанов премиум-класса

Так они хотят привлечь туристов и инвестиции в сферу гостеприимства.Stella Sky Lounge в Эр-Рияде. Источник: BookingМинистерство муниципального управления и жилищной политики Саудовской Аравии сообщило о новых правилах для ресторанов премиум-класса.Помимо обязательного дресс-кода, наличия систем онлайн-бронирования и подачи жалоб, рестораны должны предоставлять гостям «полный комплекс услуг», включая удобства вроде личного парковщика или места для сумок.Помимо этого, меню должно насчитывать как минимум пять блюд и три категории (закуски, основные блюда и десерты), а заведение обязано обеспечивать контроль качества через штатного специалиста по пищевой безопасности.Рестораны также должны разместить на виду барные стойки и зоны приготовления напитков и убрать из поля зрения кассовые аппараты и места выдачи заказов курьерам. Обслуживание клиентов в формате «без выхода из автомобиля» полностью запрещено, поскольку оно «противоречит элитному уровню».Для «сохранения эксклюзивности» рестораны не могут открывать более одного заведения в городе. Кроме того, им необходимо зарегистрировать свои торговые марки, чтобы «повысить узнаваемость на местном и глобальном уровнях».Будут ли заведения получать бонусы за выполнение требований и штрафы за нарушения — власти пока не пояснили.#новости