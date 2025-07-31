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Евгения Евсеева
Еда

В США производитель алкогольных коктейлей по ошибке разлил их в банки, предназначенные для энергетиков

Партию пришлось отозвать.

Источник: Bloomberg / Getty Images
Источник: Bloomberg / Getty Images
  • Американский производитель алкогольных напитков High Noon, принадлежащий E & J Gallo Winery, отозвал две партии водки-сельтера (водки с фруктовой газированной водой), которую по ошибке разлил в банки, предназначенные для энергетиков компании Celsius. Об этом сообщило Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
  • Ведомство предупредило, что это может привести к «непреднамеренному употреблению алкоголя». Но пока не зарегистрировали ни одного «неблагоприятного случая», отметили в FDA.
  • Обе партии отправили в торговые точки во Флориде, Нью-Йорке, Огайо, Южной Каролине, Вирджинии и Висконсине с 21 по 23 июля 2025 года.
  • Покупателей попросили убедиться, что они не покупают бракованные напитки, а если они успели их купить — обратиться к компании за возвратом денег. Проверить маркировку можно на сайте FDA.
  • В E & J Gallo Winery сообщили Bloomberg, что путаница вызвана «ошибкой в маркировке, допущенной поставщиком упаковки».

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