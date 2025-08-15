Популярное
Евгения Евсеева
Еда

Subway сменила название в России на Subjoy

Ребрендинг затронет 140 точек в стране.

Источник: Subjoy
Источник: Subjoy
  • Он будет поэтапным и коснется 140 точек в стране. Его цель — «укрепить позиции существующего франчайзингового бизнеса и обеспечить устойчивое развитие в будущем»
  • Смена айдентики в 140 ресторанах пройдёт в течение месяца, вывески в 100 точках поменяют до конца сентября 2025 года. Остальные изменения проведут до конца 2025-го.
Источник: Subjoy
Источник: Subjoy
  • Subway открыла первый ресторан в России в 1994 году, но только в 2004 году смогла начать работу. Компания не объявляла об уходе из России. В стране она работает по франшизе.
Источник: Subjoy
Источник: Subjoy

#новости #subway

12
1
1
50 комментариев