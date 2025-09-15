«Магнит» начал открывать точки с кофе в магазинах в партнёрстве с создателями Stars Coffee

Первая кофейня Stars Coffee открылась в августе 2022 года после ухода из России Starbucks.Источник: Вера Колерова / ForbesВ круглосуточном супермаркете «Магнит» на улице Ангарской в Москве открылась точка с кофе под брендом Red Stars, заметил Forbes. На плакатах в прикассовой зоне — портреты Тимати и ресторатора Антона Пинского, которые развивают сеть кофеен Stars Coffee.Большинство напитков стоит от 129 до 199 рублей в зависимости от объёма. Есть еда: бургеры (от 59 рублей), хот-доги (от 99 рублей), картофель фри и другие снеки (от 49 до 109 рублей).В «Магните» подтвердили сотрудничество со Stars Coffee, но деталей не рассказали. В Stars Coffee сообщили, что проект ритейлера, Тимати и Пинского пока тестируют. Партнёры готовятся открыть ещё несколько точек — если формат окажется успешным, его «значительно масштабируют».Гедиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров отметил, что «Магнит» по числу кофеен в магазинах отстаёт от конкурирующей «Пятёрочки» «в соотношении примерно 7000 к более чем 18,3 тысячи точек».По данным «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в январе-июле 2025 года количество покупок «кофе навынос» в России год к году выросло на 11%, медианная цена напитка — на 12%, до 197 рублей.#новости