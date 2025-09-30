Популярное
Таня Боброва
Еда

Фото: автономный робот-доставщик от сервиса DoorDash

Устройство уже тестируют в Темпе и Месе, штат Аризона.

Источник: DoorDash
Источник: DoorDash
  • Американский сервис доставки еды и продуктов DoorDash представил Dot — автономного робота собственной разработки. Он может развивать скорость до 32 км/ч и предназначен для доставки заказов в пределах района.
  • Он может перевозить до примерно 13,5 кг груза и вмещает до шести больших коробок пиццы. Высота — около 140 см. Этого достаточно, чтобы его хорошо видели другие участники движения, и вместе с тем он мог проходить через большинство дверей, отмечает компания. Вес — около 160 кг.
Источник: TechCrunch
  • На робота установили восемь внешних камер, которые обеспечивают обзор на 360°, четыре радара и три лидара. Внутри тоже есть камера для контроля качества доставки.
Источник: DoorDash

#новости #doordash

