X5 запустит доставку готовых рационов по подписке

Пока — в тестовом режиме.Источник: «Ведомости»X5 («Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Чижик») 1 октября 2025 года зарегистрировал домен rationx5.ru, заметили «Ведомости». На сайте говорится о появлении «сервиса, который поможет закрыть базовые потребности», а также «освободить пару часов в день».В компании пояснили, что речь идёт о запуске пилотного проекта доставки готовых рационов по подписке. Меню будет состоять из ассортимента готовой еды компании и рассчитано на неделю.Проект запустят в конце октября 2025-го в одном из районов на юге Москвы. Сервис будет рассчитан на клиентов, проживающих в зоне доставки одного из дарксторов, поясняют в компании. По итогам тестов примут решение о развитии услуги.Опрошенные изданием эксперты отмечают, что инвестиции в запуск услуги будут минимальными — у X5 есть производственные мощности и инфраструктура. Но на рынке высокая конкуренция — подобные сервисы есть у «Вкусвилла», Level Kitchen и My food.#новости #x5