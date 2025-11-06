Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Образование
Путешествия
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Еда

В Госдуму внесли поправки, которые ограничивают наценку торговых сетей до 15% и запрещают им продавать готовую еду

И готовить её внутри магазинов.

Источник: Adoga
Источник: Adoga
  • Законопроект внесли депутаты от партии «Справедливая Россия, сообщил её глава Сергей Миронов.
  • Поправки предусматривают запрет продажи готовой еды в магазинах, «которая приносит торгсетям прибыль, а гражданам — проблемы со здоровьем».
  • Также они предлагают ограничить продажу продуктов с оставшимся сроком годности менее 24 часов.
  • Кроме того, законопроектом хотят ограничить розничную наценку до 15% от цены поставщика с обязательным указанием себестоимости товара на ценниках.
  • А ещё — ограничить продажу продуктов под собственными брендами торговых сетей и установить долю продукции региональных производителей в не менее чем 25% от ассортимента товаров.

#новости #законопроекты

41
8
2
1
1
57 комментариев