В Госдуму внесли поправки, которые ограничивают наценку торговых сетей до 15% и запрещают им продавать готовую еду

И готовить её внутри магазинов. Источник: AdogaЗаконопроект внесли депутаты от партии «Справедливая Россия, сообщил её глава Сергей Миронов.Поправки предусматривают запрет продажи готовой еды в магазинах, «которая приносит торгсетям прибыль, а гражданам — проблемы со здоровьем».Также они предлагают ограничить продажу продуктов с оставшимся сроком годности менее 24 часов.Кроме того, законопроектом хотят ограничить розничную наценку до 15% от цены поставщика с обязательным указанием себестоимости товара на ценниках.А ещё — ограничить продажу продуктов под собственными брендами торговых сетей и установить долю продукции региональных производителей в не менее чем 25% от ассортимента товаров.#новости #законопроекты