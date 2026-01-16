Умер сооснователь ресторанного холдинга Ginza Project Вадим Лапин

Управление компанией перейдёт к его сыну.Источник: Telegram-канал Ginza Project spbО смерти сообщили в Ginza Project. «Фонтанка» со ссылкой на близких пишет, что предприниматель боролся с онкологическим заболеванием. Ему было 62 года.Управление компанией перейдёт к его сыну Марку Лапину. Холдинг «продолжит работу, сохраняя стратегический курс и ценности, заложенные основателем».По словам «Фонтанки», Вадим Лапин начал карьеру с продажи продуктов из Европы. В середине 1990-х владел магазином брендовой обуви в Санкт-Петербурге, писала «Собака». В 2003 году вместе с партнёром Дмитрием Сергеевым занялся ресторанным бизнесом — они открыли ресторан японской кухни Ginza, пишет «Ъ-Северо-Запад».Сейчас в холдинг входит более 100 заведений в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и других городах, пишет РБК. В 2019 году в Ginza Project рассказывали, что откроют в Ростове-на-Дону отель под собственным брендом. По данным издания, под управлением Ginza Hotels & Apartments в Санкт-Петербурге работает сеть мини-отелей, гостиницы в Ростове-на-Дону и Тбилиси.#новости