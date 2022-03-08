Еда
Слава Шегай

Coca-Cola приостановит деятельность в России Статьи редакции

На фоне «военной операции» в Украине.

  • О приостановке работы компания заявила на своём сайте.
  • «Мы продолжим отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств», — сообщила Coca-Cola. Других подробностей компания пока не раскрыла.
  • 8 марта владелец KFC и Pizza Hut, компания Yum! Brands, заявил, что приостановит инвестиции в России и на время остановит развитие ресторанов.
  • Starbucks приостановит бизнес в России, включая поставки сырья и работу кофеен, сообщило Reuters со ссылкой на заявление компании
  • McDonald's объявила, что временно закроет свои 850 ресторанов в России, но обещала продолжить платить зарплату 62 тысячам сотрудников.

#новость #днрилнр

5987 просмотров
Спасибо за наводку Daniyar
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Feduard Klimkin

Праздник от нас уходит...

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Владимир Шляпошников
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Михаил Черных

Зная политику колы, уходят на неделю, чтобы торжественно вернуться...

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4
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Jonathan Lynn

Веселья уходит вкус бодрящий, праздника вкус всегда настоящий

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2
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Ржавая вилка

Это только старый-новый праздник провожаем.
Реальный праздник уйдёт на днях, когда все поголовно откажутся от нефти и газа, с Ирана и Венесуэлы снимут санкции и тогда точно заживём...

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1
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Алексей Горниенко

Снять санкции несложно (нет на самом деле, сложно, у Венесуэлы и Ирана есть повод отлично поторговаться).
Сложности начинаются когда нужно резко увеличить добычу после длительного недофинансирования. Тут даже деньги не сразу срабатывают. (Или вообще не срабатывают - есть мнение, что в мире в целом пик добычи нефти пройден).

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Ржавая вилка

Разумеется, что эти санкции ударят по всем.
Например штаты и союзники возьмут удар на всех, а Россия на 1.
Вот и думайте, кто быстрее поднимет белый флаг?
А с последними антисанкциями, прям очень маловероятно, что санкции будут ослаблять с той же скоростью, что сейчас вводят.
Соответственно, еще больше компаний "приостановят" бизнес и еще больше загонят экономику.
В целом, поделом с таким геостратегом. Прям супер тупые решения, особенно, главный козырь - ЯО слил уже на 2 или 3 день. Деб&л.

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Иван Худяков

Это догадки или реальные предпосылки есть?

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Ржавая вилка

Иван, Вы 2+2 сложить можете?
Штаты уже с Мадуро разговаривали (вроде бы вчера), а сегодня выкатывают санкции на нефть и газ.
Думаете, что с Ираном не договорятся?)

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Nikolay Kenig

И с чем я вискарь пить буду????

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16
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eugene gusev

А какой вискарь вы пить собрались? Скоро только самогон

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39
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Nikolay Kenig

Бл.ть точно! Забыл :(

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6
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Пересмешник

С квасом. Самогон с квасом :)

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6
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eugene gusev

Сегодня заходил в магазин, глянул вискарь. Тот который стоил около 2.5к теперь стоит 4. Про 12-15 летние я вообще молчу

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Дмитрий

Это если сахар купишь в достаточном количестве

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3
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Ржавая вилка

Дай поправлю, если успеешь купить сахар.

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Свежий пришелец

Да у нас вроде в России начали делать свой собственный виски.
Да он конечно не самого лучшего вкуса, но свою полку в барах/ресторанах уже занял.

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0
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Знатный Тролль

Это который представляет собой разведенную спиртягу с эссенцией?

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Свежий пришелец

Ой да камон..
А водка небось вся из китайского технического спирта, да?

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Фрост Тобин

Байкал)

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3
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sse

крэм-сода

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Фрост Тобин

Буратино😎

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1
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Александр Помидоров

Напитки из черноголовки

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Andrzej Bielak

Как нормальные люди - со льдом и ангостурой

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Сергей Кузнецов

Со льдом? Нормальные люди?

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Ольга Федченко

С пепси... Пока...

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Поэтический звук

Компания PepsiCo прекращает продажу напитков и рекламную деятельность в России, пишет Reuters.
Все)

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1
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Aleksandr Vasilev

С белоколой

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Dmitry Voloshin

Переходи на текилу

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x_FeNiX_z

Кола это не только газировка, это производитель разных брендов продовольственных товаров

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0
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Фагиз Мавлютов

Вы наверное путаете с PepsiCo.
Coca-Cola производит напитки.

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0
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Ware Wow

Дюшес, Буратино, ну или наш советский Пепси

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Александер

Фанта, эвервесс, швепс ?

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0
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Ivan Ivanov

c байкалом

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Сергей Кузнецов

Охренеть, они даже в нацистской Германии работали, а в России не смогли...

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20
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Ware Wow
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Михаил Черных

Нужно не забывать, что в нацистской Германии, пиндосы сохраняли нейтралитет до последнего и вмешались в войну, только, когда наша победа стала очевидной... В данном случае, текущий конфликт спланирован ЦРУ и конечно, они будут использовать все возможные санкционные методы для давления на нас, кроме военного вмешательства...

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–5
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Jonathan Lynn

Fanta придумали в Германии во вреям второй мировой, когда США перекрыла на немецкие заводы Колы поставки необходимой продукции. Просто взяли другие компоненты и начали тупо тоже самое делать.

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5
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Михаил Черных

Спасибо за информацию. Дак вот почему немцы проиграли...

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1
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Михаил Зенов

ЦРУ позвонили Путину 23 февраля, поздравили с праздником и попросили начать [s]войну[/s] спецоперацию?

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Андрей Бондарь

Россия хуже нацистской Германии, точнее ее правительство

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–2
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Михаил Черных

Россия хуже нацистской Германии? Чем? Не понял вашу мысль...

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5
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Ржавая вилка

Хуже? Не уверен.
Но, что звери - это факт.
На досуге посмотрите реальные фото Харькова, киева и его пригородов... зверства.

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6
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Mikhail Stroev

даже в нацистской Германии работали, а в нацистской России не смогли

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Леонид Котов

Сейчас опять... Восстановим отечественный квас, компот, чайный гриб... (отработал ломоть пальмового жира)

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20
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Василий Степанофф

Иван-чай наше все.
Ну и еще цикорий

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2
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Пересмешник

Главное что бы не боярышник...

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0
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Igor Shkarin

Работал в коле. Эх. Прям больно. Любимая компания, очень много дала мне в жизни.

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15
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Сергей Плахин

Напитки из Черноголовки - пейте без остановки

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8
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mk 92
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8
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Антон Антонов

Нормальная тема, без сарказма. Из наших лимонадов вполне достойно.

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4
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Maxim Sergeevich

Если только там концентраты не импортные...

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0
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Хафизов Дамир

Ну наконец то

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4
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Daniyar
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18
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Дмитрий

Дед недавно с кнопкой игрался, так теперь кажется, что это не так и страшно. Сгорел сарай, гори и хата

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–1
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Герман Воронов

Откроете свой бренд газировки?

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1
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Банальный Валера
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8
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GanicusCsw

Теперь официально колу не продают в 3 странах: Северная Корея, Куба и Россия

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8
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Илья Мишин

Байкал, Тархун - настало твое время)

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6
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Илья Мишин

и Дюшес - вспомнил!

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0
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Андрей Николаев

Байкал и Саяны - збс

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3
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Rudolf Boiars

А как же КРЕПЫШ?

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0
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Elena Kuznetsova

Отлично, здоровее будем

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–4
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Павел Евграфович

Да вы блин здоровее будете, даже если в лаптях ходить придётся. Дети природы, мать вашу.

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7
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Gameficator

Когда они пришли за коммунистами - я молчал, ведь я не был коммунистом (с) про вас цитата?)

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6
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Руслан Абушаев

Да и слава богу. Сколько травли. Сам люблю колу и употребляю, но редко . Да и у населения будет почки здоровее. Кому не пох на свое здоровье тот поймёт))

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–8
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Gameficator

Вы видимо из тех людей, кому будут бить по голове дубинкой, а вы будете радоваться улучшенной циркуляции крови?) Не надоело оправдывать происходящее?

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9
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Александр Помидоров

Это боты. Ну или те люди, которые оправдывают то, что живут в го*не.

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2
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Ольга Федченко

Скоро на всех полках страны

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5
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Андрей Б

Кока кола это 10 заводов, соки в том числе из дешевого сегмента: Добрый и тд. По цепочке десятки тысяч потеряют работу.

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4
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Иоанн Глазырин

Парни, есть отличный аналог, Калинов Кола)))

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Ирина Шишова

Проблема в рабочих местах и кучи контрактов. Они же много с кем работают. Любая иностранная компания это рабочие места, поставщики, логистика, рекламные бюджеты и ещё куча разных финансовых потоков. Пока работала в аналитике, то как раз в фирме, с которой кола работала.

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4
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Иоанн Глазырин

Согласен, но так как рубль не стабилен, у них нет калькуляции. На сколько я помню сироп(концентрат) приезжает к нам из-за бугра, розлив ещё будет работать а вот к дистрибьюторам она не поедет. Сейчас все корпорации приостанавливают работу в первую очередь из за привязки к доллару. И до момента пока рубль не остановится никто, на рынок не выйдет.

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1
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sse

а нахрена нам соса-сола без мака ?

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Сергей Мардс

Ахаха!
Встречайте нового доминанта! Рынок СНГ никогда не будет прежним!

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2
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Русский огонь

Всё пизда, и валюту купить тоже нельзя....

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Дмитрий

Ночной подарок от ЦБ

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Стас Плюснин

Очередная победа спецОператора, "нам ваши интернеты и на)(уй не нужны", но у них кола будет, а у пролов нет. Пролов не жалко, жалко молодежь

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Дмитрий Атеев

VC тусовка украинских фрилансеров. Это я пишу для тех, кто охреневает от неостооумных комментариев на тему санкций.

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Александр

Есть Черноголовка, да и компот никто не отменял

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Александр Помидоров

И лапти. Зачем нам обувь нормальная. Может хватит?

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Александр

Конечно хватить

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0
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artёm rudomёtov
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Kirill Tambovtsev

https://www.avito.ru/moskva/produkty_pitaniya/coca_cola_unikalnaya_data_proizvodstva_esksklyuziv_2350895356?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller

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Димка Добрый

Что курил этот Кирилл?

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Yury Gagarin

ничего ничего, национализируем тех кто съеб@лся и кинул работников.
Будет у нис свой заводик с шипучей рыганиной.

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Василий Степанофф

а как же легендарный секрет кока колы, 1/4 которого знает только один человек?

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Yury Gagarin

так я и написал, что это будет шипучая рыганина, секрет ведь мы не знаем. Ну или с душком "Байкала" будет)))

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Знатный Тролль

Срочно отдать кока-колу на химический анализ.

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Андрей Николаев

Мда, все таки прогнули их(((

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Pavel Petel

Там веселее новость.

Банк России вводит временный порядок операций с…
Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с…
vc.ru
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Долгий кран

Херши-Кола – вкус победы!

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Волоцкой Дмитрий

Сначала мак, ещё ладно...но блть, лучший газированный напиток всех времён...ты чего 🥺🥺🥺

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Alex Miller

Наконец!!! сами себя переиграли. Поставки яда остановили.

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Александр Казанский

Свято место пусто не бывает. Людей жалко, которым искать работу.

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Дмитрий

Бывает. Смотрим на Венесуэлу и Иран, но вот что то мне подсказывает, что скоро они будут неплохим вариантом, когда с них санкции снимут.

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Odin Dodin

на изолированных исламистов и банановую республику чтоли смотреть?Они наглядный пример разве что недолговечности позиций запада.Бывшая сверхдержава со всем снг , не тоже самое.Продуктами здесь давно себя обеспечивают.

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Дмитрий

Так и они обеспечивают. Если ты кушаешь - значит уже хорошо живёшь. Все свои 3 десятка лет о таком мечтал

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Leo Uvarov

Будем пить кров эльфийских младенцев вместо кока колы

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Пересмешник

Христианских младенцев, эльфийские импортные

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Blackrock

Раньше на рынках продавалась кола из Казахстана, и теперь будет похоже

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Frozenmute

На фоне цен на стоматологию - норм, не страшно.

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Сергей Бирюков

Кока Кола - это прямо цитадель ЗОЖ вместе с Макдональдсом. Теперь каждый юнец заинтересуется политикой.
Так и вижу эти лозунги:
- Сначала они отключили Swift, но мне было всё равно. Я не был экспортером.
- Потом они отключили Onlyfans, но мне было всё равно. Я там никогда не платил.
- Затем они забрали у нас Майнкрафт, но я как раз уже перешёл на Roblox
- Теперь они забрали у нас Макдак и Колу. Но некому уже было их спасать.

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Василий Степанофф

Если бы не ушла Пепси, то и Кока Кола бы осталась

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0
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GanicusCsw

Праздник к нам приходит... Праздник к нам приходит...

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Влад Борщ

Кола и Мак? Все, забудьте. Теперь печеная картошка и квас.

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Sterdzhin Jim

Да и чёрт с ними)Будем пить Байкал и Лидский квас))

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Odin Dodin

эту Колу кто только не делает.

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Maxim Sergeevich

Очень редко покупаю, но вот именно сейчас после новости захотелось Кока-Колы

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M D

Бля, такого веселого пиздеца, как в комментах на VC я еще не встречал!

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Jonathan Lynn

Лучшая аудитория в рунете всегда была.

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russnake

Это всё потому, что санта-клаусу закрыли воздушное пространство

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Хафизов Дамир

Есть ещё в России другая кола)

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–1
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Шынгысхан Мусаханов

Пора выпускать свою Колу

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–1
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Клим Дёмин
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–1
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Саша Ставров

Сколько градусов?

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0
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eugene gusev

Вспоминаем забытые слово СИТРО

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–3
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Влад Шушкевич

Отличная новость. Что там ещё закрыть надо? А потерявших работу людей отправим дороги строить.

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–3
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Sterdzhin Jim

А как тебе потерявшие работу 62 000 тысячи челове с МакДональдса ,что остались со своей зарплатой ,но без работы?)))

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