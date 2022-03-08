Coca-Cola приостановит деятельность в России Статьи редакции
На фоне «военной операции» в Украине.
- О приостановке работы компания заявила на своём сайте.
- «Мы продолжим отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств», — сообщила Coca-Cola. Других подробностей компания пока не раскрыла.
- 8 марта владелец KFC и Pizza Hut, компания Yum! Brands, заявил, что приостановит инвестиции в России и на время остановит развитие ресторанов.
- Starbucks приостановит бизнес в России, включая поставки сырья и работу кофеен, сообщило Reuters со ссылкой на заявление компании
- McDonald's объявила, что временно закроет свои 850 ресторанов в России, но обещала продолжить платить зарплату 62 тысячам сотрудников.
Праздник от нас уходит...
Зная политику колы, уходят на неделю, чтобы торжественно вернуться...
Веселья уходит вкус бодрящий, праздника вкус всегда настоящий
Это только старый-новый праздник провожаем.
Реальный праздник уйдёт на днях, когда все поголовно откажутся от нефти и газа, с Ирана и Венесуэлы снимут санкции и тогда точно заживём...
Снять санкции несложно (нет на самом деле, сложно, у Венесуэлы и Ирана есть повод отлично поторговаться).
Сложности начинаются когда нужно резко увеличить добычу после длительного недофинансирования. Тут даже деньги не сразу срабатывают. (Или вообще не срабатывают - есть мнение, что в мире в целом пик добычи нефти пройден).
Разумеется, что эти санкции ударят по всем.
Например штаты и союзники возьмут удар на всех, а Россия на 1.
Вот и думайте, кто быстрее поднимет белый флаг?
А с последними антисанкциями, прям очень маловероятно, что санкции будут ослаблять с той же скоростью, что сейчас вводят.
Соответственно, еще больше компаний "приостановят" бизнес и еще больше загонят экономику.
В целом, поделом с таким геостратегом. Прям супер тупые решения, особенно, главный козырь - ЯО слил уже на 2 или 3 день. Деб&л.
Это догадки или реальные предпосылки есть?
Иван, Вы 2+2 сложить можете?
Штаты уже с Мадуро разговаривали (вроде бы вчера), а сегодня выкатывают санкции на нефть и газ.
Думаете, что с Ираном не договорятся?)
И с чем я вискарь пить буду????
А какой вискарь вы пить собрались? Скоро только самогон
Бл.ть точно! Забыл :(
С квасом. Самогон с квасом :)
Сегодня заходил в магазин, глянул вискарь. Тот который стоил около 2.5к теперь стоит 4. Про 12-15 летние я вообще молчу
Это если сахар купишь в достаточном количестве
Дай поправлю, если успеешь купить сахар.
Это который представляет собой разведенную спиртягу с эссенцией?
Байкал)
крэм-сода
Буратино😎
Напитки из черноголовки
Как нормальные люди - со льдом и ангостурой
Со льдом? Нормальные люди?
С пепси... Пока...
С белоколой
Переходи на текилу
Кола это не только газировка, это производитель разных брендов продовольственных товаров
Вы наверное путаете с PepsiCo.
Coca-Cola производит напитки.
Дюшес, Буратино, ну или наш советский Пепси
Фанта, эвервесс, швепс ?
c байкалом
Охренеть, они даже в нацистской Германии работали, а в России не смогли...
Нужно не забывать, что в нацистской Германии, пиндосы сохраняли нейтралитет до последнего и вмешались в войну, только, когда наша победа стала очевидной... В данном случае, текущий конфликт спланирован ЦРУ и конечно, они будут использовать все возможные санкционные методы для давления на нас, кроме военного вмешательства...
Fanta придумали в Германии во вреям второй мировой, когда США перекрыла на немецкие заводы Колы поставки необходимой продукции. Просто взяли другие компоненты и начали тупо тоже самое делать.
Спасибо за информацию. Дак вот почему немцы проиграли...
ЦРУ позвонили Путину 23 февраля, поздравили с праздником и попросили начать [s]войну[/s] спецоперацию?
Россия хуже нацистской Германии, точнее ее правительство
Россия хуже нацистской Германии? Чем? Не понял вашу мысль...
Хуже? Не уверен.
Но, что звери - это факт.
На досуге посмотрите реальные фото Харькова, киева и его пригородов... зверства.
даже в нацистской Германии работали, а в нацистской России не смогли
Сейчас опять... Восстановим отечественный квас, компот, чайный гриб... (отработал ломоть пальмового жира)
Иван-чай наше все.
Ну и еще цикорий
Главное что бы не боярышник...
Работал в коле. Эх. Прям больно. Любимая компания, очень много дала мне в жизни.
Напитки из Черноголовки - пейте без остановки
Нормальная тема, без сарказма. Из наших лимонадов вполне достойно.
Если только там концентраты не импортные...
Ну наконец то
Дед недавно с кнопкой игрался, так теперь кажется, что это не так и страшно. Сгорел сарай, гори и хата
Откроете свой бренд газировки?
Теперь официально колу не продают в 3 странах: Северная Корея, Куба и Россия
Байкал, Тархун - настало твое время)
и Дюшес - вспомнил!
Байкал и Саяны - збс
А как же КРЕПЫШ?
Отлично, здоровее будем
Да вы блин здоровее будете, даже если в лаптях ходить придётся. Дети природы, мать вашу.
Когда они пришли за коммунистами - я молчал, ведь я не был коммунистом (с) про вас цитата?)
Да и слава богу. Сколько травли. Сам люблю колу и употребляю, но редко . Да и у населения будет почки здоровее. Кому не пох на свое здоровье тот поймёт))
Вы видимо из тех людей, кому будут бить по голове дубинкой, а вы будете радоваться улучшенной циркуляции крови?) Не надоело оправдывать происходящее?
Это боты. Ну или те люди, которые оправдывают то, что живут в го*не.
Скоро на всех полках страны
Кока кола это 10 заводов, соки в том числе из дешевого сегмента: Добрый и тд. По цепочке десятки тысяч потеряют работу.
Парни, есть отличный аналог, Калинов Кола)))
Проблема в рабочих местах и кучи контрактов. Они же много с кем работают. Любая иностранная компания это рабочие места, поставщики, логистика, рекламные бюджеты и ещё куча разных финансовых потоков. Пока работала в аналитике, то как раз в фирме, с которой кола работала.
Согласен, но так как рубль не стабилен, у них нет калькуляции. На сколько я помню сироп(концентрат) приезжает к нам из-за бугра, розлив ещё будет работать а вот к дистрибьюторам она не поедет. Сейчас все корпорации приостанавливают работу в первую очередь из за привязки к доллару. И до момента пока рубль не остановится никто, на рынок не выйдет.
а нахрена нам соса-сола без мака ?
Ахаха!
Встречайте нового доминанта! Рынок СНГ никогда не будет прежним!
Ночной подарок от ЦБ
Очередная победа спецОператора, "нам ваши интернеты и на)(уй не нужны", но у них кола будет, а у пролов нет. Пролов не жалко, жалко молодежь
VC тусовка украинских фрилансеров. Это я пишу для тех, кто охреневает от неостооумных комментариев на тему санкций.
Есть Черноголовка, да и компот никто не отменял
И лапти. Зачем нам обувь нормальная. Может хватит?
Конечно хватить
Что курил этот Кирилл?
ничего ничего, национализируем тех кто съеб@лся и кинул работников.
Будет у нис свой заводик с шипучей рыганиной.
а как же легендарный секрет кока колы, 1/4 которого знает только один человек?
так я и написал, что это будет шипучая рыганина, секрет ведь мы не знаем. Ну или с душком "Байкала" будет)))
Срочно отдать кока-колу на химический анализ.
Мда, все таки прогнули их(((
Там веселее новость.
Сначала мак, ещё ладно...но блть, лучший газированный напиток всех времён...ты чего 🥺🥺🥺
Наконец!!! сами себя переиграли. Поставки яда остановили.
Свято место пусто не бывает. Людей жалко, которым искать работу.
Бывает. Смотрим на Венесуэлу и Иран, но вот что то мне подсказывает, что скоро они будут неплохим вариантом, когда с них санкции снимут.
на изолированных исламистов и банановую республику чтоли смотреть?Они наглядный пример разве что недолговечности позиций запада.Бывшая сверхдержава со всем снг , не тоже самое.Продуктами здесь давно себя обеспечивают.
Так и они обеспечивают. Если ты кушаешь - значит уже хорошо живёшь. Все свои 3 десятка лет о таком мечтал
Будем пить кров эльфийских младенцев вместо кока колы
Христианских младенцев, эльфийские импортные
Раньше на рынках продавалась кола из Казахстана, и теперь будет похоже
На фоне цен на стоматологию - норм, не страшно.
Кока Кола - это прямо цитадель ЗОЖ вместе с Макдональдсом. Теперь каждый юнец заинтересуется политикой.
Так и вижу эти лозунги:
- Сначала они отключили Swift, но мне было всё равно. Я не был экспортером.
- Потом они отключили Onlyfans, но мне было всё равно. Я там никогда не платил.
- Затем они забрали у нас Майнкрафт, но я как раз уже перешёл на Roblox
- Теперь они забрали у нас Макдак и Колу. Но некому уже было их спасать.
Если бы не ушла Пепси, то и Кока Кола бы осталась
Праздник к нам приходит... Праздник к нам приходит...
Кола и Мак? Все, забудьте. Теперь печеная картошка и квас.
Да и чёрт с ними)Будем пить Байкал и Лидский квас))
эту Колу кто только не делает.
Очень редко покупаю, но вот именно сейчас после новости захотелось Кока-Колы
Бля, такого веселого пиздеца, как в комментах на VC я еще не встречал!
Лучшая аудитория в рунете всегда была.
Это всё потому, что санта-клаусу закрыли воздушное пространство
Есть ещё в России другая кола)
Пора выпускать свою Колу
Сколько градусов?
Вспоминаем забытые слово СИТРО
Отличная новость. Что там ещё закрыть надо? А потерявших работу людей отправим дороги строить.
А как тебе потерявшие работу 62 000 тысячи челове с МакДональдса ,что остались со своей зарплатой ,но без работы?)))
Компания рассказала, как можно оплатить подписку.
В российских банках около 90% валютных счетов не превышает $10 тысяч, поэтому клиенты смогут полностью получить свои средства в наличной валюте, говорит регулятор.
На какой срок закрываются точки, неизвестно.
Коротко о главных анонсах и технике, которую пока не планируют привозить в Россию.